Chuyên gia bật mí 8 thành phần dưỡng da tốt không kém Retinol

Có một vấn đề mà một số người gặp phải khi sử dụng retinol hoặc retinoids là chúng có thể gây kích ứng và không phải lúc nào cũng được dung nạp tốt (đặc biệt nếu bạn có làn da nhạy cảm). Các tác dụng phụ tiềm ẩn bao gồm mẩn đỏ, khô và kích ứng chung - chưa kể những người đang mang thai hoặc đang cho con bú không thể sử dụng chúng do khả năng gây dị tật bẩm sinh.

Nếu rơi vào trường hợp này, thì các nàng có thể lựa chọn một số chất sau để làm đẹp vì chúng có tác dụng không thua kém gì retinol.

1. Bakuchiol

Bạn đã nghe nói về bakuchiol? Đây là một thành phần làm đẹp có thể thay thế retinol. Bakuchiol là một thành phần có nguồn gốc từ thực vật hoạt động giống như retinol trong việc giúp hình thành collagen mới và làm giảm sự xuất hiện của các đốm đen và nếp nhăn. Tuy nhiên, vì không làm giảm sản xuất tuyến dầu, vì vậy nó có xu hướng ít gây khô da hơn. Bryan Barron, giám đốc nghiên cứu chăm sóc da của Paula's Choice giải thích: “Nghiên cứu cho thấy các đặc tính chống viêm tự nhiên của bakuchiol giúp retinol dễ dung nạp hơn và hiệu quả hơn bằng cách ổn định hoạt động của nó trên da”.

2. Peptide

Peptide như những khối xây dựng cho các sợi collagen và elastin mới (hay còn gọi là những phần chịu trách nhiệm về độ đàn hồi và độ nảy của da). Khi quá trình sản xuất của chúng chậm lại, độ săn chắc, kết cấu và độ sáng tổng thể giảm đi và những nếp nhăn đáng sợ đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Như Tiến sĩ Claire Chang, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận tại Union Square Laser Dermatology ở New York, Mỹ giải thích thêm: "Có một số loại peptide được sử dụng trong chăm sóc da - tất cả đều phục vụ các chức năng khác nhau. Peptide tín hiệu kích thích tăng trưởng collagen và elastin mới, trong khi peptide ức chế enzyme ngăn chặn các enzyme phá vỡ collagen ngay từ đầu. Ngoài ra còn có các peptide vận chuyển cung cấp khoáng chất cho da và hỗ trợ chữa lành vết thương cũng như các quá trình enzym khác, trong khi các peptide ức chế chất dẫn truyền trung tính có thể hoạt động tương tự như Botox để giảm sự hình thành nếp nhăn".

Peptide cũng đã được chứng minh, trong các nghiên cứu nhỏ, giúp giảm các dấu hiệu lão hóa và tổn thương do ánh sáng, bao gồm sắc tố, nếp nhăn và nếp nhăn, cũng như cải thiện độ ẩm cho da. Nói tóm lại, peptide là một lựa chọn tốt nếu da bạn quá nhạy cảm.

3. Dầu tầm xuân

Dầu tầm xuân (hay còn gọi là dầu hạt tầm xuân) có nguồn gốc từ quả thực của cây hoa hồng. Danh tiếng của loại dầu này có từ thời cổ đại khi người Ai Cập, người Maya và người Mỹ bản địa sử dụng nó để chữa bệnh. Dầu tầm xuân chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin A, C và E, các hợp chất phenolic, cũng như các axit béo giúp phục hồi và trẻ hóa làn da. Mặc dù đây không phải là chất thay thế trực tiếp cho retinol, nhưng nó mang lại nhiều lợi ích tương tự mà không gây kích ứng nhờ các axit béo đã nói ở trên, giúp hỗ trợ hàng rào bảo vệ da của bạn.

