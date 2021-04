'Bom gợi cảm' xứ bò tót trẻ đẹp 'rực lửa' ở tuổi U50

Chủ Nhật, ngày 25/04/2021 10:54 AM (GMT+7)

Penelope Cruz khoe sắc vóc nóng bỏng, yêu kiều trên tạp chí InStyle Tây Ban Nha số tháng 5/2021.

Minh tinh người Tây Ban Nha Penelope Cruz vừa là gương mặt trang bìa của tạp chí này với thần thái sexy cuốn hút khó cưỡng

Những hình ảnh tóc ngắn này của nữ diễn viên đình đám làng điện ảnh thế giới gây bất ngờ với người hâm mộ bởi mỹ nhân sinh năm 1974 gắn liền với mái tóc dài trong nhiều năm.

Với gương mặt đậm chất điện ảnh và đôi mắt đẹp đầy biểu cảm, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 15 tuổi và hiện là minh tinh đắt giá không chỉ ở quê nhà mà còn cả Hollywood.

Penelope Cruz được biết đến qua những bộ phim ăn khách như ‘Vanilla Sky’, ‘Blow’, ‘Volver’, ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’...

Sở hữu sắc vóc gợi cảm, body cân đối đẹp như người mẫu, cô cũng đóng quảng cáo, chụp hình thời trang có rất nhiều nhãn hàng như Loewe, Lancome, Mango...

Mỹ nhân 7x hiện sống hạnh phúc bên chồng diễn viên nổi tiếng cùng quê nhà là Javier Bardem. Cặp sao kết hôn hơn 10 năm, có 2 con chung và vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

Penelope Cruz từng là bóng hồng khiến tài tử Tom Cruise yêu say đắm khi hai người "phim giả tình thật" sau khi đóng chung phim Vanilla Sky.

Sắc vóc quá đỗi trẻ trung và gợi cảm khiến không ai nghĩ cô đã ở tuổi 47.

