Hành trình từ kiến trúc sư Khánh Hòa đến Á hậu Hòa bình Quốc tế của Hoàng Phương

Tối 25/10, chung kết cuộc thi Miss Grand International 2023 đã chính thức diễn ra, sau một hành trình dài, đại diện Việt Nam - Lê Hoàng Phương đã có cái kết đẹp khi dừng chân ở vị trí á hậu 4 chung cuộc.

Nhìn lại hành trình của Hoàng Phương, trước khi trở thành Miss Grand Vietnam 2023 để đại diện đất nước chinh chiến quốc tế, chân dài Khánh Hòa từng có khoảng thời gian trầy trật tham gia các cuộc thi nhan sắc. Trong thời gian đó, cô được anh trai làm ngành xây dựng truyền tình yêu nghề kiến trúc sư. Ở công trường, cô rũ bỏ hình ảnh kiêu kỳ, không ngại khó để làm việc cùng mọi người.

Người đẹp trải qua một hành trình dài để chinh phục ước mơ.

Ngay thời điểm nhập cuộc ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, Hoàng Phương đã nhận được tin vui khi lọt top 5 ấn tượng và có cơ hội ăn tối cùng ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International. Sau đó, cô tiếp tục lọt top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn bởi phần trình diễn chuyên nghiệp, làm chủ sàn catwalk.

Lê Hoàng Phương ăn tối cùng chủ tịch cuộc thi.

Cô nhận được nhiều lời khen trong màn thể hiện áo tắm.

Ngoài ra, xuyên suốt thời gian tham gia cuộc thi, đại diện Việt đã làm rất tốt việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, cô còn được nhận định là cực kỳ thân thiện, quan tâm mọi người trong cuộc thi khi tặng bánh và hát chúc mừng sinh nhật đại diện Paraguay và Lào, cũng như dạy đại diện Thái Lan và Uzbekistan điệu nhảy trên nền nhạc See tình.

Đại diện Việt rất thân thiện với bạn bè quốc tế.

Cô làm tròn trách nhiệm quảng bá đất nước đến với khán giả xứ bạn.

Ở phần thi Trang phục dân tộc, đại diện Việt đã hoàn thành tốt màn trình diễn Vũ Khúc Thiên Long - trang phục được lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Con Rồng, Cháu Tiên” dù rằng lúc đó cô đang bị thương, đến chảy máu tay. Ngoài ra trong các phần thi tại đêm bán kết, Lê Hoàng Phương được nhận xét là tràn đầy năng lượng, có sự thể hiện chỉn chu, thu hút.

Lê Hoàng Phương trong phần trình diễn trang phục dân tộc đặc sắc.

Người đẹp tỏa sáng hoàn hảo tại bán kết.

Cô trình diễn cực "cháy" và nhận về nhiều lời khen.

Tại chung kết cuộc thi, Lê Hoàng Phương đã thể hiện hoàn hảo từ màn hô tên đến thi áo tắm, thuyết trình về chủ đề hòa bình và dạ hội. Hành trình Miss Grand International 2023 của mỹ nhân Khánh Hòa vẫn chưa khép lại và chỉ ngày mai thôi, những điều thú vị mới sẽ mở ra với cô.

Lê Hoàng Phương vỡ òa cảm xúc trong phần hô tên.

Người đẹp nóng bỏng trong phần thi áo tắm.

Lê Hoàng Phương xúc động khi nói về tương lai của trẻ em trong phần thuyết trình hòa bình.

Cảm xúc vỡ òa trong thời khắc được gọi tên ở top 5 chung cuộc và cán đích ở vị trí á hậu 4.

Sau tất cả, một hành trình mới sẽ đến với Hoàng Phương.

