Eo hông của Thư Kỳ

Mới đây, Thư Kỳ trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Marie Claire số tháng 10. Đây là tháng quan trọng trong giới thời gian, nên việc lựa chọn nhân vật trang bìa thường diễn ra khắt khe, cẩn trọng. Tuy nhiên, những quy tắc khó khăn của giới thời trang không được áp dụng với Thư Kỳ. Cô là con cưng của các tạp chí hay thương hiệu quốc tế.

Trang bìa của Thư Kỳ được đánh giá sang trọng đẳng cấp. Đặc biệt, vóc dáng quyến rũ thon gọn của nữ diễn viên ở tuổi U50 trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Có không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với khả năng quản lý cơ thể của Thư Kỳ.

"Thư Kỳ xuất hiện trên trang bìa Marie Claire thật đáng kinh ngạc. Cô ấy có tỷ lệ eo - hông hoàn hảo, dáng người thướt tha quyến rũ đầy nữ tính, khí chất thanh lịch, tự do. Ở tuổi U50 vẫn giữ được sự trẻ trung như Thư Kỳ là điều mà cô gái nào cũng khát khao. Thư Kỳ dường như đánh bại thời gian, cô ấy ngày càng trở nên quyến rũ", khán giả bình luận trên Weibo.

Các nhiếp ảnh gia làm việc cùng Thư Kỳ cũng đăng tải hình ảnh chưa qua chỉnh sửa cho thấy vẻ đẹp tự nhiên bất chấp chất lượng hình ảnh của nữ diễn viên.

Ngày 21/9, khi xuất hiện tại show diễn Bottega Veneta, Thư Kỳ cũng khiến công chúng kinh ngạc với ngoại hình trẻ trung. Nữ diễn viên rạng rỡ và có làn da căng mịn như đang ở lứa tuổi 20-30 thay vì U50.

Thư Kỳ chia sẻ thực tế cô mới 48 tuổi, nhưng một số phương tiện truyền thông Đài Loan, Trung Quốc đã ghi nhầm số tuổi của cô. Nữ diễn viên cho biết cô không quan tâm vấn đề tuổi tác nhưng cô cần xác nhận thông tin cá nhân để tránh hiểu nhầm.

Người đẹp chia sẻ cô không lo lắng khi ngày càng nhiều tuổi hay có những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt. Nữ diễn viên cho rằng thay vì dành thời gian lo sợ bản thân sẽ già đi thì nên tập trung làm việc. Sự tự tin, phóng khoáng đem lại sức hấp dẫn cho Thư Kỳ.

Hiện tại, Thư Kỳ là đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế. Nữ diễn viên còn có nhiều hợp đồng quảng cáo cao cấp hơn các đàn em đang nổi tiếng, có lượng người hâm hộ hùng hậu trong giới giải trí. Điều này chứng minh sức ảnh hưởng quốc tế của Thư Kỳ. Mới đây, nữ diễn viên cũng trở thành giám khảo của LHP Berlin lần thứ 58, năm 2023, cô cũng giữ vai trò này ở LHP Venice.

Dù là thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi cũng không thể lấn át được khí chất và sắc vóc của Thư Kỳ. Công chúng cho rằng Thư Kỳ là đại diện xuất sắc nhất của giới giải trí Hoa ngữ ở hiện tại. Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Thư Kỳ, do trang Getty Images chia sẻ không khác nhiều so với loạt ảnh do phía nữ diễn viên đăng tải.

Thư Kỳ đang chuyển hướng sang làm đạo diễn. Nữ diễn viên tâm huyết với tác phẩm đầu tay. Cô nhận được sự giúp đỡ từ chồng, nam diễn viên Phùng Đức Luân đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc chỉ đạo sản xuất phim.

