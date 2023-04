Cách trị dứt điểm mụn thịt gây sần sùi da mặt

Bạn có nhận thấy những vết sưng nhỏ màu trắng xuất hiện trên mặt khi bạn già đi không? Các chuyên gia cho biết bạn có thể đang đối phó với các nốt mụn thịt . Những u nang vô hại này hình thành bên dưới bề mặt da của bạn do các tế bào da chết bị mắc kẹt và chúng khá phổ biến. Nhưng chính xác những đốm mụn thịt là gì và bạn có thể điều trị chúng như thế nào?

Trước hết, chính xác thì các đốm Milia là gì?

Trên da của bạn, milia (đốm sữa) là u nang nhỏ, màu trắng. Nó như các túi nhồi dưới bề mặt da của bạn. Milia thường được tìm thấy trên mặt. Milia chỉ đơn thuần là một vấn đề thẩm mỹ và hoàn toàn an toàn, không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Những nốt mụn trắng này trên mặt bạn đôi khi bị nhầm lẫn với mụn đầu trắng, một loại mụn trứng cá, nhưng thực tế chúng không phải là đợt bùng phát hoặc liên quan đến mụn trứng cá. Để biết chắc chắn liệu bạn có bị mụn thịt hay không, hãy để ý tới cụm hoặc nhóm vết sưng. Những vết sưng trên da này không có bất kỳ triệu chứng nào khác và không nên làm đau hoặc cảm thấy khó chịu.

Điều gì gây ra mụn thịt?

Milia là tình trạng các tế bào da chết bị mắc kẹt và hình thành các u nang bên dưới bề mặt da. Các tế bào da chết được cơ thể bạn loại bỏ một cách tự nhiên thông qua quá trình bong ra, để các tế bào mới có thể phát triển và thế chỗ của chúng.

Da mới của bạn hình thành trên các tế bào da cũ và điều này sau đó có thể bẫy chúng ở đó khi chúng không bong ra khỏi cơ thể bạn một cách tự nhiên. Ngoài ra, chúng có thể xuất hiện do tổn thương da do chấn thương, phát ban hoặc thậm chí do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Lựa chọn điều trị mụn thịt là gì?

Để loại bỏ những vết sưng này khỏi da của bạn, thường bác sĩ da liễu sẽ liệt kê ba lựa chọn điều trị tiềm năng: kem bôi tretinoin, phẫu thuật cắt bỏ bởi bác sĩ hoặc liệu pháp áp lạnh. Đầu tiên, Chacon nói rằng bôi kem tretinoin do bác sĩ kê đơn hoặc gel adapalene không kê đơn có thể giúp loại bỏ mụn thịt.

Về cách điều trị thứ hai, chuyên gia có thể dùng kim chọc vào mụn thịt. Phần bên trong sau đó được vắt ra, phẫu thuật loại bỏ mụn thịt. Cuối cùng, bạn cũng có thể trải qua liệu pháp đốt lạnh, sử dụng nhiệt độ cực thấp để đóng băng vùng da đầy mụn thịt và loại bỏ các nốt mụn.

Khi dành thời gian cho làn da của bạn và ngăn ngừa mụn thịt hình thành, Chacon khuyên bạn nên lấy "nước hoa hồng axit glycolic, sữa rửa mặt tẩy tế bào chết AHA/BHA và mặt nạ glycolic mật ong bí ngô" và thêm những sản phẩm này vào quy trình chăm sóc da của bạn.

Nhìn chung, mặc dù những vết sưng này không gây hại, nhưng chúng có thể gây khó chịu khi trang điểm hoặc chỉ gây khó chịu khi nhìn chung. Với những lời khuyên này, chắc chắn bạn có thể loại bỏ chúng và việc đến gặp bác sĩ da liễu để tìm hiểu thêm về làn da cá nhân và các nốt mụn thịt của bạn.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/cach-tri-dut-diem-mun-thit-gay-san-sui-da-mat-c47a27376.htmlNguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/cach-tri-dut-diem-mun-thit-gay-san-sui-da-mat-c47a27376.html