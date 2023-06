Thành phần dưỡng sáng da tự nhiên đang hot

Nếu bạn đã từng đối phó với một đốm đen cứng đầu hoặc một mảng da bị đổi màu, thì bạn sẽ biết việc xóa bỏ chứng tăng sắc tố khó khăn như thế nào. Các đường nhăn và nếp nhăn có thể làm lộ tuổi tác của bạn, nhưng sự đổi màu cũng không che giấu chính xác điều đó. Đó là bởi vì làn da thiếu độ sáng tự nhiên và đều màu sẽ có vẻ già đi và bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Các lựa chọn thường rất ít khi đề cập đến các giải pháp hiệu quả để điều trị chứng tăng sắc tố khó loại bỏ mà không khiến da bị khô, đỏ hoặc kích ứng.

Trong nhiều năm, các bác sĩ da liễu đã dựa vào khả năng làm sáng da của hydroquinone (cũng như các thành phần khác). Trong khi nhiều người vẫn kê đơn, một giải pháp thay thế tự nhiên hơn là cho hydroquinone kiếm tiền. Nhập cysteamine, một chất làm sáng da đã được chứng minh giúp cải thiện sự đổi màu trên diện rộng. Từ hiểu biết sâu sắc của chuyên gia về cách thức hoạt động của cysteamine đến cách sử dụng nó và các sản phẩm tốt nhất với cysteamine, chúng tôi đang chia sẻ mọi thứ bạn cần biết về chất làm sáng da bí mật.

Cysteamine là gì?

Cysteamine giàu chất chống oxy hóa là một dẫn xuất axit amin tự nhiên được tìm thấy trong cơ thể giúp ức chế sản xuất melanin trong da. Ở dạng tổng hợp, cysteamine là một cách an toàn và dễ dung nạp hơn để điều trị chứng tăng sắc tố da và làm sáng màu da so với các thành phần và thuốc khác đã được sử dụng trong nhiều năm.

Cysteamine ban đầu được phát hiện ở cá khi các nhà khoa học nhận thấy hiệu ứng sét. Mặc dù bác sĩ da liễu Corey L. Hartman đã được hội đồng chứng nhận cho biết cysteamine đã tồn tại mãi mãi, nhưng phải đến gần đây, nó mới được đưa vào các sản phẩm chăm sóc da tại chỗ. "Mùi hăng, giống như lưu huỳnh của nó gây khó chịu và khó vượt qua, nhưng cuối cùng, các nhà khoa học đã phát triển nó thành một loại mặt nạ được hấp thụ theo phương pháp tiếp xúc ngắn, vì vậy bạn không phải chịu đựng mùi trên da trong thời gian dài (nó biến mất khi rửa sạch khỏi da)."

Nhiều thương hiệu chăm sóc da đang bắt đầu tạo ra các loại kem và huyết thanh với cysteamine; Giờ đây, ngành công nghiệp chăm sóc da đã biết rằng cysteamine bôi ngoài da không cần đơn của bác sĩ (trước đây đã từng như vậy), nó đang trở nên phổ biến hơn. Hoạt chất này ngày càng phổ biến do hiệu quả làm mờ các vết tăng sắc tố cứng đầu trong khi vẫn là một giải pháp thay thế nhẹ nhàng cho các thành phần khắc nghiệt hơn như hydroquinone.

Bác sĩ da liễu được hội đồng thành phố New York chứng nhận Dendy Engelman, nói rằng vì cysteamine thường được dung nạp tốt bởi nhiều loại da nên nó đang trở thành một chất thay thế phổ biến cho các chất làm sáng và làm sáng da khắc nghiệt hơn như hydroquinone. Mặc dù cysteamine có hiệu quả trong việc làm giảm sắc tố dư thừa trên da do nhiều loại tăng sắc tố khác nhau, bao gồm tăng sắc tố sau viêm (PIH), nám và tàn nhang - do đó giúp các vùng da tăng sắc tố trở lại tông màu tự nhiên - nó cũng được biết là chống lại các gốc tự do gây hại cho da, giúp làm chậm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Cysteamine hoạt động như thế nào

Theo Roff, bôi cysteamine lên da giúp làm đều màu da bằng cách giảm lượng L-cystine, hoặc cystine, trong da. Bằng cách giảm mức độ cystine, cysteamine làm giảm quá trình tổng hợp melanin, do đó giúp chống lại các đốm đen và chứng tăng sắc tố da.

