Kiều nữ An Giang -"bản sao" Lý Nhã Kỳ vất vả lấy lại vòng ngực sau ép cân

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 05:20 AM (GMT+7)

Bùi Lý Thiên Hương tiết lộ bí quyết giảm cân nhưng không giảm số đo vòng 1.

Bùi Lý Thiên Hương từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Kiều nữ An Giang - Bùi Lý Thiên Hương được khán giả biết đến khi tham gần chục cuộc thi sắc đẹp, người mẫu. Có thể kể ra như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, The Look, The Face... Trong đó, Thiên Hương đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018 – Hoa hậu Việt Nam toàn thế giới 2018. Sắp tới đây, cô dự định tiếp tục đi thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam để có cơ hội đi thi quốc tế.

Thiên Hương sở hữu ngoại hình đẹp với gương mặt rạng rỡ, chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 86-62-93 (cm). Cô cũng được nhiều người gọi là "bản sao của Lý Nhã Kỳ" vì nụ cười, gương mặt có nhiều nét tương đồng. Cô chia sẻ bản thân thích người có dáng vóc đầy đặn vì "phụ nữ phải có da có thịt nhìn mới có năng lượng và sức sống". Tuy nhiên, khi "chinh chiến" tại các cuộc thi nhan sắc, Thiên Hương buộc mình phải giảm cân, có khi ép xuống một lúc 7-8kg.

Việc làm trên vô tình khiến mỡ ở ngực tiêu giảm và số đo cũng giảm xuống theo. Vì thế, khi ép cân, hoa hậu quê An Giang phải tìm cách cải thiện tình trạng "lép kẹp". Cô áp dụng đồng thời 2 cách dưới đây:

Ép cân bằng bí đao, nói không với tinh bột

Khi cần giảm cân, Thiên Hương sẽ tiết chế lại thực đơn ăn uống. Cô chỉ làm bạn với bí đao đao luộc và khoai lang, hoàn toàn nói không với cơm, tinh bột, bánh mì, chất béo, bỏ hẳn trà sữa, bánh ngọt... Ngoài ra, cô tăng cường uống nước ép cà chua, rau xanh, trứng và thịt nạc. Bữa phụ là hạt óc chó và hạnh nhân. Sau mỗi bữa ăn, cô uống thêm 2 ly nước chanh để nhanh chóng tiêu tan năng lượng thừa. Thiên Hương không ăn gì sau 9 giờ tối và đặc biệt từ bỏ sở thích uống trà sữa của mình.

Kết hợp với ăn uống nghiêm khắc, người đẹp tập yoga đều đặn để lên phom dáng đẹp.

Thiên Hương ép cân bằng chế độ ăn nghiêm khắc.

"Thả rông", uống nước đậu để tăng cỡ vòng 1

Theo Bùi Lý Thiên Hương, việc "thả rông" không chỉ giúp cho bộ ngực dễ thở hơn mà còn mang lại giấc ngủ sâu, thư thái cho cơ thể, có tác dụng làm đẹp. Cô tiết lộ: "Tôi cũng nằm trong số thích thả rông vòng 1. Không mặc áo lót sẽ giúp khuôn ngực của chúng ta dễ thở hơn và dễ dàng phát triển lớn hơn. Khung sắt của áo lót khiến cho vòng 1 bị gò bó, thế nên không mặc áo lót sẽ mang lại tác động tích cực."

Ngoài cách làm trên, Thiên Hương còn lưu ý uống bổ sung sữa đậu nành và mát-xa thường xuyên để vòng 1 săn chắc, đầy đặn. Cô duy trì uống 2 cốc đậu nành mỗi ngày. Người đẹp nhấn mạnh, việc làm này cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục thì mới mang lại sự khác biệt rõ rệt.

Về cách mát-xa, Thiên Hương học theo clip hướng dẫn của người Nhật. Cô dùng tay không hoặc kèm thêm tinh dầu để mát-xa vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, tay hơi đẩy lên cao. Tiếp đó, cô mát-xa theo chiều từ phía sau lưng luồn dưới nách ra trước, vuốt từ dưới cánh tay về ngực. Đây là những động tác cơ bản và dễ thực hiện nhất.

Nhờ vậy, Thiên Hương vẫn đẹp nóng bỏng dù giảm cân cấp tốc.

Thiên Hương sở hữu bí quyết giảm cân nhưng không giảm số đo vòng 1.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/kieu-nu-an-giang-ban-sao-ly-nha-ky-vat-va-lay-lai-vong-nguc-sau-ep-can...Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/kieu-nu-an-giang-ban-sao-ly-nha-ky-vat-va-lay-lai-vong-nguc-sau-ep-can-1056576.html