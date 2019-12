Review 17 thỏi son tint lâu trôi, bám màu đẹp tuyệt đối (Phần 1)

Thứ Tư, ngày 04/12/2019 16:40 PM (GMT+7)

Son tint luôn là kiểu son có độ lì màu và lâu trôi nhất. Cùng tham khảo 17 thỏi son tint được ưa chuộng trên thị trường.

Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng với các loại mặt nạ miếng, miếng dán mụn thì son môi dạng tint cũng được coi là một đặc sản. Ngày nay, một số son chứa công thức lì mịn, lâu trôi của Tonymoly, Innisfree, Etude House, v.v. cộng thêm giá cả rẻ khiến các thương hiệu này trở nên rất phổ biến.

Một số thương hiệu làm đẹp phương Tây cũng đã làm hướng sản phẩm theo các mặt hàng chủ lực của K-beauty theo cách riêng của họ. Maybelline New York cung cấp một son tint ở dạng bút chì màu. Buxom có ​​nhiều loại tint môi giúp môi đầy đặn, căng mọng. Revlon thậm chí còn tạo ra một tông màu son đặc biệt với một dụng cụ thoa cũng đặc biệt không kém để dễ dàng có được bề mặt lì mịn sau khi sử dụng.

Cách sử dụng son tint: Tất cả những gì bạn cần làm là chấm một chút son lên trung tâm của đôi môi, dùng ngón tay hoặc chổi dậm nhẹ chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa. Không một giọt màu nào bám vào răng của bạn, và do công thức bám chặt này, bạn cũng không cần phải dậm lại môi nhiều lần. Việc lem son sau bữa ăn sẽ không phải là vấn đề đáng lo ngại. Loại son được gọi là "vết bẩn" vì một lý do nó bám lâu.

Tất cả các sản phẩm son tint nổi bật được biên tập viên của Allure bình chọn:

1. Revlon Kiss Cushion Lip Tint có giá khoảng 160 ngàn đồng: Vặn phần trên của Revlon Kiss Cushion Lip Tint để thoa đều màu son có chứa công thức dưỡng ẩm, có chứa dầu dừa hòa trộn cùng dụng cụ tạo bọt mịn. Chạm nó vào giữa môi của bạn để có một đôi môi lên màu mờ ào hoặc thoa khắp môi để có hiệu ứng ấn tượng hơn. Extra Violet màu tím đậm (ở trên), là một sắc thái ấn tượng trong 10 sắc thái của loại son này. Allure cũng khuyên bạn nên thử nghiệm sắc đỏ Wine Trip (một loại đỏ mận có sắc độ màu phong phú) và Pretty Kiss (một màu be có tông màu hồng).

2. Tonymoly Lip tone Get It Tint: Là một trong những thương hiệu mạnh về son tint khoảng gần chục năm qua, nhãn mỹ phẩm Hàn Quốc này rất được lòng các nữ sinh và dân văn phòng có thu nhập trung bình. Tonymoly Get It Tint là sản phẩm khá mới trong các dòng son tint của hãng. Dòng son này xuất hiện lần đầu tại Hàn Quốc với sự review của nhóm nhạc K-pop Monsta X. Sắc màu nên thử: Tone màu hồng, tên gọi Oh My Rose. Sản phẩm có giá khoảng 200 ngàn đồng.

3, Son môi Maybelline New York SuperStay Ink Crayon: Son môi Maybelline New York SuperStay Ink Crayon Lipstick cực kỳ mướt và đậm màu như một thỏi son lì truyền thống, nhưng nó vẫn giữ lâu như "một vết bẩn - stain" và không làm khô môi. Trong số hàng tá màu sắc để lựa chọn, màu sắc độc đáo được yêu thích là Live on the Edge (hồng sô cô la - màu ở trên ảnh), Louder (màu cam cà chua) và Lead the Way (hồng úa dusty rose). Sản phẩm có giá khoảng 180 ngàn đồng.

4. Innisfree Vivid Cotton Ink: Kết cấu mịn màng của Innisfree Vivid Cotton Ink mang đến cho đôi môi một lớp son bóng mượt như mơ. Tuy nhiên lớp son vẫn có thể để lại trên cốc của bạn nếu bạn uống một ngụm cà phê ngay sau khi bôi nó. (Điều này có thể là do các loại dầu, như bơ và hạt xoài, trong danh sách thành phần của son.) Tuy nhiên, sau khi lớp sắc tố ban đầu biến mất, bạn sẽ để lại vết son mượt mà, tuyệt vời cho đến hết ngày. Thỏi son có giá cả dễ chịu, khoảng 270 ngàn đồng.

5. Clarins Water Lip Stain: Đúng như tên gọi của nó, Clarins Water Lip Stain không chỉ có kết cấu giống như chất lỏng mà còn được làm từ 77 phần trăm nước. Điều đó chứng minh tại sao thỏi son này lại chiến thắng giải thưởng Best of Beauty Award của Allure. Khi thoa lên, người dùng cảm thấy như không có gì trên môi, nhưng để lại một tông màu giống như màu cam nóng ấm hoặc đỏ rực không bị nhòe. Giá của nó khoảng gần 600 ngàn đồng.

6. Son môi 3CE Velvet:Trong khi thu thập một danh sách các sản phẩm trang điểm Hàn Quốc tốt nhất có sẵn ở Mỹ, một số người bạn ở Seoul của BTV làm đẹp trang Allure đã cho thông tin về thỏi son họ ưa chuộng đó là 3CE Velvet Lip Tint. Ellena, một nhà tạo mẫu đã làm việc với các nhóm nhạc Kpop EXO, NCT 127 và Red Velvet, yêu thích công thức cực kỳ mượt mà và giữ sức mạnh của loại son này. Màu tím #Know Better là màu ưa thích của cô ấy, trong khi nhiều người thích #Pink Break (màu hồng dưa hấu ở trên) và #Daffodil (màu đỏ gạch). Thỏi son có giá hơn 300 ngàn đồng.

7. Bite Beauty Outburst Longwear Lip Stain: Khi tìm kiếm một xu hướng trang điểm neon rực rỡ sắc màu? Hãy dùng thử Bite Beauty Outburst Longwear Lip Stain, có màu hồng nóng bỏng có tên Strawberry Frozé, cũng như một màu cam điện có tên là Orange Fizz. Thỏi son có giá hơn 500 ngàn đồng.

8. Water WakeMake Tok: Thương hiệu K-beauty WakeMake lần đầu tiên xuất hiện trong tầm ngắm của những người yêu thích làm đẹp kiểu mới sau cơn sốt về sản phẩm che khuyết điểm Defining Cover che khuyết điểm khá hiệu quả . Water Tok Tint có kết cấu nhất quán giống như nước. Thỏi son có giá khoảng 280 ngàn đồng.

9. Buxom Kisser Plumping Lip Stain: Buxom serial Kisser Plumping Lip Stain khởi đầu là một loại son bóng có độ bóng cao nhưng "mòn" dần khi rửa sạch môi dần. Công thức của nó chứa axit hyaluronic hydrating thu hút độ ẩm cho môi và giữ cho chúng trông bóng mềm, mượt mà. Thỏi son này có giá gần 500 ngàn đồng.

