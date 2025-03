Miley Cyrus gây tranh cãi với hàng chân mày 'có như không' tại Oscar

Dự lễ trao giải Oscar năm nay, ca sĩ Miley Cyrus sánh đôi cùng bạn trai - rocker Maxx Morando. "Huyền thoại Disney" khoe vóc dáng thon thả trong bộ đầm đen của Alexander McQueen, kết hợp ăn ý với mái tóc gợn sóng bồng bềnh, sang trọng. Tại tiệc ăn mừng của tạp chí Vanity Fair sau đó, Miley chuyển sang kiểu tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng với phần mái ngắn "ngẫu hứng", có độ dài ngang trán.

Người đẹp chọn lối trang điểm tập trung nhiều vào tạo khối, giúp các đường nét gương mặt thêm sắc sảo. Một chi tiết về ngoại hình của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả thắc mắc, bàn tán, đó là cặp lông mày mảnh mai, nhợt nhạt, đã bị tẩy màu nguyên bản. Phần lớn đều tỏ ý khó hiểu trước gu làm đẹp của Miley và mong cô không tiếp tục giữ hàng chân mày "kỳ quặc" này.

Miley Cyrus tại lễ trao giải Oscar 2025 (phía trái) và tại tiệc hậu Oscar.

"Cô ấy trông tuyệt vời nhưng thực sự, tôi không hiểu vì sao phải tẩy màu lông mày", một người dùng mạng xã hội bình luận. "Rất ít người có thể để được kiểu lông mày tẩy trắng. Tôi nghĩ chỉ có Lady Gaga hợp với nó mà thôi", một tài khoản nhận xét.

Một loạt bình luận có nội dung liên quan đến hàng chân mày của Miley xuất hiện trên mạng xã hội: "Câu hỏi lớn nhất của đêm này là ai đã đánh cắp lông mày của Miley. Họ phải bị xử phạt", "Ai đó có thể cho tôi biết lông mày của Miley Cyrus đâu rồi không?"...

Trước đó, Miley Cyrus chủ yếu để chân mày màu nâu đậm, hài hòa với màu tóc.

Cũng có một số ý kiến cho rằng diện mạo này khá ấn tượng, hợp với phong cách nổi loạn, cá tính đã thành thương hiệu của nữ ca sĩ và dự đoán sẽ góp phần "hâm nóng" xu hướng tẩy trắng lông mày từng hot cách đây vài năm.

Hàng lông mày tẩy trắng, "có mà như không" từng được các nàng mẫu nổi tiếng như Bella Hadid, Kendall Jenner... lăng xê tại nhiều sàn diễn, sự kiện thời trang năm 2022. Ca sĩ Lady Gaga cũng không ít lần chọn lối trang điểm này và từng chụp hình cho bìa tạp chí V với hàng chân mày "biến mất".

Vào những năm 1990, các IT Girl đình đám lúc bấy giờ như Linda Evangelista, Kate Moss và Madonna cũng chuộng tẩy màu nguyên bản của lông mày. Cách này được cho là giúp làm dịu biểu cảm, tạo hiệu ứng rộng hơn cho gương mặt, làm nổi bật phong cách trang điểm.

Tẩy trắng lông mày, lông mày tàng hình... từng là xu hướng làm đẹp hot một thời.

Miley Cyrus sinh năm 1992, nổi tiếng với vai diễn Hannah Montana trong series phim cùng tên của hãng Disney. Miley từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Ở lĩnh vực âm nhạc, cô là chủ nhân của hàng loạt bản hit như: When I Look At You, We Can't Stop, Wrecking Ball, Malibu, Flowers...