Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi với hình ảnh mới khi giảm liền lúc 10kg

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 08:10 AM (GMT+7)

Diện mạo mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh giảm 10kg vì vai diễn đã khiến dân tình ngỡ ngàng.

Huỳnh Hiểu Minh đăng tải những hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân khiến cư dân mạng "choáng váng" bởi khả năng giảm cân thần tốc.

Lần xuất hiện gần nhất của anh là trong lễ trao giải thưởng Kim Kê hôm 28/11. Từ đó đến nay khoảng 1 tháng, Huỳnh Hiểu Minh đã xuống cân khá nhiều, gương mặt lộ rõ vẻ gầy gò, má hóp rất nhiều so với trước.

Hình ảnh mới nhất sau khi giảm 10kg của Huỳnh Hiểu Minh.

Được biết, ông xã Angelababy đã giảm cấp tốc 10kg bằng cách tập luyện vất vả và ăn kiêng nghiêm ngặt. Anh dự định giảm tiếp 5kg nữa để phục vụ vai diễn trong "The Man with the Wig" nhưng do sức khỏe suy yếu nên nam tài tử đã dừng lại.

Huỳnh Hiểu Minh cho biết: "Toàn bộ số cân tôi giảm được đều nhờ phương pháp nhịn ăn. Sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn, tôi đã bị suy dinh dưỡng. Tim tôi gần như không thể chịu được sự thay đổi này”.

Đạo diễn Đổng Việt cũng từng tiết lộ, sức khỏe của Huỳnh Hiểu Minh bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nhịn ăn liên tục trong khi vẫn bận rộn quay phim. Anh thậm chí còn phải xin đạo diễn cho mình nằm nghỉ thêm vài phút để lấy lại sức.

Người hâm mộ khen Huỳnh Hiểu Minh kính nghiệp, hy sinh vì nhân vật. Đồng thời cũng nhận xét anh trẻ trung, đẹp trai hơn khi giảm cân. Những nghi ngờ về việc Huỳnh Hiểu Minh xuống sắc vì độ tuổi cũng theo đó mà bị xóa tan.

Tuy nhiên, phần lớn người hâm mộ đều lo lắng cho sức khỏe của Huỳnh Hiểu Minh. Hơn nữa, họ cho rằng Huỳnh Hiểu Minh "có da có thịt" vẫn điển trai, cuốn hút hơn nhiều.

Huỳnh Hiểu Minh (ben phải) tại lễ trao giải Kim Kê 2020.

Là một trong những sao nam hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ nhưng Huỳnh Hiểu Minh lại rơi vào cảnh "éo le" khi thường xuyên bị từ chối khỏi các dự án vì chính vẻ ngoài điển trai, phong thái tuấn lãng của mình.

Huỳnh Hiểu Minh từng cay đắng chia sẻ việc mình bị gạch tên khỏi đoàn phim vào phút cuối vì phía sản xuất nghĩ rằng anh "dựa quá nhiều vào ngoại hình nên đã do dự không muốn giao vai".

Đến hiện tại, khi đã có địa vị vững chắc trong làng giải trí, Huỳnh Hiểu Minh vẫn đứng trước nguy cơ bị mất vai vì ngoại hình.

Danh hiệu "Ảnh đế" ở LHP Bách Hoa và Kim Kê lần thứ 33 cho vai diễn trong "Liệt hỏa anh hùng" (The Bravest) là thành quả dành cho nỗ lực cực kỳ lớn của Huỳnh Hiểu Minh.

Trên sân khấu nhận giải Kim Kê, Huỳnh Hiểu Minh nửa đùa nửa thật nhắn nhủ các đạo diễn: “Xin hãy giao thêm vai cho tôi”.

