Nữ diễn viên sinh năm 2005 gây sốt

Sohu đưa tin bộ phim cổ trang Trường lạc khúc do Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hi đóng chính đứng Top 1 phim hot trên mạng xã hội theo thống kê của trang Maoyan . Tác phẩm có chủ đề khá cũ kể về quá trình nảy sinh tình cảm của một cặp đôi oan gia sau khi kết hôn. Tuy nhiên, phim vẫn khiến khán giả theo dõi vì nét đẹp của nữ chính Đặng Ân Hi.

Trong phim Đặng Ân Hi vào vai Nhan Hạnh, thứ nữ (con gái vợ lẽ) Châu phủ. Nàng là một cô gái thông minh, lương thiện, học được bản lĩnh phá án, thi đậu thành nữ quan cửu phẩm tại Hình Bộ. Thái hậu ban hôn cho chị gái của Nhan Hạnh với tướng quân Thẩm Độ (Đinh Vũ Hề đóng), nhưng cô ta lại trốn mất. Để cứu cả gia đình không rơi vào cảnh tù tội, Nhan Hạnh quyết định thay chị lấy chồng.

Thẩm Độ lúc đầu coi thường vợ mình, nghĩ rằng cô chỉ là cô gái yếu đuối thiếu hiểu biết như những người con gái khác. Nhưng sau nhiều lần kề vai sát cánh cùng giải quyết nhiệm vụ, chàng bị thu hút bởi cô gái thông minh, dịu dàng này.

Sohu bình luận nhịp điệu của phim khá nhanh, bối cảnh được xây dựng ở mức khá so với vốn đầu tư ít ỏi. Hai diễn viên chính Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hi không phải nghệ sĩ hot, thành tích mà phim đạt được rất khả quan.

Bên cạnh đó, theo truyền thông Trung Quốc, điểm thu hút nhất của Trường lạc khúc là nữ chính Nhan Hạnh do Đặng Ân Hi thể hiện. Đặng Ân Hi sinh năm 2005, 19 tuổi, được đánh giá là có diễn xuất tự nhiên, xinh xắn. Đặng Ân Hi trong phim làm khán giả nhớ tới vai diễn Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi trong Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1 . Cả hai được khen xinh như tình đầu, là gương mặt khiến khán giả yêu thích từ lần đầu gặp mặt.

Đặng Ân Hi từng được khán giả yêu mến với vai con gái của Lâm Tâm Như trong bộ phim Phía sau nghi can X (2017) do Tô Hữu Bằng đạo diễn. Dù chỉ là nhân vật phụ, diễn xuất của cô được đánh giá cao và để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Truyền thông Trung Quốc cho rằng nếu giữ được phong độ, Đặng Ân Hi bật lên nhanh chóng.

Thời gian gần đây, nhiều phim cổ trang được đầu tư cao thất bại thảm hại, Sohu cho rằng khán giả đã "chán" những gương mặt quen thuộc như Dương Mịch, Cúc Tịnh Y, Cảnh Điềm trên màn ảnh vì đã qua tuổi đóng phim ngôn tình.

Theo Sohu, sắp tới sẽ là thời kỳ của lứa tiểu hoa đán cuối 9X và 10X. Những gương mặt mới mẻ có thể tạo nên điều bất ngờ.