Khoa học đằng sau cysteamine và cách nó làm sáng những vùng đổi màu không mong muốn phụ thuộc vào chức năng của nó. Cysteamine có thể làm nhiều việc trong các tế bào của cơ thể, bao gồm giảm các ion đồng và sắt, tăng glutathione và kiểm soát tyrosinase sản xuất melanin. Những yếu tố này ảnh hưởng đến các mảng tối cứng đầu phát triển trên da.

Nhưng đây là điểm khiến cysteamine khác biệt với các chất làm sáng da khác. Hầu hết chỉ có thể cải thiện một số loại đổi màu nhất định, nhưng Tiến sĩ Hartman cho biết cysteamine có tác dụng đối với tất cả các loại sắc tố — thậm chí là nám cứng đầu, do nội tiết tố gây ra — và tất cả các loại và tông màu da, khiến nó trở thành một phương pháp điều trị chống sắc tố được chấp nhận rộng rãi hơn. Ông nói: “Cysteamine thậm chí còn hoạt động tốt trên làn da có nhiều hắc tố hơn một chút, dễ bị tăng sắc tố và muốn lấy lại màu da ban đầu mà không làm da sáng hơn.

Cysteamine so với Hydroquinone

Hydroquinone đã trở thành chất làm sáng da trong nhiều năm, nhưng tất cả điều đó đã thay đổi với sự ra đời của cysteamine.

Bệnh nhân luôn có một chút hoài nghi về việc sử dụng hydroquinone vì nhiều lý do, bao gồm độc tính tiềm ẩn và chỉ có thể sử dụng thành phần này trong thời gian giới hạn. Tiến sĩ Engelman nói: “Hydroquinone có xu hướng gây ra 'hiệu ứng hào quang' xung quanh các điểm đã được điều trị, vì nó làm sáng tất cả vùng da mà nó tiếp xúc. Và nó không phù hợp với phụ nữ mang thai, người đang cho con bú hoặc bất kỳ ai với bệnh bạch biến.”

Mặc dù hydroquinone mạnh hơn cysteamine, mang lại kết quả nhanh hơn, thì một trong những nhược điểm đáng kể khi sử dụng nó là nó có thể gây kích ứng da, gây khô và đỏ - đó là lý do tại sao cô ấy không khuyên dùng nó cho những người có làn da khô hoặc nhạy cảm. da. Cô ấy giải thích: “Cysteamine, có thể mua không cần kê đơn, nhẹ nhàng hơn trên da và thường được dung nạp tốt bởi hầu hết các loại da, đặc biệt là những người có làn da nhạy cảm hoặc khô đang tìm kiếm một giải pháp nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho chứng tăng sắc tố da. cũng cung cấp thêm các lợi ích chống oxy hóa, không giống như hydroquinone." Nhưng đối với những người muốn giảm bớt tình trạng tăng sắc tố nhanh hơn và có làn da có thể chịu được hydroquinone, đó có thể là lựa chọn phù hợp cho họ.

Ngoài ra, trong khi hydroquinone là một chất tẩy trắng thì cysteamine thì không. Tiến sĩ Hartman chia sẻ: “Cysteamine là một chất điều chỉnh sắc tố thực sự, vì vậy nó làm đều màu da chứ không chỉ làm sáng da. Ông gọi cysteamine là "hoàn toàn không độc hại" và nói rằng nó cũng hoạt động trên nhiều khía cạnh khác nhau của con đường tạo hắc tố chứ không chỉ hydroquinone. Tuy nhiên, để cysteamine phát huy hiệu quả, Tiến sĩ Hartman nói rằng nó cần được pha chế với nồng độ ít nhất là 5%, đây là tiêu chuẩn của ngành. "Sản phẩm duy nhất tôi biết có hàm lượng cao hơn 5% là phiên bản mới của Cyspera , chứa 7% cysteamine."

