- Từng có những nhận xét lo lắng vì chị quá gầy, có phải thời điểm đó chị đáng siết cân nặng?

Khi ấy mình đang tham gia chương trình truyền hình thực tế về boxing. Mình muốn gửi đến khán giả món quà về sự mạnh mẽ nhắc nhở bản thân khi mình muốn điều gì mình sẽ cố gắng để thực hiện. Thời gian đó, mình nỗ lực tập luyện nghiêm khắc vì vậy mình gầy mà bản thân không biết.

Chắc là mình đã xuống khoảng 4 đến 5kg nhưng sức khỏe mình vẫn tốt. Vì mình gầy do cơ săn chắc. Mình cũng không đặt ra hình mẫu vóc dáng lý tưởng nào cho bản thân. Mình nghĩ rằng cơ thể của mình dù ở trạng thái nào mình cũng nên yêu thương nó và quan trọng là phải khỏe.

- Bận rộn công việc không biết chị sắp xếp thời gian luyện tập ra sao?

Trước đây ngày nào mình cũng dành thời gian luyện tập nhưng nửa năm đổ lại do lượng công việc quá nhiều nên có phần chểnh mảng. Mình tập trung nhiều hơn cho các dự án nghệ thuật và đầu tư cá nhân nhất là khi kinh tế năm 2023 dự đoán sẽ rơi vào khủng hoảng. Tất nhiên là khi đó vóc dáng của mình sẽ không được đẹp như trước. Nhưng mỗi khoảng thời gian mình sẽ dành ưu tiên cho những việc nhất định.

- Chị làm thế nào để giữ được vóc dáng cân đối trong dịp Tết Nguyên Đán?

Mình không đặt ra mục tiêu giảm cân ngày Tết. Đây là dịp hiếm hoi được nghỉ và quây quần bên gia đình. Đâu có lý do gì để mình áp lực chuyện vóc dáng. Sau Tết mình sẽ ăn uống điều độ và tập luyện trở lại. Còn về mẹo có thể bật mí, mình nghĩ mọi người không nên ăn quá no, vừa phải. Mình thường dừng lại ở mức cơ thể chưa kịp no.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!