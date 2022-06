"Cô gái có cấu trúc cơ thể đẹp nhất thế gian" bị nghi ngờ nhân tạo vì quá hoàn hảo

Kendall Jenner từng dính nghi vấn thẩm mỹ vì đẹp quá hoàn hảo.

Hình ảnh mới nhất của Kendall Jenner.

Không hổ danh là một siêu mẫu hàng đầu thế giới, mỗi lần xuất hiện Kendall Jenner đều khiến người khác phải ngoái nhìn. Bởi không chỉ sở hữu gu thời trang thời thượng mà cô nàng này còn có một hình thể được xếp hạng xuất sắc.

Dù góp mặt ở thảm đỏ hay đường phố, hay vô tình xuất hiện trong các bức ảnh của paparazzi, ở cô toát đều lên một thần thái kiêu sa, gương mặt xinh đẹp và cả một vóc dáng hoàn hảo đến khó tin. Không phải đơn giản mà người ta gọi cô là "cô gái có cấu trúc cơ thể đẹp nhất thế gian" bởi mọi đường nét trên cơ thể cô được ví như tượng tạc, chuẩn từng chút một. Khác với chị em trong gia đình, Kendall Jenner sở hữu thân hình siêu mẫu, mảnh mai nhưng săn chắc, không phải kiểu "phồn thực" như Kim Kardashian hay Kylie Jenner.

Kendall Jenner khoe vóc dáng thon gọn với bikini trên Instagram cá nhân.

Hiện tại người đẹp sinh năm 1995 này đang được biết đến là người mẫu hàng đầu thế giới về nhiều khía cạnh: tài năng, sắc vóc lẫn khả năng kiếm tiền. Nhưng ít ai biết, trong quá khứ Kendall từng tự ti với vẻ ngoài của mình. Điều đó từng được tiết lộ trong một đoạn video từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, Kendall nói với nhà tạo mẫu tóc Jen Atkin: "Bạn phải xem đoạn video này. Hãy nhìn chúng tôi (cô và em gái Kylie Jenner) từng xấu như thế nào này. Sự dậy thì và lột xác này quả là không thể đùa được."

Sự "lột xác" thành công của chân dài này khiến cô dính nghi vấn thẩm mỹ.

Nhan sắc thuở dậy thì và hiện tại của cô nàng bị đem ra so sánh.

Kendall Jenner từng khẳng định bản thân là người tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên và không ít lần kịch liệt phủ nhận các tin đồn liên quan đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia thẩm mỹ cũng từng chỉ ra nhiều điểm khác biệt trên gương mặt Kendall kể từ ngày đầu cô xuất hiện trên show truyền hình thực tế của gia đình và hiện tại.

Trong quá khứ, Kendall Jenner từng đau đầu với tình trạng mụn trên da.

Nhưng dù sao cũng không thể không nhắc đến việc chăm sóc làn da, vóc dáng kỹ lưỡng của Kendall. Để giữ được vóc dáng đẹp hoàn hảo thì việc ăn nhiều trái cây và protein nạc là chìa khóa của Kendall Jenner. Cô thường ăn táo, các loại quả mọng và rau, uống sinh tố hữu cơ, thực đơn có thêm ức gà và gạo lứt. Trong quá trình giảm cân, protien đóng vai trò quan trọng trong vì nó giúp tái tạo cơ bắp, thúc đẩy cảm giác no để bạn có thể kiểm soát cân nặng của mình. Các loại thực phẩm có nhiều protein nạc có thể kể đến là cá thịt trắng, sữa chua Hy Lạp, các loại đậu, thịt gia cầm không da.

Nhưng hiện tại cô là chân dài đắt giá nhất hành tinh với nhan sắc ấn tượng cùng body nuột nà.

Về tập luyện, người đẹp sinh năm 1995 này thích những bài tập cardio, kết hợp nhiều hệ thống bài tập nhằm đốt cháy calo đặc biệt ở phần hông, đùi và bụng. Ngoài ra Kendall Jenner cũng tập gym với những bài tập cơ bụng, mông, squat và plank. Ngày nào cô cùng dành gần 2 tiếng để tập thể dụng giữ dáng, khi thì chạy bộ lúc khác bơi để có thân hình hoàn hảo nhất.

Cấu trúc cơ thể hoàn hảo đến khó tin của cô nàng.

Hình ảnh cô xuất hiện đầy quyến rũ trên ấn phẩm Vogue Mỹ mới đây.

