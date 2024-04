Những thực phẩm tăng keratin giúp tóc chắc khỏe

1. Loại giàu protein: Lòng đỏ trứng, cá hồi, gan

Như bạn đã biết, một số loại thực phẩm tốt hơn nhiều so với những loại khác khi nói đến sức khỏe mái tóc của bạn. Chuyên gia về tóc Abdullah giải thích tầm quan trọng của việc tập trung chế độ ăn uống của bạn vào việc tổng hợp keratin nếu mục tiêu của bạn là mọc tóc chắc khỏe hơn. Theo cô có ba lựa chọn của để tăng cường tổng hợp keratin là trứng, cá hồi và gan.

Cô giải thích, điều này là do mỗi loại trong số chúng đều thuộc loại giàu biotin và protein. Cô cho biết thêm: “Riêng biotin và protein đều làm tăng tổng hợp keratin trong cơ thể, do đó, chúng cùng nhau làm tăng cơ hội có tóc và móng chắc khỏe hơn”. Cô lưu ý rằng một điều cần nhớ nếu bạn có mái tóc mỏng là những thực phẩm giàu biotin luôn là lựa chọn tốt nhất. Chuyên ra chỉ ra rằng lý do chính khiến biotin có tác dụng tốt cho sự phát triển của tóc và móng là vì nó hỗ trợ tổng hợp keratin.

2. Chứa nhiều biotin: Các loại đậu, nấm, rau bina

Về cơ bản, bất kỳ loại thực phẩm nào chứa nhiều biotin đều sẽ giúp tóc và móng của bạn chắc khỏe. Chẳng hạn như lòng đỏ trứng, cá hồi, gan, các loại đậu và nấm nếu bạn muốn tăng lượng biotin hấp thụ hàng ngày. Cơ thể bạn cũng sẽ hấp thụ nó từ những nguồn thực phẩm này tốt hơn so với từ vitamin hàng ngày có chứa biotin.

Hai loại thực phẩm khác mà cô ấy khuyên dùng cho những ai đang gặp khó khăn với chứng rụng tóc là bất cứ thứ gì giàu protein hoặc nguồn cysteine ​​tốt. Cô nói: “Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng ăn thực phẩm giàu protein thực sự giúp tổng hợp keratin”. Keratin là loại protein tạo nên phần lớn tóc và móng tay của bạn, vì vậy việc bổ sung nhiều chất này vào cơ thể sẽ giúp chúng chắc khỏe bất chấp tuổi tác của bạn.

Bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu protein như sữa chua, các loại thịt như thịt gà và thịt bò, các loại đậu và các loại hạt. Chuyên gia coi cysteine ​​như một khối xây dựng khác để sản xuất keratin. Cô kết luận rằng thực phẩm có chứa cysteine ​​là hạt hướng dương, các sản phẩm từ đậu nành, hành và chà là.

