Hot gymer quê Nam Định "gây sốt" MXH Trung Quốc nhờ vòng 3 tuyệt mỹ

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 10:40 AM (GMT+7)

Trần Bích Hạnh bật mí cách để có "vòng 3 cân xứng với đùi và vòng 2, cao và tròn, không quá to hay quá nhỏ".

Trần Bích Hạnh được biết đến là hot gymer quê Nam Định được nhiều người biết đến sau khi chia sẻ câu chuyện “lột xác” ngoạn mục, từ cô gái mũm mĩm thành hot girl có thân hình gợi cảm. Được biết, so với thời điểm mới nổi tiếng, hiện tại số đo cơ thể của cô nàng đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là vòng 3 cỡ 98cm.

Một trang báo Đài Loan từng ca ngợi Bích Hạnh là "Cô gái sở hữu vòng eo con kiến, chỉ 21 inch thần kỳ", "Hot girl Việt có vòng 3 quyến rũ",...kèm theo những hình ảnh tập thể dục cũng như cách giảm cân, làm săn chắc cơ thể của nàng hot gymer. Sau đó, có một phóng viên của một tờ báo bên Trung Quốc đã liên hệ với Bích Hạnh sau khi đọc được bài viết này để chia sẻ thông tin, hình ảnh và clip luyện tập của cô trên báo Trung Quốc.

Trần Bích Hạnh "gây sốt" báo mạng Trung Quốc nhờ sở hữu vòng eo con kiến, vòng 3 đầy đặn.

Chẳng những có body chuẩn mực, Bích Hạnh còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng gu mặc gợi cảm.

Mới đây, cô nàng tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh khoe khéo đường cong bốc lửa nhờ chăm chỉ tập luyện tại nhà mùa dịch. Dưới phần bình luận, có người còn khen ngợi body của Bích Hạnh xứng đáng điểm 10, nhất là vòng 3 tròn, đầy đặn cân xứng với vòng 2 nhỏ nhắn và "cặp đùi mật ong" săn chắc.

Người đẹp phòng gym khoe khéo đường cong bốc lửa được với mốt underboob táo bạo.

Đối với Bích Hạnh, đây cũng là bộ phận cơ thể mà cô dành khá nhiều thời gian để tập luyện kết hợp với các bài tập đa dạng. Cô chia sẻ: "Những bài tập để phát triển phần cơ mông hay vòng 3 thì có rất nhiều nhưng Hạnh hay sử dụng để tập luyện gồm các bài tập tác động chủ yếu vào phần cơ lớn như: Squat, Lunge, Wall Sit, Hip Circle.

Đối với nam thì chắc chắn đa phần các anh vẫn hay tâp trung thân trên, còn với chị em phụ nữ lại đa phần mong muốn có một vòng 3 quyến rũ nên Hạnh cũng rất tập trung xây dựng vòng 3 săn chắc, gọn gàng, hợp thẩm mỹ số đông. Vòng 1 và 2 chúng ta chỉ cần giảm lượng mỡ thừa là gần như hoàn hảo. Còn với vòng 3 ngoài giảm mỡ thì còn phải kết hợp tăng cơ thì mới đẫy đà và quyến rũ hơn. Đây cũng là phần mà Hạnh thấy khó cải thiện nhất trong tất cả các vùng của cơ thể...nó cần thời gian dài và tính kiên trì rất cao mới thấy được hiệu quả của việc tăng size".

Cô chú trọng nhất là các bài tập dành cho phần thân dưới như cơ mông, đùi.

Bích Hạnh nhấn mạnh, không chỉ riêng cô, ngày này, đa số phái nữ chú trọng tập phần thân dưới hơn là thân trên vì "chỉ cần có vòng 3 đẹp thì "cân" đẹp mọi style", cô nói.

Vòng 3 đẹp ko phải chỉ là to mà nó phụ thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá của mỗi cá nhân. "Theo cảm quan của Hạnh, vòng 3 đẹp là vòng 3 cân đối không quá to hay nhỏ, nó cân xứng với đùi và vòng 2, cao và tròn. Đây cũng là cách mà Hạnh làm tiêu chuẩn khi set up cũng như đưa các phương pháp lồng ghép liên tục trong bài tập để giúp có đường cong quyến rũ và mềm mại. Hạnh sử dụng các bài tâp khối lượng cao, kết hợp tạ nhẹ và lặp đi lặp lại nhiều lần. chứ Hạnh không chỉ áp dụng một phương pháp cố định ở bất kỳ giai đoạn tập luyện nào", cô tiết lộ.

Để có một vóc dáng đẹp, ngoài tập luyện khoa học với những bài tập phù hợp với sức lực của bản thân, ở giai đoạn giữ cân, cô gần như không áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe. "Hạnh vẫn ăn cùng gia đình, chỉ là giảm lượng dầu mỡ, ăn các loại thịt nạc và tính calories vào và ra hợp lý ở từng giai đoạn tập luyện mà Hạnh muốn tăng hay giảm cân...", Bích Hạnh bật mí.

Bích Hạnh kết hợp chế độ tập luyện và dinh dưỡng hợp lý để sở hữu hình thể săn chắc.

