Một bước chăm sóc cực kỳ quan trọng giúp mỹ nhân 'Reply 1994' có làn da mịn như em bé

Nhờ may mắn được lựa chọn vào vai chính Sung Na Jung trong "Reply 1994" mà Go Ara mới có cơ hội để thể hiện năng lực của mình và nhận lấy nhiều tình cảm hơn của khán giả.

Những bộ phim mà Go Ara tham gia sau "Reply 1994" như: Hwarang (2016), Black (2017), Miss Hammurabi (2018), Haechi (2019), Do Do Sol Sol La La Sol (2020) không hẳn là quá “flop” nhưng cũng chưa đủ sức nặng giúp Go Ara tỏa sáng hơn và nó chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của "Reply 1994".

Bên cạnh đó, hình ảnh và diễn xuất của nữ diễn viên trong các bộ phim cũng khá nhạt nhòa khiến cô dần bị mọi người lãng quên.

Tuy nhiên, nhan sắc của Go Ara vẫn được khán giả nhớ mãi vì quá xinh đẹp.

Để có được làn da mịn màng không tì vết, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã chăm sóc da cẩn thận.

Cô từng tiết lộ bí quyết làm đẹp của mình qua tạp chí InStyle rằng việc dưỡng ẩm da rất quan trọng. Do khí hậu ở Hàn lạnh khô nên cô sử dụng nhiều loại dưỡng ẩm khác nhau để phục hồi làn da. Bên cạnh đó, người đẹp cũng chăm đắp mặt nạ để da luôn ngậm nước.

Ngoài dưỡng ẩm, đối với các bước làm sạch, Go Ara tin rằng bạn không thể chỉ sử dụng cùng một sản phẩm rửa mặt mỗi ngày.

Go Ara nói chúng ta phải có ba hoặc bốn loại sản phẩm làm sạch khác nhau tùy thuộc vào tình trạng da của bạn tại thời điểm đó.

Nhờ việc chú trọng khâu cấp ẩm và làm sạch da mặt nên trong chu trình chăm sóc da nên Go Ara ở tuổi 34 vẫn giữ được làn da bóng khỏe.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]