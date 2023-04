Body "gái 2 con" đẹp mướt mát của TVHK từng "gây sốt" nhờ clip quay lén trên máy bay

Nguyễn Thanh Thủy sinh năm 1997, từng là tiếp viên hàng không của hãng Bamboo Airways. Clip hướng dẫn an toàn bay của Thủy Nguyễn từng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Hiện tại, người đẹp đã kết hôn và là mẹ của 2 nhóc tỳ đáng yêu. Tuy không còn gắn bó với công việc tiếp viên hàng không nhưng những hình ảnh trên trang cá nhân của Thủy Nguyễn vẫn được đông đảo dân mạng quan tâm.

Mới đây, khoảnh khắc cô khoe dáng bên hồ bơi nhận thu hút nhiều lượt yêu thích trên instagram. Không ít người dành lời khen ngợi cho thân hình quyến rũ của bà mẹ trẻ. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng body của Thủy Nguyễn vẫn thon thả và không có nhiều sự thay đổi so với thời son rỗi.

Thủy Nguyễn khoe body đẹp hút mắt bên hồ bơi.

Để giữ được vóc dáng lý tưởng, cô chia sẻ, cô vẫn chăm chút cho ngoại hình kể cả khi mang bầu. Tuy rằng, nhiều người có quan niệm, phụ nữ có thai không nên sử dụng mỹ phẩm để tránh ảnh hưởng đến em bé nhưng Thủy Nguyễn không thực hiện một cách tuyệt đối. Thay vào đó, cô lựa chọn các sản phẩm từ tự nhiên, phù hợp cho những bà mẹ đang mang thai.

May mắn là trong thai kỳ, cô không bị ốm nghén và thường xuyên đi lại, vận động nên ngoài vòng 2 to ra thì chân tay không bị phù nề, gương mặt vẫn nhỏ nhắn. Tuy nhiên, đến lúc gần sinh, cô vẫn gặp phải tình trạng bị rạn da. Nhờ chăm chỉ bôi kem nên những vết rạn cũng dần mờ theo thời gian. Do vóc dáng không thay đổi quá nhiều nên việc giảm cân sau sinh của Thủy Nguyễn cũng không gặp quá nhiều khó khăn.

Đã làm mẹ 2 con nhưng vóc dáng của Thủy Nguyễn vẫn thon gọn.

Hiện tại, cô vẫn duy trì chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Người đẹp kết thân với bộ môn Pilates và Yoga bay. Trong đó, Pilates là phương pháp tập luyện đang được nhiều chị em yêu thích bởi sự kết hợp 1 chuổi các bài tập toàn thân có kiểm soát, vừa giúp giữ dáng hiệu quả và vẫn duy trì được cơ bắp.