Cách sử dụng Cysteamine

Cysteamine không phải là thành phần bôi lên da mà bạn có thể để trên da cả ngày. Thay vào đó, nó đi kèm với các hướng dẫn cụ thể, vì vậy bạn sẽ cần dành thời gian dành riêng hàng ngày để sử dụng nó một cách chính xác. Mặc dù bạn có thể sử dụng cysteamine vào buổi sáng hoặc buổi tối, nhưng nó có hiệu quả khi thoa lên da chưa rửa sạch (có, ngay cả trên da bẩn và có nhiều lớp trang điểm). Tiến sĩ da liễu Hartman cho biết thêm: “Khi có một ít dầu trên da, cysteamine sẽ ít gây kích ứng hơn.

Sau khi thoa kem hoặc huyết thanh có chứa cysteamine hãy để yên trong 15 phút trước khi rửa sạch. Sau đó, tiếp tục với thói quen chăm sóc da thông thường của bạn. Bạn cũng có thể để cysteamine trên da dưới 15 phút hoặc pha loãng nồng độ bằng cách trộn nó với kem dưỡng ẩm nếu cần.

Khuôn mặt không phải là khu vực duy nhất bị đổi màu khó tẩy thích gọi là nhà, và Roff cho biết cysteamine cũng có thể được sử dụng trên các bộ phận cơ thể khác và thậm chí cả môi. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng nó để làm sáng các vết thâm trên môi, cô ấy nói rằng hãy để nó trên da tối đa năm phút trong vài tuần đầu tiên để đảm bảo bạn không gây kích ứng da.

Thông thường, cysteamine không can thiệp hoặc chống lại các thành phần chăm sóc da khác, bao gồm axit tẩy tế bào chết và các hoạt chất siêu mạnh. Trước tiên bạn nên ngừng sử dụng các hoạt chất khác, chẳng hạn như retinol và chất tẩy tế bào chết, chỉ trong vài tuần đầu tiên. Chỉ dùng kem dưỡng ẩm và tất nhiên là kem chống nắng. Sau đó, khi da thích nghi với cysteamine mới được giới thiệu, bạn có thể bắt đầu từ từ đưa các hoạt chất khác vào quy trình chăm sóc da của mình. Nếu vì một lý do nào đó, da của bạn bị kích ứng khi sử dụng cysteamine, Da bạn cần được nghỉ ngơi trong vài ngày, sau đó bắt đầu lại.

Khi bạn sẽ thấy kết quả

Cysteamine có hiệu quả trong việc làm đều màu da tổng thể, nhưng sẽ không có tác dụng làm sáng da. Sự cải thiện không quá nhanh, nhưng nó làm đều màu da, vì vậy tôi nghĩ rằng đó là một kết quả đáng mong đợi hơn là chỉ làm sáng da. không muốn phai màu hoặc tẩy trắng da của họ, mà là làm đều màu da.

Tiến sĩ Engleman nói rằng với việc sử dụng nhất quán, cysteamine sẽ làm mờ vết tăng sắc tố trong vài tuần, lưu ý rằng: "Nhiều bệnh nhân nhận thấy sự khác biệt trong khoảng 6 đến 8 tuần, với kết quả tối ưu vào khoảng 12 đến 16 tuần. Tuy nhiên, những vết thâm cứng đầu đã có từ lâu sẽ mất nhiều thời gian hơn để mờ đi. Nhưng một khi bạn thấy sự cải thiện, bạn có thể giảm dần việc sử dụng cysteamine hai lần mỗi tuần để duy trì kết quả.

Tất nhiên, kết hợp cysteamine với các phương pháp điều trị làm sáng da tại phòng khám sẽ giúp nâng cao kết quả. Tiến sĩ Hartman thích sử dụng cysteamine với tia laser pico giây, tia laser phá vỡ sắc tố và tia laser tái tạo bề mặt phân đoạn hoặc lăn kim siêu nhỏ, cũng rất hữu ích để xóa sự đổi màu. Ông nói: “Bất cứ khi nào bạn kết hợp một thành phần làm giảm sắc tố với một phương pháp điều trị chuyên nghiệp, kết quả sẽ luôn tốt hơn là chỉ dùng riêng thành phần bôi ngoài da.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/thanh-phan-duong-sang-da-tu-nhien-dang-hot-...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/thanh-phan-duong-sang-da-tu-nhien-dang-hot-177772.html