Khung giờ ăn 5 loại quả quen thuộc giúp tăng tốc độ đốt mỡ

Ăn thanh long trước bữa trưa

Thanh long giàu pectin và chất xơ, thích hợp ăn vào buổi sáng trước bữa trưa, có tác dụng hỗ trợ nhu động ruột. Nếu bạn chọn thanh long ruột đỏ thì hàm lượng kali khá cao, có thể giúp giảm phù nề, cải thiện tình trạng chuột rút cơ bắp. Thanh long rất giàu chất chống oxy hóa, như vitamin C và anthocyanin, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Chỉ số đường huyết trong thanh long cũng không quá cao, giúp hạn chế tình trạng biến động đường huyết sau ăn.

Ăn táo trước bữa

Táo thường có trong các thực đơn ăn kiêng, ép cân nhờ ưu điểm giàu pectin, có thể tạo cảm giác no và giảm thèm ăn. Axit trái cây trong táo còn giúp đốt cháy chất béo, khiến nó trở thành một trong những loại trái cây không thể thiếu trong quá trình giảm cân.

Táo giàu chất xơ, tạo cảm giác nhanh no, có chỉ số đường huyết thấp, hỗ trợ việc giữ dáng và ổn định đường huyết sau khi ăn.

Ăn ổi vào 15h - 16h

Ổi có chỉ số GI thấp, ít calo, nhiều vitamin C và nhiều chất xơ. Ăn ổi vào buổi chiều có thể giúp chống oxy hóa, dưỡng ẩm cho ruột và nhuận tràng. Ăn ổi cũng làm no bụng giữa các bữa ăn, giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế ăn vặt. Chất xơ giúp tăng cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào và rất hữu ích cho việc kiểm soát cân nặng. Chất xơ cao còn thúc đẩy sức khỏe đường ruột và loại bỏ độc tố, chất thải ra khỏi cơ thể. Ổi có hàm lượng vitamin C rất cao có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, lý tưởng cho cả làn da lẫn vóc dáng.

Ăn dứa sau bữa ăn

Dứa rất giàu enzyme như bromelain, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa protein và phân hủy chất béo, từ đó cải thiện hiệu quả trao đổi chất. Ăn dứa sau bữa ăn có thể giúp tiêu hóa thuận lợi hơn, giảm tình trạng khó tiêu, đầy hơi, Hàm lượng nước và chất xơ cao trong dứa cũng có thể tăng cường cảm giác no và giảm thèm ăn. Bromelain có nhiều trong dứa còn chống viêm, giúp làm giảm tình trạng đau khớp, chống viêm và sưng khớp. Beta-carotene và vitamin A có nhiều trong loại quả này cũng thúc đẩy làn da khỏe mạnh, góp phần chữa lành vết thương và hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa da sớm.

Ăn bưởi vào buổi tối

Quả bưởi cũng thường có trong thực đơn ăn kiêng, giảm cân nhờ chứa nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no bụng, ức chế thèm ăn.

Bưởi rất giàu vitamin C, chất xơ và axit trái cây, có thể giúp tăng nhu động ruột và tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Ăn bưởi vào buổi tối có thể giảm cân, đốt mỡ do giảm cảm giác thèm ăn, giàu vitamin và các chất chống oxy hóa. Nghiên cứu còn chỉ ra trong bưởi có một số hợp chất làm giảm insulin, ổn định đường huyết, cải thiện khả năng kiếm soát ăn uống cũng như lượng đường trong máu. Bưởi còn giúp loại bỏ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể và giảm phù nề.

