Loại nước uống suốt 15 năm giúp Ha Ji Won có làn da lão hóa ngược

Xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Please Take Care of My Refrigerator, diễn viên Ha Ji Won khiến cả ê kíp ngỡ ngàng khi tủ lạnh nhà cô chứa lượng lớn chanh vàng, chanh xanh cùng cả nước cốt chanh đã vắt sẵn.

Ha Ji Won uống nước chanh hàng ngày từ nhiều năm nay.

Ha Ji Won sau đó tiết lộ cô duy trì thói quen uống nước chanh mỗi ngày suốt 15 năm qua. Vì cô uống thường xuyên nên mẹ đã vắt sẵn 2-3 bình nước cốt chanh để tủ lạnh cho con gái tiện sử dụng.

Chanh giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, làm trắng da, ngăn chặn tác hại của gốc tự do, giảm các dấu hiệu lão hóa sớm. Thói quen uống nước chanh pha loãng vào buổi sáng còn giúp đào thải độc tố, kích thích trao đổi chất, tốt cho cả làn da lẫn vóc dáng.

Làn da căng bóng, không chút nếp nhăn của Ha Ji Won ở tuổi tứ tuần.

Ngoài thói quen uống nước chanh, diễn viên cho biết bí quyết giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung còn đến từ món sữa ong chúa cô dùng hàng ngày. Khi khám phá tủ lạnh nhà Ha Ji Won, ê kíp cũng thấy có rất nhiều món này được bảo quản trong tủ. Sữa ong chúa không chỉ thúc đẩy độ đàn hồi của da và tăng cường độ rạng rỡ mà còn chứa nhiều vitamin B và axit decenoic, tốt cho hệ miễn dịch, làm chậm lão hóa.

Ha Ji-won còn thường ăn "cơm trộn dầu olive". Dầu olive là chất dưỡng ẩm tự nhiên, giàu vitamin E và chất chống oxy hóa. Nó có khả năng chống lại các gốc tự do và dưỡng ẩm cho da từ trong ra ngoài.

Ha Ji Won nổi tiếng có làn da đẹp không tỳ vết.

Ha Ji Won sinh năm 1978, tốt nghiệp khoa Kịch nghệ Đại học Dankook, Hàn Quốc. Cô được khán giả yêu mến với nhiều tác phẩm như Trò chơi sự thật, Tình dục là chuyện nhỏ, Chuyện tình đảo Bali, Khu vườn bí mật, Nàng Hwang Jini, Sóng thần đảo Hải Nam... Trong sự nghiệp diễn xuất, cô giành nhiều giải thưởng danh giá, được đánh giá là nghệ sĩ thực lực của màn ảnh Hàn Quốc.