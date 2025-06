Bữa sáng đẹp da, gọn dáng của 'mẫu nữ có thu nhập cao nhất thế giới'

Bữa ăn đầu tiên trong ngày của siêu mẫu thế hệ trẻ được chuyên gia dinh dưỡng Monica Partier ước tính chỉ chứa khoảng 200 calo nhưng giàu chất béo lành mạnh và các loại vitamin, có lợi cho công cuộc giữ dáng thon gọn cũng như làm đẹp da.

Bữa sáng phủ đầy các loại quả mọng của Kendall Jenner cùng các loại hạt, sữa nghệ.

"Bữa ăn bao gồm các loại quả mọng tươi như quả mâm xôi, dâu tây, việt quất... đều rất giàu chất xơ và vitamin. Có vẻ như Kendall còn thêm bột trà xanh matcha - một chất chống oxy hóa tuyệt vời. Ngoài ra còn có một số loại hạt nhỏ chứa chất béo lành mạnh cùng sữa chua Hy Lạp với hàm lượng cao canxi và protein, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tốt cho tiêu hóa", chuyên gia được chứng nhận tại Mỹ phân tích các thành phần có trong bữa sáng của Kendall.

Chuyên gia còn cho rằng thức uống bên cạnh bát sữa chua Hy Lạp là sữa nghệ - loại thảo dược đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. "Nghệ rất giàu chất dinh dưỡng thực vật có thể bảo vệ cơ thể bằng cách trung hòa các gốc tự do và cũng có đặc tính chống viêm", Monica Partier chia sẻ với Mail.

Kendall Jenner có chiều cao lý tưởng 1,8 m cùng số đo ba vòng 84-60-90 cm.

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi,... đều giàu vitamin C, có lợi cho việc bảo toàn cấu trúc collagen, giữ da săn chắc, ức chế quá trình hình thành melanin, nhờ đó giữ da đều màu, mờ vết nám, tàn nhang. Thói quen bổ sung các món giàu vitamin C vào bữa sáng giúp cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa này hiệu quả hơn, có lợi cho hệ miễn dịch cơ thể cũng như làn da, vóc dáng.

Protein trong bữa sáng của Kendall đến từ sữa chua Hy Lạp, giúp ích cho việc duy trì, xây dựng cơ bắp, nhờ đó giữ dáng săn chắc. Protein cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng để giúp làn da, mái tóc, móng tay phát triển khỏe mạnh.

Các loại hạt có trong bữa sáng của Kendall như hạt dẻ cười, yến mạch, hạt bí,... cũng cung cấp chất xơ, protein cùng chất béo lành mạnh và các khoáng chất thiết yếu, giúp no lâu, từ đó kiểm soát chế độ ăn trong ngày hiệu quả hơn.

Kendall khoe đường cong gợi cảm.

Kendall Jenner sinh năm 1995, được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians của gia đình. Kendall là em gái cùng mẹ khác cha với Kim Kardashian, là con gái của bà Kris Jenner với người chồng thứ hai - cựu vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic 10 môn phối hợp Bruce Jenner. Hiện bố của Kendall đã chuyển giới, lấy tên là Caitlyn Jenner.

Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi, Kendall Jenner có bước đột phá vào năm 2014 khi xuất hiện trong các tuần lễ thời trang tại New York, Milan và Paris. Cô từng làm việc với nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Chanel, Versace, Prada và Schiaparelli. Năm 2017, Kendall được tạp chí Forbes vinh danh là "Người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới". Thu nhập hàng năm của cô ước tính khoảng 40 triệu USD, đến từ các hợp đồng người mẫu, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.