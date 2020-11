Nhan sắc mỹ nhân 19 tuổi mặc bikini nóng bỏng "đốt mắt", được Đoàn Văn Hậu ôm an ủi

Sở hữu số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 78-56-89cm, mỹ nhân được Đoàn Văn Hậu ôm an ủi tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam "đốt mắt" người nhìn khi mặc bikini.

Ngoài top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, thí sinh Doãn Hải My là người đẹp khiến dân mạng bàn tán không hồi kết ngay sau khi đêm chung kết cuộc thi khép lại vào tối 20/11. Cụ thể, trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, cầu thủ Đoàn Văn Hậu có mặt theo dõi cuộc thi. Chàng cầu thủ tiến thẳng về phía sân khấu để trao hoa cho thí sinh Doãn Hải My. Anh chủ động ôm lấy người đẹp để an ủi khi cô không thể vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trước đó, cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai đều từ chối chia sẻ về chuyện tình cảm khi được truyền thông quan tâm. Thông tin về mỹ nhân được Đoàn Văn Hậu ôm an ủi ngay sau đó cũng được dân mạng tìm kiếm. Đáng chú ý là những hình ảnh Doãn Hải My diện bikini trình diễn bốc lửa tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng như quá trình cô tham gia cuộc thi sắc đẹp uy tín này.

Mỹ nhân 19 tuổi được Đoàn Văn Hậu ôm an ủi hiếm hoi mặc bikini nóng bỏng.

Doãn Hải My vẫn ngậm ngùi dừng chân ở top 10 chung cuộc. Trong đêm thi chung kết, cô giành giải thưởng Người đẹp tài năng. Trước đó, người đẹp 19 tuổi này được đánh giá là ứng viên "nặng ký" cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020.

Mỹ nhân được Đoàn Văn Hậu ôm an ủi tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 gây chú ý từ đầu cuộc thi nhờ nhan sắc ngọt ngào, nữ tính.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My từ chối khéo: "Thật ra hôm nay là buổi họp báo về chuyện đăng quang Hoa hậu nên em nghĩ việc trả lời câu hỏi riêng tư về gia đình thì không phù hợp cho lắm. Vậy nên em xin phép không trả lời câu hỏi này".

Nhiều cư dân mạng nhận xét người đẹp có nét giống với diễn viên Nhã Phương. Phần trình diễn bikini nóng bỏng tràn đầy tự tin cùng thần thái rạng rỡ trên sân khấu của Doãn Hải My khiến người đối diện khó có thể rời mắt.

Dù gặp bất lợi về mặt hình thể với chiều cao 1,67m nhưng cô nàng có số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 78-56-89cm.

Ngoài ngoại hình quyến rũ, cô nàng 19 tuổi này ghi điểm trong mắt dân mạng nhờ thành tích học tập "khủng". Doãn Hải My đang là sinh viên năm nhất lớp chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội. Cô sở hữu thành tích ấn tượng với 12 năm liền học sinh giỏi, thủ khoa văn ba năm cấp 3. Người đẹp sinh năm 2001 có vốn tiếng Anh tốt với IELTS 7.0, tiếng Trung giao tiếp.

