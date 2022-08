The Rock xây dựng núi cơ bắp "huyền thoại" nhờ ăn 7 bữa/ngày, tập từ tờ mờ sáng

Chuyện tập luyện của Dwayne Johnson gần như trở thành huyền thoại.

Dwayne Johnson (nghệ danh The Rock).

"Vua bọ cạp" Dwayne Johnson (nghệ danh The Rock) vẫn được biết đến là nam thần cơ bắp của kinh đô điện ảnh Hollywood. Sở hữu chỉ số hình thể cực kỳ ấn tượng gồm: chiều cao 1m93 và cân nặng 122 kg. Điều đó đã giúp anh thành công khi vào vai các nhân vật anh hung, dung mãnh trong các bộ phim: Hercules, G.I Joe 2: Retaliation, Pain and Gain, Fast and Furious... Thân hình cường tráng, lý tưởng của nam diễn viên là niềm khát khao của triệu đàn ông trên khắp hành tinh này. Để có được thân hình đô vật như thế, The Rock phải tuân theo một chế độ ăn uống và tập luyện vô cùng nghiêm ngặt trong nhiều năm trời.

"Cơ bắp triệu đô" của The Rock.

Hiếm ai tin được, mỗi ngày, anh đều chăm chỉ tập luyện với khối lượng và thời gian đều đặn. Anh sẽ tập luyện 6 ngày/tuần và khởi động từ 4 giờ sáng. “Đối với tôi, tập luyện là cách thiền định, là yoga, leo núi, đạp xe, trị liệu… tất cả chúng đều là một. Tôi yêu tập luyện. Tập luyện giúp tôi cảm thấy tuyệt vời”, The Rock chia sẻ.

Đầu tiên, nam diễn viên sẽ dành một giờ cho bài tập cardio để khởi động cơ bắp, sau đó mới bắt đầu nâng tạ trong một tiếng rưỡi để làm nóng cơ thể. The Rock tập trung xây dựng nhóm cơ bắp rất đặc biệt bằng việc mỗi tuần tập trung 1 nhóm cơ chính như: tay, chân, bụng, ngực… Theo nam diễn viên này, cơ thể con người có nhiều loại cơ.

Tài tử đắt giá nhất hiện nay của dòng phim hành động có chế độ tập luyện và ăn kiêng khắc nghiệt.

Ngôi sao cơ bắp chia sẻ thêm: "Tôi thích tập luyện khi đón ánh mặt trời bởi lúc đó đầu óc sảng khoái và không mệt mỏi. Khi đó, tôi đeo tai nghe để nghe nhạc và tập trung 100% vào việc tập luyện".

Về chế độ dinh dưỡng, The Rock cũng tuân thủ nghiêm ngặt việc duy trì 6-7 bữa một ngày với tổng lượng thịt lên tới 4-5 kg và ước lượng khoảng 5 đến 8 nghìn calories. Lượng thịt nạp vào cơ thể của anh gấp 10 lần người bình thường mới đủ đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể tập luyện. Trong đó chủ yếu là các loại thịt đỏ như: thịt heo thăn, thịt bò... “Đó là hàm lượng đạm đủ để xây dựng cơ bắp săn chắc. Và mọi thứ trong chế độ ăn đều được đo đạc kỹ lưỡng theo đúng mục tiêu cơ thể mà tôi hướng tới. Nhiều đạm, giàu carb tốt và nhiều rau, dinh dưỡng rất quan trọng”, nam diễn viên chia sẻ. Và chế độ ăn của anh gần như không có thay đổi gì trong suốt nhiều năm qua.

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ trước sự quyết tâm rèn luyện và xây dựng cơ bắp của anh.

