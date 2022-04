Gymer Trần Bích Hạnh tiết lộ bí quyết giữ dáng thon thả

Thứ Ba, ngày 26/04/2022 10:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Khó có thể tin cô gái này từng là người mũm mĩm bởi hiện tại cô đã có được vóc dáng cân đối.

Hình ảnh mới được gymer Trần Bích Hạnh chia sẻ trên trang cá nhân.

Trần Bích Hạnh là cái tên không mấy xa lạ với cộng đồng những người yêu gym. Mới đây, cô có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Người đẹp Nam Định khoe vóc dáng cân đối chụp ảnh bên ban công.

Cư dân mạng nhận xét: "Cô gái xinh đẹp", "trời thì âm u mà nhìn chị Hạnh nóng bỏng quá",... Thậm chí còn có bình luận tiếng Anh ngỏ ý muốn cưới nàng gymer.

Không ít người cảm thấy ngỡ ngàng khi biết hình ảnh Bích Hạnh nặng tới 70kg.

Được biết, cô gái sinh năm 1993 khá mũm mĩm trước khi có được hình thể như hiện tại. Bích Hạnh từng nặng tới 70kg. Điều này ảnh hưởng đến vận động cũng như khiến cô thiếu tự tin vào bản thân.

Thậm chí đây còn là nguyên nhân khiên cô chia tay bạn trai. Sau đó, Bích Hạnh đã tìm đến gym để thay đổi bản thân. Tất nhiên, cô cũng gặp nhiều khó khăn trên hành trình xây dựng hình thể.

Thời gian đầu, Bích Hạnh giảm cân sai cách ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Thời gian đầu Bích Hạnh giảm cân sai cách, nôn nóng giảm cân nhanh. Chỉ trong vòng hơn 4 tháng trọng lượng của cô sụt 27kg ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bởi vậy Bích Hạnh đã thay đổi chế độ ăn uống kết hợp với luyện tập để tăng cân và giúp dáng người săn chắc. Hiện tại, số đo 3 vòng của Bích Hạnh lần lượt là 88 - 57 - 95 cm.

Nhờ chăm chỉ luyên tập, Bích Hạnh đã có dáng người chuẩn đẹp.

Người đẹp tự hào vì nỗ lực thay đổi của bản thân nhưng chưa bao giờ có ý định dừng tập vì chưa thực sự hài lòng về dáng vóc. Bích Hạnh chia sẻ cô tập đều đặn cho các nhóm cơ sau đó mới tập trung vào vùng mình muốn cải thiện. Nhất là vòng 2 và vòng 3.

Bích Hạnh từng chia sẻ trên trang cá nhân vòng 3 kém đầy đặn, quá to hay quá nhỏ, bị hóp hai bên là vấn đề khá phổ biến ở cả nam và nữ.

Bích Hạnh chăm chỉ tập luyện nhất là cho vòng 3.

Nguyên nhân có thể do xương chậu to khiến vòng 3 to nhưng bị bè. Hay vòng 3 tròn nhưng mỡ nhiều khiến bị chảy xệ. Để khắc phục bạn nên cần xác định được lý do nhằm tìm được phương pháp rèn luyện thích hợp. Việc vòng 3 chảy xệ lên quan đến mỡ thừa nên bạn cần tập kết hợp các bài tập giảm mỡ và tập nặng phần cơ mông.

Nguồn: http://danviet.vn/gymer-tran-bich-hanh-tiet-lo-bi-quyet-giu-dang-thon-tha-502022264102917594.htmNguồn: http://danviet.vn/gymer-tran-bich-hanh-tiet-lo-bi-quyet-giu-dang-thon-tha-502022264102917594.htm