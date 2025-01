Thức uống được các mỹ nhân 'trẻ mãi không già' ưa chuộng

Lưu Gia Linh, 59 tuổi

Lưu Gia linh có thói quen uống một lít nước chanh pha loãng mỗi ngày. Nước chanh giàu vitamin C, hỗ trợ tổng hợp collagen, duy trì độ đàn hồi, đẩy lùi quá trình sản sinh hắc tố, nhờ đó giữ da đều màu, đẩy lùi sạm nám, cải thiện da trắng sáng, mịn màng. Chanh cũng cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên cho cơ thể, giúp loại bỏ các gốc tự do có hại, giảm tổn thương do tia UV gây ra cho làn da, tăng cường miễn dịch của làn da. Bên cạnh đó, nước chanh còn chứa kali, giúp bài tiết natri, giảm phù nề.

Làn da lão hóa ngược của diễn viên Lưu Gia Linh là kết quả thói quen chăm sóc kỹ lưỡng cũng như lối sống điều độ, khoa học suốt nhiều năm.

Lý Nhược Đồng, 58 tuổi

Lý Nhược Đồng chia sẻ trên Weibo về thức uống giúp cô làm ấm cơ thể trong mùa đông, không chỉ đẩy lùi cảm lạnh mà còn tốt cho làn da, vóc dáng nhờ cung cấp rất nhiều chất chống oxy hóa. Thức uống của "Cô cô" gồm một quả táo tươi, vài lát gừng, 5 quả táo đỏ và một miếng nhỏ đường nâu. Sau khi cắt táo tươi thành các miếng nhỏ, bỏ lõi táo đỏ, đem cho hết nguyên liệu vào đun sôi cùng 800 ml nước trong khoảng nửa giờ.

Lâm Tâm Như, 48 tuổi

Ngoài việc uống đủ lượng nước cơ thể cần trong ngày, Lâm Tâm Như rất thích nước đậu đen, có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột giảm táo bón, bài tiết độc tố, ngăn ngừa độc tố tích tụ trong cơ thể. Đậu đen cũng chứa hàm lượng lớn các chất như vitamin B, magie, kẽm hỗ trợ điều trị mụn, làm mờ vết thâm cùng nhiều chất chống oxy, giúp chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da.

Ở tuổi 48, Lâm Tâm Như không tránh khỏi vài dấu hiệu tuổi tác ở đuôi mắt, vùng mũi, song làn da vẫn mịn màng, săn chắc.

Thư Kỳ, 48 tuổi

Thư Kỳ từng tiết lộ về thói quen uống hai ly nước ép cỏ lúa mì vào buổi sáng và tối. Thức uống này giàu chất xơ, có thể thúc đẩy đường tiêu hóa, cải thiện tình trạng táo bón, đồng thời giúp giữ dáng và tạo cảm giác no lâu. Nước ép cỏ lúa mì cung cấp hàm lượng lớn vitamin, axit amin, diệp lục và chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ đào thải độc tố, cho làn da sáng mịn, không nếp nhăn.

Nhan sắc Thư Kỳ ở tuổi cận kề ngũ tuần.

Từ Hy Đệ, 46 tuổi

Từ Hy Đệ cho biết cô uống nước gừng ấm mỗi sáng trong nhiều năm qua giúp bảo toàn vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng, trẻ trung. Gingerol trong gừng có khả năng chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm tình trạng stress oxy hóa, giảm sự tích tụ gốc tự do trong cơ thể, làm chậm tốc độ lão hóa.

Nhờ vóc dáng gọn gàng, gu thời trang năng động cùng làn da mịn màng, ít dấu hiệu tuổi tác nên Từ Hy Đệ thường được khen trẻ trung hơn tuổi thật.