"Tình địch Lưu Diệc Phi" là công chúa tỷ đô của Huawei dáng mềm như bún nhờ 16 năm múa

Diêu An Na là một trong những cái tên thu hút sự chú ý gần đây khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Đi đến nơi có gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng vai chính. Trong phim, cô vào vai Tạ Cầm, chủ gian hàng tạp hóa ở vùng quê Vân Nam, là cô gái hoạt bát, mơ mộng và không giấu được sự quan tâm đặc biệt dành cho Tạ Chi Dao (Lý Hiện).

Trang QQ cho biết, dù chỉ đóng vai phụ nhưng Diêu An Na vẫn được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Không chỉ thế, cô còn khiến khán giả bất ngờ vì mái tóc tém cá tính cùng quần short, áo phông đơn giản, khác xa vẻ ngoài điệu đà, quyến rũ ngoài đời thực.

Diêu An Na gây bất ngờ với tạo hình tóc tém cá tính trong phim Đi đến nơi có gió.

Ở ngoài đời, Diêu An Na sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vẻ ngoài điệu đà, nữ tính.

Diêu An Na sinh năm 1998, xuất thân "trâm anh thế phiệt". Cô vẫn được biết đến với danh xưng "nhị công chúa Huawei" vì là con gái thứ 2 của Nhậm Chính Phi - người sáng lập tập đoàn Huawei. Gia nhập làng giải trí với vai trò là diễn viên, ca sĩ thần tượng nhưng Diêu Na Na cho biết, đây là con đường khá khó khăn đối với cô. Mặc dù hoàn cảnh gia đình giúp Diêu An Na được chú ý hơn so với nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Song, đây cũng là nhược điểm khiến cô bị mang tiếng dựa hơi gia đình, và nhận phải những đánh giá khắt khe từ phía khán giả.

Gia nhập giới giải trí Hoa ngữ nhưng Diêu An Na thường nhận phải những đánh giá khắt khe từ khán giả nhờ xuất thân "trâm anh thế phiệt".

Năm 17 tuổi, Diêu An Na được tuyển thẳng vào Đại học Harvard với điểm tuyệt đối trong kỳ thi ACT (kỳ thi tuyển sinh đại học Hoa Kỳ). Sau đó, cô thực tập tại tập đoàn Microsoft, đảm nhận vị trí nghiên cứu về máy học và nhận diện hình ảnh. Năm 2018, cô là 1 trong 25 tiểu thư được mời đến dự vũ hội Le Bal des Debutantes - vũ hội hoàng gia của các vị tiểu thư nổi tiếng trên thế giới được tổ chức ở Pháp.

Chẳng những sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Diêu An Na còn có vóc dáng cao ráo là 1m7 cùng đôi chân dài miên man không thua người mẫu. Là cô công chúa sinh ra đã được "ngậm thìa vàng", ngay từ lúc 9 tuổi, Diêu An Na đã được đào tạo múa bài bản tại trung tâm dạy múa ở thành phố Thượng Hải. Trong gian đoạn này, cô từng tham gia một số vở như Hồ thiên nga, Gái nhảy, Người đẹp ngủ trong rừng... Đến khi học Đại học, cô vẫn thường xuyên biểu diễn tại Trung tâm Kịch nghệ của Đại học Harvard. Diêu An Na từng tâm sự, ballet cũng là niềm đam mê nhiều năm mà cô không thể từ bỏ.

Ballet là bộ môn múa mà cô đã được học từ năm 9 tuổi.

Eo thon, dáng đẹp nhờ bài múa ballet beautiful

Huấn luyện viên Mary Helen Bower được biết đến là người sáng tạo ra bài tập ballet beautiful, cũng từng là diễn viên múa ballet thành công. Nguyên tắc tập luyện của bài ballet beautiful tương tự như trong múa ballet cổ điển. Tuy nhiên, điểm khác biệt của bài múa này là là sự kết hợp giữa sự thanh thoát của động tác, vẻ đẹp hình thể và tăng cường sức mạnh cho cơ.

Bài tập ballet beautiful không sử dụng tạ, các động tác đơn giản được lặp đi lặp lại 30 - 40 nhịp trên nền nhạc cổ điển, giúp cho bạn tập trung hơn vào các động tác của mình. Ưu điểm của bài tập này là giúp cho cơ thể trở nên săn chắc, thon gọn mà không quá cơ bắp. Ngoài ra, đốt cháy calo, tác động đến các cơ bắp ít hoạt động và duy trì sự dẻo dai là hiệu quả mà ballet beautiful mang lại. Chỉ cần tập 4 lần/tuần thì sau nửa năm, bạn sẽ thấy bất ngờ vì hiệu quả của bài tập này mang lại.

