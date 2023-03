Cách giúp da đẹp không tì vết nhờ vitamin C

Trong số tất cả các thành phần chăm sóc da đã từ chỗ được yêu thích trở thành thành phần thực sự cần phải có trong thói quen của chúng ta, vitamin C phổ biến như với retinol. Và một trong những lý do khiến nó trở nên phổ biến là vì nó được các bác sĩ da liễu ủng hộ, những người ca ngợi nó như một phương pháp điều trị hiệu quả có thể mang lại nhiều lợi ích cho rất nhiều loại da. Nếu bạn đã trung thành sử dụng huyết thanh vitamin C trong nhiều năm và tự hỏi liệu nó có thực sự hiệu quả, hãy để các bác sĩ da liễu này giải đáp. Vitamin C có thực sự hiệu quả trong việc chống lão hóa hay không ?

Vitamin C tại chỗ làm gì cho da?

Tiến sĩ Alain Michon cho biết: “Vitamin C có nhiều lợi ích tuyệt vời cho da, chẳng hạn như bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn và nếp nhăn, đồng thời giúp làm sáng da . “Vì vitamin C là một chất chống oxy hóa nên nó có khả năng bảo vệ da vì nó trung hòa các phân tử gốc tự do, thường gây tổn hại cho da nếu dư thừa.”

Tiến sĩ Tanuj Nakra cho biết ông thường nói với bệnh nhân của mình rằng vitamin C là thành phần chăm sóc da quan trọng nhất.

Ông tiết lộ:“Đó là một sức mạnh thực sự đảo ngược tác hại của tia cực tím trong thời gian thực, đảo ngược quá trình lão hóa da, làm đều màu da, điều trị mụn trứng cá và cải thiện tông màu da. Theo nghĩa đen, tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể được hưởng lợi từ vitamin C tại chỗ. Điều đáng chú ý là phân tử này khá không ổn định và nhiều sản phẩm chăm sóc da có Vitamin C có thể không bảo vệ đầy đủ thành phần trong quá trình sản xuất. Vitamin C bất hoạt không có bất kỳ lợi ích nào. Các kỹ thuật khác nhau được sử dụng trong chăm sóc da cấp độ y tế để ổn định và bảo vệ phân tử Vitamin C mỏng manh.”

Làm thế nào vitamin C có thể được kết hợp vào một thói quen chăm sóc da?

Vitamin C là chất cần thiết để ngăn ngừa lão hóa da do môi trường và nên được sử dụng đầu tiên vào buổi sáng và kết hợp với kem chống nắng để được bảo vệ tối ưu suốt cả ngày.

Có nhiều loại sản phẩm vitamin C, như huyết thanh và kem dưỡng ẩm, nhưng điều quan trọng là phải hiểu hiệu quả của vitamin C trong mỗi sản phẩm. Thông thường, các chuyên gia chăm sóc da khuyên nên sử dụng huyết thanh vitamin C với nồng độ ít nhất là 10%. Tuy nhiên, điều cực kỳ quan trọng là phải bôi kem chống nắng sau khi thoa serum vitamin C và kem dưỡng ẩm để bảo vệ da chống lại các gốc tự do một cách hiệu quả.

Bạn cũng nên đợi sau khi rửa sạch da mới thoa vitamin C. Huyết thanh vitamin C tốt nhất nên thoa nhiều lên da mới rửa sạch,” Tiến sĩ Nakra nói. Sau khi huyết thanh khô lại, bạn nên thoa một loại kem dưỡng ẩm y tế chất lượng cao để 'khóa' vitamin C - điều này giúp tăng cường khả năng thẩm thấu cũng như thời gian tác dụng của nó.

Có nên tránh loại da nào không (bệnh trứng cá đỏ, da nhạy cảm)?

Bất cứ ai cũng có thể sử dụng vitamin C, nhưng chú ý đến tỷ lệ phần trăm mà bạn áp dụng là rất quan trọng nếu bạn có làn da nhạy cảm hơn. Tình trạng tăng sắc tố do mụn trứng cá hoặc bệnh hồng ban có thể được cải thiện bằng huyết thanh vitamin C hiệu quả cao và các sản phẩm làm sáng da có chứa axit kojic, axit tranexamic và niacinamide.

Phần lớn các loại serum vitamin C tốt đều chứa từ 10-20% axit L-ascorbic kết hợp với vitamin E để đảm bảo sản phẩm an toàn nhưng hiệu quả cho da. Serum có hiệu lực axit L-ascorbic thấp hơn (gần 10%) có hiệu quả nhất đối với những người dễ bị kích ứng. Vì nhiều người có các loại da khác nhau, điều cần thiết là mỗi người phải hiểu về da của họ.

Vitamin C uống đóng vai trò gì để có kết quả chăm sóc da tốt hơn?

Bất chấp tất cả những điều này nói về huyết thanh vitamin C tại chỗ, bạn hoàn toàn nên duy trì việc bổ sung vitamin C và kết hợp các loại thực phẩm như trái cây có múi vào chế độ ăn uống của mình. Nhưng đừng nhầm lẫn lợi ích của vitamin uống với vitamin bôi ngoài da. Tiến sĩ Nakra cho biết: “Vitamin C đường uống chắc chắn có lợi cho sức khỏe, nhưng lượng đến da qua quá trình lưu thông máu (sau khi được hệ tiêu hóa hấp thụ) là vô cùng nhỏ. “Về cơ bản, [không có] lợi ích gì cho làn da của bạn với liều lượng lớn Vitamin C đường uống. Cách tốt nhất để điều trị làn da của bạn bằng Vitamin C là thoa trực tiếp một sản phẩm có khả năng giữ thành phần ổn định cho đến khi nó tiếp xúc với da.”

Vitamin C là một thành phần bôi ngoài da mạnh mẽ trong chăm sóc da có thể được mua ở nhiều mức giá khác nhau.

