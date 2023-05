“Siêu vòng 1 quyến rũ nhất xứ tỷ dân” trẻ trung bất ngờ ở tuổi 43

"Siêu vòng 1" Liễu Nham.

Liễu Nham được mệnh danh là "siêu vòng 1 quyến rũ nhất Cbiz", "mỹ nhân gợi cảm hàng đầu showbiz Hoa ngữ",... nhờ vòng một nổi trội. Cô hoạt động tại thị trường giải trí Trung Quốc với vai trò diễn viên, ca sĩ, MC. Người đẹp từng xuất hiện trong các tác phẩm như: Họa bì, Tứ đại danh bộ 2, Bất nhị thần thám, Bí mật 12 chòm sao…

Những năm trở lại đây, ngôi sao này vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ với vai trò diễn viên, song không gây được nhiều sự chú ý. Thỉnh thoảng, cô lại "hâm nóng" tên tuổi thông qua những shoot hình đăng tải trên trang Weibo cá nhân.

Cô được nhận xét là gầy đi nhiều so với những năm trước nhưng trẻ trung, xinh đẹp hơn.

Mới đây, những hình ảnh chụp cận mặt của ngôi sao 8X được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cô khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo và vóc dáng. Ngôi sao Hoa Ngữ được người hâm mộ nhận xét là ngày càng tươi trẻ, xinh đẹp và có body quyến rũ như những cô gái đôi mươi.

Được biết, để duy trì phong độ như hiện tại, nữ nghệ sĩ kết hợp tập luyện và ăn uống khoa học. Ở tuổi 43, cô xây dựng cho mình lối sống lành mạnh, tự nấu ăn và làm việc nhà. Cô cũng cho hay luôn giữ tinh thần được vui vẻ, thoải mái và suy nghĩ tích cực về mọi chuyện cũng là cách giúp cô lúc nào cũng trông tràn đầy sức sống.

Sắc vóc Liễu Nham ở tuổi 43 nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng.

Có thời điểm cô tăng cân mất kiểm soát, nhận về những bình luận chê bai của dân mạng. Bên cạnh đó, nhận thấy ngoại hình là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến công việc, người đẹp này liền lên kế hoạch giảm cân. Cô giảm 20kg trong vòng 5 tháng. Theo đó, ban đầu cô tự giảm cân theo lời khuyên của bạn bè bằng cách ăn bông gòn để tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, đây là phương pháp giảm cân cực kỳ nguy hiểm, phản tác dụng. Brandi Koskie - Giám đốc điều hành website ăn kiêng Diets in Review nói chế độ ăn kiêng với bông gòn không an toàn, vì hầu hết bông gòn đều được tẩy trắng bằng hóa chất, lâu dài dẫn đến các vấn đề về sức khỏe.

Sau đó, ngôi sao này đã tìm đến các chuyên gia để nghe tư vấn về các phương pháp giảm cân đúng. Cô chủ yếu ăn rau củ, trái cây. Bữa sáng của Liễu Nham gồm: nửa quả bưởi, một miếng bánh mì nướng và một ly cà phê hoặc trà. Cô ăn cá, salad rau và một miếng bánh mì nướng cho bữa trưa. Táo và cà rốt cùng đậu phụ là bữa tối của nữ diễn viên. Ngoài ra, người đẹp này cũng tiết lộ cô sẽ uống súp ít calo hoặc nước canh nhạt trước bữa ăn để tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ giảm cân.

Liễu Nham cho hay để giảm cân lành mạnh, phải kết hợp giữa chế độ ăn kiêng và chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày.

Ngoài ra, cô tập yoga và chạy bộ mỗi ngày. Đây là hai bộ môn giúp đốt cháy lượng lớn calo, định hình vóc dáng săn chắc mà vẫn giữ được sự dẻo dai, linh hoạt. Thời gian gần đây, ngôi sao này còn tập thêm hai bộ môn mới là múa và nhảy.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/sieu-vong-1-quyen-ru-nhat-xu-ty-dan-tre-trung-bat-ngo-o-tuoi-43-a608480.html