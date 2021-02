Những kiểu tóc sư tử đẹp mê hoặc cuốn hút nhất hiện nay

Chủ Nhật, ngày 28/02/2021 09:00 AM (GMT+7)

Tóc sư tử từng là kiểu tóc làm mưa làm gió trên thị trường được nhiều ca sĩ như Bảo Thy, Đông Nhi lăng xê một thời. Dưới đây là tổng hợp những kiểu tóc sư tử đẹp trẻ trung được yêu thích nhất hiện nay.

Tóc sư tử từng là xu hướng trào lưu huyền thoại dành cho chị em trong những năm 2000. Với tạo kiểu cắt tỉa phần tóc bên ngoài ngắn hơn bên trong và làm xù lên như bờm sư tử giúp gương mặt thêm cân đối hài hòa.

1. Tóc sư tử ngắn

Tóc sư tử ngắn với độ dài vừa phải được cắt tỉa layer bên ngoài sao cho ngắn hơn bên trong và làm xù lên. Kiểu tóc này khá đơn giản nhưng vẫn mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung và vô cùng năng động. Hơn nữa kiểu tóc này khi bạn kết hợp với kiểu nhuộm tóc với các gam màu sáng hơn màu tóc nguyên bản để tăng thêm phần trẻ trung và quyến rũ.

2. Kiểu tóc sư tử uốn

Kiểu tóc sư tử uốn với tạo kiểu được cắt gần giống nguyên bản truyền thông nhưng các lọn tóc được uốn lượn mang đến cho bạn vẻ ngoài mềm mại vô cùng nữ tính. Kiểu tóc này được đánh giá phù hợp với mọi gương mặt khiến bạn có diện mạo bên ngoài vô cùng xinh xắn đáng yêu.

3. Tóc sư tử dài

Tóc sư tử dài là kiểu tóc được cắt thành nhiều lớp với sự xen kẽ và xếp chồng lên nhau. Kiểu tóc này được để dài mang tính thời thượng và thu hút được nhiều sự quan tâm của bạn gái. Sở hữu kiểu tóc này giúp mái tóc của bạn thêm dày và bồng bềnh.

Hơn nữ tóc sư tử dài còn giúp bạn loại bỏ đi những phần tóc bị hư tổn để mái tóc có sức sống hơn. Đặc biệt kiểu tóc này mang phong cách phóng khoáng, trẻ trung và hiện đại, đồng thời có thể sáng tạo được nhiều kiểu khác nhau để phù hợp với mọi cô gái.

4. Tóc sư tử xoăn

Tóc sư tử xoăn là một trong những kiểu tóc mang đến cho chị em nét dịu dàng nữ tính. Kiểu tóc này được cắt tỉa gọn gàng với phần tóc được làm xoăn ôm lấy gương mặt mang đến nét hài hòa sang trọng. Đây được xem là một phương pháp "ăn gian tuổi" mà nhiều chị em thường áp dụng để níu giữ thanh xuân của mình

5. Tóc sư tử Bảo Thy

Bảo Thy là hot girl ca sĩ đình đám một thời, có ảnh hưởng lớn trong phong cách của giới trẻ Việt. Nữ ca sĩ này từng dẫn đầu xu hướng để tóc sư tử. Đây là kiểu tóc được cắt tỉa sao cho lớp bên ngoài ngắn hơn, xù lên như bờm sư tử. Ca sĩ Bảo Thy tạo điểm khác biệt khi nhuộm đỏ nổi bật và để phần đuôi dài, dày hơn và gương mặt của 9X nhỏ hơn nhờ phần mái dày.

6. Tóc sư tử cho mặt tròn

Tóc sư tử cho mặt tròn với tạo kiểu giúp cho gương mặt của bạn gái thêm hài hòa, tạo nên sức hút vô cùng nổi bật. Sở hữu kiểu tóc này bạn không mất quá nhiều thời gian để chăm sóc. Với những cô nàng bận rộn thì kiểu tóc này là một trong những lựa chọn vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo.

7. Tóc sư tử so le từng tầng

Tóc sư tử so le từng tầng cũng là một trong những kiểu tóc được nhiều bạn gái mê mệt. Kiểu tóc này có độ dài ngang vai vừa phải, các lớp tóc được cắt tỉa so le và tạo kiểu uốn cụp hoặc xoăn sóng nhẹ nhằm ôm lấy gương mặt để làm tôn lên nét đẹp của gương mặt. Để mẫu tóc sư tử so le từng tầng này thêm ấn tượng, bạn có thể chọn cho mình màu tóc nhuộm phù hợp với làn da và sở thích của mình nhé.

Trên đây là tổng hợp những kiểu tóc sư tử đẹp được yêu thích nhất một thời. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ lựa chọn cho mình mẫu tóc sư tử đẹp và ưng ý nhất.

