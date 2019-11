7 chai nước hoa nam thơm nức mũi hot nhất thị trường Việt

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 08:19 AM (GMT+7)

Dưới đây là những loại nước hoa nhận được nhiều đánh giá tốt nhất, giúp phái mạnh ghi điểm với người đối diện.

Review mỹ phẩm Skincare Sự kiện:

1. Bvlgari Pour Homme Soir Perfume

Đầu tiên không thể bỏ qua thương hiệu nước hoa nổi tiếng và khá đắt là Bvlgari và Pour Homme Soir Perfume chính là chai nước hoa được rất nhiều chàng trai ưa chuộng với hương thơm nam tính.

Được chiết xuất từ gỗ guaiac, giấy cói Ai Cập, trà Darjeeling… hương thơm từ Bvlgari Pour Homme Soir Perfume rất phù hợp cho những sự kiện trang trọng, đặc biệt là vào buổi tối. Hương thơm sẽ lưu giữ trên cơ thể các chàng ít nhất là 4 tiếng đồng hồ sẽ giúp người đối diện cảm thấy thu hút.

Giá cho một chai nước hoa Bvlgari Pour Homme Soir Perfume khoảng 2,5 triệu đồng/ 100ml.

2. La Nuit De L'Homme EDT của Yves Saint Laurent

Đối với những anh chàng yêu thích hương thơm tươi mát thì La Nuit De L'Homme EDT chính là lựa chọn hàng đầu vì nó đem lại cảm giác rất thư giãn mà vẫn đầy mạnh mẽ.

Hương thơm cuốn hút của loại nước hoa này được chiết xuất chính từ hoa oải hương và cam bergamot cùng gỗ tuyết tùng để bổ sung chút ấm áp. Loại nước hoa này sẽ có thể lưu giữ hương cả ngày cho phái mạnh.

Một chai nước hoa La Nuit De L'Homme EDT có giá khoảng 1,9 triệu đồng / 60ml.

3. Davidoff Cool Water EDT

Nước hoa Davidoff Cool Water EDT có màu xanh lấy cảm hứng từ sự trong vắt của nước Địa Trung Hải giúp các chàng thêm tự tin với hương thơm tươi mát.

Được chiết xuất từ bạc hà, hoa oải hương, rau mùi, hương thảo, gỗ đàn hương, hoa nhài, gỗ tuyết tùng cùng nước biển, loại nước hoa này mang lại cảm giác thư thái như đứng trước biển.

Giá trung bình của một chai Davidoff Cool Water EDT là khoảng 2,6 triệu đồng/ 125ml

4. Pi Neo by Givenchy

Nếu sử dụng nước hoa cho những ngày bình thường như học tập, làm việc thì các chàng có thể chọn Pi Neo by Givenchy. Hương thơm tự nhiên nhưng lại rất cuốn hút do nhãn hàng này sản xuất sẽ khiến phái đẹp bị cuốn hút bởi các quý ông.

Pi Neo by Givenchy được chiết xuất từ hương cam quýt tươi cùng nhiều loại hoa khác nhau tạo nên mùi hương dịu nhẹ, nam tính cho cánh mày râu.

Bạn cần chi khoảng 1,9 triệu đồng/100ml cho loại nước hoa này.

5. Jean Paul Gaultier Le Male

Nếu còn độc thân hay muốn tán tỉnh, thu hút các cô gái thì bạn không thể bỏ qua nước hoa Jean Paul Gaultier Le Male. Đây là loại nước hoa mang lại hương thơm mạnh mẽ, ấm áp và ngọt ngào. Rất nhiều cô gái nói rằng mình bị cuốn hút bởi hương thơm quyến rũ này.

Điều cần chú ý khi sử dụng nước hoa Jean Paul Gaultier Le Male là nó chỉ phù hợp khi dùng vào ban đêm hoặc đi du lịch và bạn không nên xức quá nhiều nước hoa vì nó sẽ có mùi hơi nồng.

Nước hoa Jean Paul Gaultier Le Male có giá khoảng 3,6 triệu đồng/ 125ml.

6. Dolce & Gabbana The One for Men Eau de Parfum

Nước hoa Jean Paul Gaultier Le Male đem lại cảm giác lịch lãm, sang trọng và hiện đại cho chàng trai. Được chiết xuất từ húng quế, rau mùi cùng hương thơm của gừng, thảo quả, hoa cam… loại nước hoa này cũng tạo cảm giác ấm áp tuyệt vời cho người dùng.

Chai nước hoa này có giá khoảng 2,7 triệu đống/ 100ml

7. Sauvage by Dior

Nước hoa từ Dior được lấy cảm hứng từ sự kỳ diệu của hoàng hôn. Đó là thời điểm mà những động vật hoang dã như sói chuẩn bị săn lùng con mồi. Do đó, hương nước hoa này sẽ giúp quý ông trở nên mạnh mẽ và quyền lực hơn nhưng vẫn không kém phần bí ẩn.

Hương thơm từ Sauvage by Dior được chiết xuất từ cam bergamot, hạt tiêu, ambroxan, hổ phách biển và nhiều loại cây khác tạo nên hương thơm hoàn hảo cho phái mạnh.

Một chai nước hoa này có giá khoảng 2,6 triệu đồng/ 100ml.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/7-chai-nuoc-hoa-nam-thom-nuc-no-hot-nhat-thi-truong-1034007.htmlNguồn: http://danviet.vn/lam-dep/7-chai-nuoc-hoa-nam-thom-nuc-no-hot-nhat-thi-truong-1034007.html