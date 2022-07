Nữ MC truyền hình Việt Nam được dự đoán Hoa hậu Thể thao Việt Nam vì vóc dáng nổi trội

Cô là một trong những thí sinh có thành tích đáng nể khi dự thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.

Chu Lê Vi Anh xinh đẹp, tài năng toả sáng trong top 42 thí sinh.

Chu Lê Vi Anh được biết tới là thí sinh trong đội hoa hậu Kỳ Duyên khi dự thi Miss Fitness Vietnam - Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Cô là gương mặt mới, chưa từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào trước đó. Đến với "đấu trường" nhan sắc lần này, Chu Lê Vi Anh tự tin thể hiện cá tính bản thân với vị trí của một tân binh.

Cô thu hút giám khảo ngay từ vòng casting bởi năng lượng tích cực, thân hình săn chắc, khoẻ khoắn. Được biết, Chu Lê Vi Anh từng đạt được rất nhiều thành tích đáng nể như: Cô từng có 8 năm là vận động viên khiêu vũ thể thao của đội tuyển Hà Nội. Cô sở hữu gần 100 huy chương cấp quốc gia và 2 huy chương vàng bộ môn bơi lội cấp thành phố.

Bên cạnh đó, Chu Lê Vi Anh từng đạt danh hiệu top 8 So You Think You Can Dance năm 2014. Hiện tại, cô đang làm MC cho Đài truyền hình Việt Nam.

Với thành tích nổi bật, ý chí cầu tiến, Chu Lê Vi Anh đang là một trong những thí sinh được kỳ vọng cho giải thưởng cao nhất - chủ nhân chiếc vương miện cho Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.

Tạo hình quyến rũ của Chu Lê Vi Anh khi biểu diễn trên sân khấu cùng ca sĩ Nguyễn Hưng.

Chu Lê Vi Anh được nhận xét là người đẹp đa năng trong các thí sinh dự thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.

Là một vận động viên nên Chu Lê Vi Anh có thân hình cân đối, chuẩn mẫu là điều dễ hiểu. Cô dành thời gian cho việc tập luyện, phục vụ cho công việc như một mũi tên trúng 2 đích. Khi tham gia cuộc thi, yếu tố sức mạnh hình thể luôn được đề cao, các thí sinh lần lượt trải qua nhiều thử thách. Vì vậy, Chu Lê Vi Anh càng có cơ hội toả sáng trong top 42 thí sinh.

Khiêu vũ là một trong những môn thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Trong quá trình tập luyện, các bước di chuyển ở chân phức tạp sẽ làm săn chắc cơ vùng bắp chân, bụng, đùi và mông. Sự kết hợp toàn thân và phối hợp với bạn nhảy giúp cơ thể cân bằng, tăng sự mềm dẻo cũng như tính linh hoạt. Đây là bộ môn giúp phái đẹp uyển chuyển, mềm mại hơn trong dáng đi, giúp giải phóng hình thể tối đa.

Khiêu vũ giúp làm nóng cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn. Vì vậy, ước tính một giờ tập khiêu vũ, bạn có thể đốt cháy khoảng 300 calo.

Ngoài ra, khiêu vũ liên tục trong 30 - 40 phút, ba hoặc 4 lần một tuần còn có thể giảm cholesterol và huyết áp. Nó là môn thể thao tuyệt vời cho những người bị tiểu đường vì giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Tập khiêu vũ giúp cơ thể hưng phấn, trẻ trung hơn nên nó cũng được xếp vào danh sách các môn thể thao "kéo dài tuổi xuân".

Chu Lê Vi Anh đã có gần 10 năm gắn bó với khiêu vũ, cô luôn xinh tươi và rạng rỡ. Người đẹp thường xuyên trình diễn bắt cặp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Hiếu, Nguyễn Hưng, Lệ Quyên, Bằng Kiều...

Được biết, đêm chung kết của cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 7 tại TP Hồ Chí Minh.