4. Dầu hắc mai biển

Dầu hắc mai biển thường được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da vì nó giàu chất chống oxy hóa tự nhiên, bao gồm caroten, vitamin E và C, flavonoid và axit béo thiết yếu. Nó cũng được cho là giúp làm mờ bất kỳ vết tăng sắc tố sau viêm và có thể cải thiện kết cấu và màu da tổng thể của bạn. Nếu dễ bị mụn trứng cá, bạn có thể bỏ qua sản phẩm này vì nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

5. Axit Azelaic

Axit azelaic là một “anh hùng thầm lặng” cho bất kỳ ai có làn da mụn và nhạy cảm vì nó vừa là thành phần chống viêm vừa kháng khuẩn. Tiến sĩ Michele Farber, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận tại Tập đoàn Da liễu Schweiger, Mỹ giải thích rằng: "Axit Azelaic là một thành phần đa nhiệm tuyệt vời giúp trị mụn trứng cá và sắc tố không đồng đều. Nó cũng có đặc tính kháng khuẩn để điều trị mụn trứng cá, làm thông thoáng lỗ chân lông và hoạt động như một chất tẩy sừng và tẩy tế bào chết giúp làm sáng da".

Thành phần này cũng đã được chứng minh là có khả năng ngăn chặn tyrosinase (hay còn gọi là enzyme chịu trách nhiệm sản xuất melanin hoặc sắc tố trên da của bạn) vì thế nó trở thành một chất chống tăng sắc tố hiệu quả. Đây là một giải pháp thay thế retinol đặc biệt tốt cho những người có làn da dễ bị mụn trứng cá (và an toàn khi sử dụng trong thời kỳ mang thai và cho con bú, theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ).

6. Axit Alpha Hydroxy

“AHA là viết tắt của axit alpha hydroxy và phổ biến nhất ở dạng axit glycolic và axit lactic. Vì AHA tan trong nước nên chúng không thấm sâu vào da. Có nghĩa là chúng nhẹ nhàng hơn và giúp khắc phục các mối quan tâm ở cấp độ bề mặt như chống lão hóa, sẹo mụn và các vấn đề về sắc tố,” chia sẻ của Tiến sĩ Shari Sperling ở Florham Park, New Jersey. AHA cũng kích thích sản xuất collagen để giúp làm giảm sự xuất hiện của đường nhăn, nếp nhăn và tăng sắc tố da. Tóm lại: Nếu bạn có làn da khô và xỉn màu, AHA là một cách tuyệt vời để tẩy tế bào chết ở lớp trên cùng của da mà không làm da bị khô thêm.

7. Niacinamide

Bạn có thể coi Niacinamide như Meryl Streep trong lĩnh vực chăm sóc da vì nó có nhiều loại. Nó có thể được sử dụng để điều trị một số bệnh bao gồm mụn trứng cá, lỗ chân lông to, dầu thừa và viêm nhiễm. Như Tiến sĩ Anar Mikailov, một bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận và là người sáng lập KP Away trước đây đã giải thích: “Niacinamide, hay nicotinamide, là một loại vitamin tan trong nước có liên quan đến quá trình chuyển hóa năng lượng tế bào và sửa chữa DNA. Khi thoa lên da của bạn, niacinamide có các đặc tính độc đáo bổ sung cho các chức năng tiết bã nhờn của da, điều này rất quan trọng để duy trì độ ẩm khỏe mạnh và bảo vệ hàng rào bảo vệ". Và trong khi retinol có thể làm khô da thì niacinamide thực sự giúp "ổn định chức năng hàng rào bảo vệ da và giảm mất nước qua biểu bì (TEWL). Đó là lý do tại sao nó thường được khuyên dùng thay thế cho retinol.

8. Vitamin C

Vitamin C là loại vitamin mà các chuyên gia da liễu thường đề xuất là một lựa chọn an toàn cho thai kỳ thay cho retinol vì nó cũng là một chất đa tác dụng toàn diện.

Như Tiến sĩ Whitney Bowe, một bác sĩ da liễu được chứng nhận bởi hội đồng quản trị ở New York, Mỹ cho biết vitamin C có ba chức năng chính trong quy trình chăm sóc da của bạn: Nó hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp làm mờ sắc tố và có thể tăng cường sản xuất collagen trong da.

