Review 17 thỏi son tint lâu trôi, bám màu đẹp tuyệt đối (Phần 2)

Thứ Năm, ngày 05/12/2019 16:08 PM (GMT+7)

Son tint luôn là kiểu son có độ lì màu và lâu trôi nhất. Cùng tham khảo 17 thỏi son tint được ưa chuộng trên thị trường.

Son tint dễ sử dụng và có cách lên màu trẻ trung.

Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng với các loại mặt nạ miếng, miếng dán mụn thì son môi dạng tint cũng được coi là một đặc sản. Ngày nay, một số son chứa công thức lì mịn, lâu trôi của Tonymoly, Innisfree, Etude House, v.v. cộng thêm giá cả rẻ khiến các thương hiệu này trở nên rất phổ biến.

Một số thương hiệu làm đẹp phương Tây cũng đã làm hướng sản phẩm theo các mặt hàng chủ lực của K-beauty theo cách riêng của họ. Maybelline New York cung cấp một son tint ở dạng bút chì màu. Buxom có ​​nhiều loại tint môi giúp môi đầy đặn, căng mọng. Revlon thậm chí còn tạo ra một tông màu son đặc biệt với một dụng cụ thoa cũng đặc biệt không kém để dễ dàng có được bề mặt lì mịn sau khi sử dụng.

Cách sử dụng son tint: Tất cả những gì bạn cần làm là chấm một chút son lên trung tâm của đôi môi, dùng ngón tay hoặc chổi dậm nhẹ chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa. Không một giọt màu nào bám vào răng của bạn, và do công thức bám chặt này, bạn cũng không cần phải dậm lại môi nhiều lần. Việc lem son sau bữa ăn sẽ không phải là vấn đề đáng lo ngại. Loại son được gọi là "vết bẩn" vì một lý do nó bám lâu.



Cùng đến với phần 2 của danh sách 17 thỏi son tint đáng mua nhất:

Romand See-Through Matte Tin: Sản phẩm tạo một tấm màn che sắc tố trên đôi môi của bạn với tông màu rất lãng mạn. Sắc màu được khuếch tán ra khỏi ống, do đó không cần pha trộn cũng có thể cung cấp cho đôi môi của bạn lớp màu mềm mại. Sản phẩm có giá khoảng 300 ngàn đồng.

1. Meme Tic Toc Tint Lip Cashmere: Thỏi son có cái tên siêu dễ thương Meme Tic Toc Tint Lip Cashmere có kết cấu mượt như loại len cashmere. Các tông màu giống như một loại son dưỡng, vì vậy nó sẽ không bám vào các mảng khô trên môi của bạn và sẽ giữ cho chúng mềm mại và mượt, êm ái. Dù có tên gọi sang trọng nhưng nó chỉ có giá khoảng 250 ngàn đồng.

2. Clio Mad Velvet Tint: Clio Mad Velvet Tint là dòng son thỏi khá nổi tiếng ở Seoul. Sarah Kinonen, phó giám đốc sắc đẹp kỹ thuật số của Allure cũng ưa chuộng dòng son này. Công thức không khô giống như việc bạn từ từ thấm nhuần các tông màu lên môi. Chỉ cần bôi nó một lượt lên môi, sau đó để nó tồn tại trên môi trong suốt thời gian còn lại của ngày. Giá của son khoảng 470 ngàn đồng

3. The Peripera Ink Airy Velvet: The Peripera Ink Airy Velvet là một sản phẩm bán chạy nhất tại Olive Young (một sàn thương mại điện tử chuyên về hóa mỹ phẩm của Hàn Quốc) vì một lý do: Nó có một dụng cụ rỗng để đảm bảo lớp phủ nhẹ nhất, mềm như nhung. Bạn cũng có thể chấm son vào má để tạo ra tông trang điểm đơn sắc. Giá khoảng 320 ngàn đồng.

4. Etude House Dear Darling Water Gel Tint: Etude Dear Darling Water Gel Tint là thỏi son giá rẻ, chỉ khoảng hơn 100 ngàn đông và là lựa chọn lý tưởng đối với các cô nàng yêu thích son tint nhưng có hầu báo không quá rủng rỉnh. Và bạn sẽ nhận thấy sản phẩm có nhiều ưu điểm để giữ chân bạn vì một chút công thức lưu giữ sắc tố, giống như gel trên làn môi. Bạn có thể học tips thoa bằng cách trộn nó vào môi bằng một miếng bông gòn để tránh nó làm vấy bẩn ngón tay của mình nhưng vẫn dễ dàng đưa son lên môi xinh.

5. Benetint Lip Stain: Yêu thích lip stain thì không thể bỏ qua loại son huyền thoại từng một thời khuynh đảo mọi store làm đẹp này. Danh sách top son tint sẽ là không đầy đủ nếu không có sản phẩm kinh điển này. Những thời gian qua, các ngôi sao Kpop đã giúp cho hào quang của Benetint Cheek & Lip Stain trở lại. Ngay cả các nhóm nhạc nam cũng sử dụng nó vào lòng môi trước khi lên sân khấu để làm cho đôi môi của họ trông "ngon" hơn. Thêm vào đó, lớp son cũng khó bị hao mòn cho dù vũ đạo có phải vận động mạnh đến như thế nào. Giá của thỏi son này dao động từ 600-650 ngàn đồng.

6. Winky Lux Hoa Balm: Đừng để viên đạn bọc hoa mỹ miều này đánh lừa bạn. Vài giây sau khi bạn vuốt trên thỏi son trong suốt có chứa bông hoa, bạn sẽ thấy đôi môi của mình chuyển thành màu hồng vô cùng xinh đẹp. Winky Lux Flower Balm phản ứng với độ pH của đôi môi của bạn, vì vậy màu sắc sẽ sáng hơn hoặc tinh tế hơn tùy theo ngày. Nó giống như vòng tâm trạng của sắc thái môi.

7. Lip Stain YSL: Đây là sản phẩm đoạt giải thưởng làm đẹp của không ít bảng bầu chọn. Không chỉ phủ một lớp mượt mà lên màu sắc của đôi môi của bạn, nó còn tạo nên một bức màn nhung êm mềm và hoàn mỹ. Không giống như son bóng, nó sẽ không tạo cảm giác dớp dính hoặc khó chịu cho đôi môi. Ngoài ra tóc của bạn scũng không bị lo bám dính vào thỏi son. Thay vào đó, YSL Glossy Stain sẽ có cảm giác như một loại son dưỡng, rất nhẹ nhàng và êm trên môi. Sản phẩm thực sự đáng để thử!

