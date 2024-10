Cách uống cà phê tối ưu công dụng đốt mỡ của diva Nhật Bản

Ở tuổi 46 và đã trải qua hai lần sinh nở, Ayumi Hamasaki vẫn giữ được sức hút mỗi khi xuất hiện trước công chúng nhờ diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon thả, quyến rũ. Theo Woman, chìa khóa để Ayumi giữ gìn được phong độ nằm ở thói quen "tập thể dục nhiều nhất có thể mỗi ngày", uống nhiều nước và cà phê xanh.

Thông thường, cà phê sau khi thu hoạch sẽ được rang chín ở nhiệt độ trên 200 độ C rồi mới đem đi pha chế. Cà phê xanh là loại chưa rang chín, có màu xanh tự nhiên. Cà phê xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit chlorogen, có lợi cho việc giảm hấp thụ chất béo, thúc đẩy chuyển hóa chất béo, ức chế giải phóng đường glucose, nhờ đó hạn chế tích tụ mỡ thừa. Ngoài ra, cà phê xanh còn được cho là có thể ổn định lượng đường huyết, giảm cảm giác đói, ngăn chặn sự thèm ăn. Axit chlorogenic hao hụt nhiều khi tiếp xúc nhiệt độ cao nên uống cà phê xanh là cách để giữ lại nhiều chất này nhất.

Tuy nhiên, cà phê xanh chỉ là thức uống hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ. Hiệu quả còn tùy thuộc cơ địa và cần kết hợp chế độ ăn uống, tập luyện khoa học.

Ayumi Hamasaki (thường gọi Ayu), sinh năm 1978, được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc pop" tại Nhật Bản. Cô từng phát hành các album Rainbow, Duty, My story... Âm nhạc của Ayumi có sức ảnh hưởng ở cả các nước trong khu vực lẫn châu Âu. Ca khúc Depend on you của Ayumi chính là phiên bản gốc bản hit Ban mai tình yêu do Mỹ Tâm thể hiện.

Về đời tư, Ayumi có cuộc hôn nhân đầu ngắn ngủi - 380 ngày - với kỹ sư người Áo Manuel Schwarz. Hai người không đăng ký kết hôn tại Nhật Bản. Năm 2014, Ayumi lấy chồng hai kém cô 10 tuổi. Họ có hai con và giữ kín đời tư. Năm nay, Ayumi sẽ bắt đầu lưu diễn châu Á, kỷ niệm 25 năm ca hát.

