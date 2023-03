Nữ MC Đài PT&TH Nghệ An tập duy nhất bộ môn giúp giảm cân siêu nhanh này

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cô gái tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Cô mặc áo dài yếm màu xanh, trắng, in họa tiết, buộc tóc gọn gàng. Làn da trắng cùng đường nét gương mặt hài hòa, xinh xắn, dễ gây thiện cảm cho người nhìn.

Ảnh nữ MC Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An được chia sẻ lên mạng xã hội gây chú ý

Bên dưới các bài đăng, đông đảo dân mạng gửi lời khen ngợi, thậm chí còn đùa vui hứa hẹn sẽ xem thời sự nhiều hơn vì cô MC quá xinh đẹp: "Phải siêng xem thời sự thôi", "Cô MC xinh đẹp quá đỗi", "Bạn này nét nhìn hiền dịu, nết na, nhan sắc có thua kém gì hoa hậu đâu nhỉ",.... Nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra cô gái trong ảnh là Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018 - Nguyễn Thảo Vi (sinh năm 2000, quê ở Hòa Bình). Trước đó, cô cũng liên tục góp mặt trong các cuộc thi nhan sắc như: Á khôi sinh viên Việt Nam 2018, Top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2020,...

Liên hệ với Thảo Vi, người đẹp cho hay rất vui và bất ngờ khi hình ảnh của mình nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Cô cũng cho biết bản thân vừa tốt nghiệp Khoa Giáo dục tiểu học trường Đại học Vinh. Cô đang làm cộng tác viên ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An với vai trò MC. Bên cạnh đó, vì có lợi thế về ngoại hình nên cô cũng làm thêm nghề mẫu ảnh tự do, mẫu live streams.

Thảo Vi "lên hương" nhan sắc lẫn body theo thời gian

Bên cạnh sự thay đổi về công việc thì sau 5 năm đăng quang ngôi vị Hoa khôi sinh viên Nghệ An, Thảo Vi có sự thay đổi rõ rệt về vẻ ngoài. Cô được nhận xét là ngày càng "thăng hạng" về cả nhan sắc lẫn hình thể. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp với nước da trắng hồng, môi cười duyên dáng, đường nét hài hòa. Thảo Vi có chiều cao 1m67, vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Hot girl này cho hay bản thân chú chế độ ăn uống khoa học, nhảy dây là bộ môn yêu thích và thường xuyên được người đẹp này tập luyện để giữ gìn vóc dáng. "Tôi cảm thấy nhảy dây là một cách giúp săn chắc cơ thể rất tốt", cô nói.

Nhảy dây có tác dụng rất lớn trong việc giảm cân. Theo đó, nhảy dây trong 1 phút sẽ đốt cháy khoảng 15-20 calo. Nếu nhảy dây liên tục trong 10 phút thì phải tương đương với chạy chậm 30 phút hoặc khiêu vũ thể thao 20 phút. Do bộ môn này kết hợp nhiều động tác và bộ phận khác nhau như cổ tay, vai, lưng, cánh tay, đùi, bắp chân,… nên có khả năng đốt mỡ tốt hơn tại nhiều vùng trên cơ thể.

Vòng eo nhỏ và vóc dáng thon gọn của Thảo Vi nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng

Nhảy dây tạo sự phối hợp, sự tương tác của hệ thần kinh và cơ, hoạt động phối hợp giữa nhiều nhóm cơ, giúp bạn kiểm soát cơ thể tốt hơn.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, nhảy dây còn góp phần thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu mà, giúp bảo vệ tim mạch, tăng dung tích sống của phổi và giúp não bộ phát triển và có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp vấn đề về xương khớp, thừa cân, bệnh huyết áp, thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tập. Nên uống nhiều nước cả trước và sau quá trình tập để tránh nguy cơ mất nước trong cơ thể. Không tập lúc đói hoặc lúc quá no. Ngoài ra, nên chọn các loại dây, giày phù hợp.

Nhảy dây mang lại nhiều lợi ích trong việc giảm cân, giữ dáng (ảnh minh họa)

Từng lọt top 5 người có làn da đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp quê Hòa Bình hiện tại vẫn giữ được làn da trắng mịn, hồng hào mà nhiều cô gái mơ ước. Cô cho hay một phần vì bản thân vốn đã có làn da khỏe, phần khác cô uống rất nhiều nước mỗi ngày, cung cấp đủ độ ẩm cho da. Theo nghiên cứu, uống đủ nước không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại nhiều lợi ích đối với làn da như giúp: Dưỡng ẩm, duy trì sự đàn hồi, ngăn ngừa nếp nhăn, chống lão hóa, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm mụn,...

Thảo Vi có làn da đẹp

Sau một ngày làm việc bận rộn, công việc phải make up thường xuyên, hot girl này rất chú trọng các bước làm sạch cho da, dùng mặt nạ và dưỡng ẩm thường xuyên. "Do đặc thù công việc nên hầu như ngày nào tôi cũng phải make up. Thế nên, sau khi về nhà, việc đầu tiên tôi làm là tẩy trang thật sạch bằng dầu tẩy trang, hôm nào chỉ make up nhẹ nhàng để đi chơi, tôi sẽ tẩy trang bằng nước tẩy trang.

Sau đó, tôi dùng mặt nạ đất sét, mặt nạ giấy. Tiếp đến tôi dùng toner cấp ẩm, serum dưỡng trắng và trị thâm. Tôi có dùng thêm retinol nồng độ thấp và bước cuối cùng là kem dưỡng ẩm. Còn một lưu ý nữa là khi ra đường luôn phải dùng kem chống nắng", cô nói thêm.

