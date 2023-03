Cách chống nhăn da, giúp chiếc cổ "thiên nga" kiêu sa đài các

Bạn có thể đã đọc rằng bạn có thể biết tuổi thật của một người bằng cách nhìn vào cổ của họ. Có lẽ bạn cũng đã đọc rằng bạn sẽ bị nếp nhăn và chảy xệ nếu không thoa sữa rửa mặt, huyết thanh và kem dưỡng ẩm xuống cổ sau khi thoa từng sản phẩm lên mặt. Cho dù bạn có chọn bỏ qua lời khuyên không mong muốn này hay không, bạn vẫn có thể hình thành các nếp nhăn ngang sâu mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với cách bạn đang sử dụng các sản phẩm chăm sóc da - hoặc tuổi thực của bạn.

Nhăn cổ là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, chắc chắn bạn cũng không muốn có chúng. Tại đây, chúng tôi đã liên hệ với các chuyên gia để tìm hiểu nguyên nhân gây ra các nếp nhăn ở cổ, cách điều trị và cách ngăn chặn chúng hình thành ngay từ đầu.

Vì sao nhăn cổ hình thành

Hóa ra các nếp nhăn ở cổ là do sự kết hợp giữa quá trình lão hóa tự nhiên và các hoạt động hàng ngày mà chúng ta tham gia. Các nếp nhăn ngang trên cổ của bạn là do các yếu tố gây ra nếp nhăn trên các vùng khác trên khuôn mặt của bạn. Joshua Zeichner, bác sĩ da liễu và là giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng về da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở Thành phố New York. "Sự suy yếu của nền da, cùng với sự co thắt của các cơ dưới da, dẫn đến nếp gấp da và các nếp nhăn theo thời gian sẽ xuất hiện ngay cả khi nghỉ ngơi."

Điện thoại thông minh cũng là một trong những thủ phạm. Tiến sĩ Zeichner giải thích: “Chúng ta càng tham gia nhiều vào các hoạt động dẫn đến nếp gấp của da, các nếp nhăn sớm hơn sẽ bắt đầu hình thành. Việc sử dụng ngày càng nhiều các thiết bị di động đã dẫn đến một hiện tượng được gọi là "cổ công nghệ".

Chúng ta đang cúi đầu xuống và gấp da trên cổ rõ hơn bao giờ hết. Có khả năng điều này đã góp phần làm gia tăng các nếp nhăn ở cổ mà chúng ta đang nhìn thấy ngay cả ở những bệnh nhân trẻ tuổi.

Làm thế nào để ngăn ngừa nếp nhăn ở cổ

Ngoài việc nâng cao các thiết bị công nghệ của bạn để bạn không phải thường xuyên cúi cổ, Tiến sĩ Zeichner khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp trong thói quen của mình để giúp ngăn ngừa chúng. Chuyên gia về da liễu Morgan Rabach cho biết : "Đặc biệt là các loại kem có thành phần hoạt tính như retinol , kem chống nắng, peptide, yếu tố tăng trưởng và axit alpha hydroxy của bạn" . Cô ấy nói thêm: “Bí quyết tốt nhất là sử dụng bất kỳ loại kem nào bạn sử dụng trên mặt vào buổi sáng và buổi tối trên cổ.

Nếu bạn có nhiều nếp nhăn ở cổ hơn những người khác, điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn đang dành nhiều thời gian cho điện thoại hơn họ; các yếu tố khác ảnh hưởng đến tuổi tác của cổ, chẳng hạn như tác hại của ánh nắng mặt trời , hút thuốc và màu da. Tiến sĩ Zeichner nói: “Nếu da bị tổn thương, thì collagen và elastin không hoạt động tối ưu và da không thể chống lại nếp nhăn hoặc phục hồi trở lại nếp gấp như bình thường. "Những người có làn da sáng hơn có xu hướng dễ bị lão hóa do môi trường và xuất hiện nếp nhăn sớm hơn so với những người có loại da sẫm màu."

Tuy nhiên, để giảm khả năng xuất hiện các nếp nhăn ở cổ, bạn sẽ muốn lựa chọn lối sống lành mạnh. Tiến sĩ Rabach nói với chúng tôi, cụ thể là giữ đủ nước, ngủ ngon , áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh và bôi kem chống nắng hàng ngày. Tất cả những điều này thực sự ảnh hưởng đến chất lượng da cổ theo thời gian.

Làm thế nào để thoát khỏi nếp nhăn ở cổ

Nếu bạn đã có một số đường nhăn ngang trên cổ — hoặc bạn đang nhận thấy một vài đường đang hình thành — thì bạn có thể thực hiện các bước để giảm thiểu sự xuất hiện của chúng.

Sử dụng các sản phẩm chống lão hóa tại nhà

Da cổ là một trong những vùng da mỏng nhất nên dễ bị tổn thương do môi trường. Tiến sĩ Zeichner cho biết để điều trị các nếp nhăn hiện có tại nhà, điều quan trọng là bạn phải bôi sản phẩm lên cổ ngoài mặt.

Vào buổi sáng, anh ấy đề nghị sử dụng các sản phẩm có khả năng chống oxy hóa, cùng với kem chống nắng. Kết hợp hai bước trong một loại kem dưỡng cũng giúp bảo vệ chống oxy hóa, làm sáng niacinamide và không để lại vệt trắng.

Vào ban đêm, anh ấy khuyên dùng một loại kem sửa chữa, dựa trên retinol có công thức dành cho mặt, cổ và ngực, chẳng hạn như có thể giúp kích thích collagen.

Những điều trị chuyên sâu

Liệu pháp laser là một phương pháp điều trị tại phòng khám mà các bác sĩ da liễu khuyên dùng cho các nếp nhăn ở cổ. Tiến sĩ Rabach là một người rất hâm mộ liệu pháp phòng ngừa và laser xâm lấn. Tại văn phòng, tia laser có thể được sử dụng để kích thích collagen và củng cố nền da.

Microneedling là một lựa chọn khác. Còn được gọi là lăn kim da. Tiến sĩ Rabach khuyến nghị phương pháp điều trị để chống lại các nếp nhăn ở cổ. Nó liên quan đến việc chọc thủng da bằng những chiếc kim nhỏ để thúc đẩy sản xuất collagen và elastin để nhắm mục tiêu mọi thứ, từ nếp nhăn và nếp nhăn đến rụng tóc .

Tiến sĩ Rabach cũng thích sử dụng Botox ở vùng cổ. Việc tiêm có thể giúp thư giãn các cơ dưới da để ngăn hình thành nếp nhăn. Chỉ cần ghi nhớ rằng nó không phải là một sửa chữa vĩnh viễn. Tiến sĩ Zeichner giải thích: “Khi tác dụng của Botox hết tác dụng, các cơ cổ sẽ bắt đầu co lại và da gấp lại. Tác dụng của Botox thường kéo dài từ ba đến năm tháng."

Cuối cùng, bạn có thể cân nhắc sử dụng chất làm đầy, một cách thận trọng, Tiến sĩ Zeichner nói: “Chất làm đầy có thể được tiêm trực tiếp vào các đường ngang, tuy nhiên, đây là một quy trình rủi ro. Vì da quá mỏng và có quá nhiều chuyển động ở cổ nên có thể dẫn đến sần."

