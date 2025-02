Công thức dầu dưỡng giúp người phụ nữ 'xóa nếp nhăn ở tuổi 40'

Ở tuổi tứ tuần, nhà sáng tạo nội dung người Mỹ - Stace Fizzy - nhận thấy làn da ngày càng xuất hiện nhiều nếp nhăn và cân nhắc việc tiêm botox để trẻ hóa diện mạo. Trước khi quyết định nhờ cậy thẩm mỹ, Stace tình cờ biết đến chuyên gia dinh dưỡng Melania Sandford và phương pháp chống lão hóa tự nhiên nên đã thử áp dụng. Sau thời gian kiên trì thoa hỗn hợp này, nếp nhăn vùng trán của Stace không còn, làn da thêm mềm mại, tươi tắn.

Stace Fizzy khoe vùng trán căng mịn sau khi kiên trì sử dụng hỗn hợp các loại dầu để chăm sóc da.

"Melly Sandford gọi đây là suối nguồn tuổi trẻ và cô ấy đã cứu tôi khỏi việc tiêm botox cách đây một năm. Năm ngoái, da tôi xuất hiện một vài nếp gấp ở giữa hai lông mày. Diện mạo của tôi hoàn toàn tự nhiên nhưng khi đó tôi sắp bước sang tuổi 40 nên đã cân nhắc đến việc tiêm một chút botox. Sau đó tôi tìm thấy phương pháp của Melly, tôi không cần đến botox nữa, tôi rất vui mừng", Stace nói.

Công thức trẻ hóa da tự nhiên mà chuyên gia Melly khuyến nghị bao gồm dầu thầu dầu, dầu jojoba cùng tinh dầu trầm hương/nhũ hương (frankincense).

Stace pha dầu thầu dầu cùng dầu jojoba theo tỷ lệ 1:1, thêm khoảng 10-15 giọt dầu trầm hương và lắc đều. Khi dùng, cô nhỏ hỗn hợp ra tay, xoa lòng bàn tay rồi áp nhẹ lên da, massage cho thẩm thấu.

"Dùng một lọ thủy tinh, trộn dầu thầu dầu và dầu jojoba theo tỷ lệ 1:1, nhỏ thêm 10-15 giọt tinh dầu trầm hương rồi lắc đều. Nếu đã dùng dầu thầu dầu, bạn sẽ biết rằng thứ này rất kỳ diệu nhưng nó khá đặc nên khi thêm dầu jojoba vào, nó dễ dùng như một loại dầu bôi ngoài da hơn", Stace nói.

Dầu thầu dầu (castor oil) chứa nhiều vitamin E, khoáng chất và axit béo, đặc biệt là axit ricinoleic, có tác dụng giữ ẩm cho da. Ngoài công dụng dưỡng ẩm, làm mềm da, loại dầu này có tính kháng khuẩn, kháng viêm nên được ứng dụng để cải thiện các vấn đề về da như chàm, viêm da hay bệnh vẩy nến. Dầu thầu dầu cũng góp phần kích thích quá trình sản xuất collagen và eslatin, làm chậm lão hóa.

Phần lớn các loại dầu thực vật như dầu thầu dầu, dầu jojoba, dầu nụ tầm xuân, dầu quả bơ... đều chứa hàm lượng dồi dào vitamin E cùng các axit béo lý tưởng, hỗ trợ làm mềm bề mặt da, cấp ẩm hiệu quả.

Dầu jojoba cũng chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa, axit béo... giúp làm mềm, làm dịu da. Loại dầu này có cấu trúc gần giống bã nhờn tự nhiên của da nên còn được ứng dụng để làm sạch, loại bỏ bụi bẩn tồn đọng trong lỗ chân lông, không gây tắc nghẽn nang lông, lành tính với da mụn.

Tinh dầu trầm hương có đặc tính co thắt, làm săn chắc làn da chảy xệ, thúc đẩy sự phát triển của tế bào mới và thu nhỏ lỗ chân lông. Trong loại tinh dầu này còn có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, nhờ đó hạn chế tổn thương do gốc tự do; tia UV gây ra cho làn da, bảo vệ các tế bào da khỏe mạnh. Ngoài ra, hương thơm của loại tinh dầu này đem lại tác dụng thư giãn, làm dịu tinh thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ.