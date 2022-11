Những loại thực phẩm giàu keratin giúp giảm rụng tóc, gãy móng nhanh chóng

Những loại thực phẩm giàu keratin giúp giảm rụng tóc, gãy móng nhanh chóng

Muốn mái tóc chắc khỏe, không bị gãy rụng, bạn hãy tăng cường tiêu thụ các thực phẩm sau.

Keratin là một loại protein có trong tóc, móng tay giúp duy trì cấu trúc của da. Nó sẽ thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương nhanh lành hơn, giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh không dễ gãy rụng và giúp móng tay chắc khỏe.

Để giúp tóc và móng khỏe hơn trong thời tiết giao mùa, bạn hãy tăng cường các thực phẩm giàu keratin sau:

1. Trứng

Trứng là một loại thực phẩm tuyệt vời có chứa biotin- một chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tổng hợp keratin. Ngoài ra, trứng giàu protein giúp tăng cường sản xuất keratin rất tốt. Điều quan trọng là trứng còn có các chất dinh dưỡng khác có lợi cho cơ thể như vitamin A, vitamin B2, vitamin B12 và selen.

2. Cá hồi

Cá hồi rất giàu protein và là nguồn cung cấp biotin - hai chất dinh dưỡng này cũng giúp cơ thể tạo ra keratin. Keratin là chất làm tăng sự phát triển của tóc giúp ngăn ngừa rụng tóc tăng cường móng tay. Ngoài ra, cá hồi còn chứa nhiều axit béo omega-3 vốn là một loại axit béo rất có lợi cho tim mạch.

3. Gan

Gan là một nguồn cung cấp biotin cao. Do đó, ăn gan sẽ giúp cơ thể sản xuất keratin cao giúp nuôi dưỡng móng, tóc và da chắc khỏe. Gan cũng rất giàu các chất dinh dưỡng khác như protein, folate, riboflavin, sắt, vitamin A và vitamin B12.

4. Cải xoăn

Cải xoăn là một nguồn cung cấp vitamin A dồi dào. Vitamin A giúp cơ thể tổng hợp keratin do đó giúp nuôi dưỡng móng và tóc chắc khỏe. Nó cũng rất giàu vitamin C, vitamin D, vitamin E và vitamin K, tất cả đều có nhiệm vụ chống oxy hóa và kích thích sản xuất collagen do đó giúp da khỏe mạnh cũng như tăng độ mềm mại của da.

5. Cà rốt

Cà rốt rất giàu vitamin A và vitamin C. Cả hai chất dinh dưỡng này đều góp phần vào khả năng tổng hợp collagen của cơ thể và có thể nuôi dưỡng tóc, móng tay và da. Nó cũng chứa kali, vitamin B6, vitamin K và biotin, là những chất giúp giảm viêm giúp vết thương mau lành hơn và giúp da không bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời.

6. Xoài

Xoài rất giàu folate, vitamin A và vitamin C. Những chất dinh dưỡng này giúp cơ thể sản xuất keratin do đó giúp duy trì làn da, mái tóc và móng tay khỏe mạnh.

7. Khoai lang

Khoai lang rất giàu mangan, kali, vitamin A, vitamin B6, vitamin C và carotenoid. Đặc biệt vitamin A còn có khả năng giúp cơ thể tổng hợp keratin nữa do đó giúp duy trì làn da, mái tóc và móng tay khỏe mạnh.

Đối với những bạn gái cảm thấy móng tay không được chắc khỏe, rụng tóc, da không đẹp thì hãy tăng cường các thực phẩm giàu keratin trên đây. Ngoài ra, các loại thực phẩm khác như hành, tỏi, hoặc hạt hướng dương cũng giúp tóc và móng khỏe mạnh hơn.

