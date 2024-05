Để vinh danh cuộc đua thuyền buồm Louis Vuitton America's Cup Barcelona lần thứ 37 sắp tới, hãng thời trang Pháp đã tiết lộ bộ sưu tập capsule có chủ đề hàng hải với vô số kiểu dáng nam và nữ lấy cảm hứng từ lịch sử của cuộc đua thuyền buồm.

America's Cup, được thành lập vào năm 1851, là giải vô địch thể thao quốc tế lâu đời nhất thế giới. Louis Vuitton đã tài trợ cho cuộc thi này từ năm 1983, khi họ bắt đầu tổ chức Louis Vuitton Cup, hay cuộc đua quyết định đội nào sẽ thi đấu tại America's Cup. Vào tháng 10 năm ngoái, nhãn hiệu xa xỉ này đã đạt được thỏa thuận lớn để trở thành đối tác chính của cuộc đua danh tiếng, dự kiến ​​diễn ra tại Barcelona từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 27 tháng 10.

Để nâng ly chúc mừng sự kiện này, gian hàng mới nhất của Louis Vuitton chứa đầy quần áo ready to wear, túi xách và phụ kiện mang phong cách trang nhã phù hợp với cuộc đua thuyền buồm. Dòng sản phẩm này được chia thành ba loại: “Riding the Waves” dành cho trang phục technical, “A Day on the Deck” dành cho trang phục thể thao và “Buổi tối mùa hè thanh lịch” dành cho trang phục dạ hội.

Logo America's Cup - một chữ "V" trung thực do Gaston-Louis Vuitton tưởng tượng - xuất hiện khắp dòng sản phẩm. “Riding the Waves” bao gồm áo gió và quần short “skipper”, cũng như một chiếc túi Keepall bằng vải bạt không thấm nước và một chiếc Sailor Sling không thấm nước. Trong khi đó, “A Day on the Deck” chứa áo gió có thể mặc hai mặt, áo cài cúc họa tiết, đồ bơi và mũ xô cùng với giày thể thao LV Trainer và giày mule LV Oasis, cùng nhiều kiểu dáng khác. Hoàn thiện bộ sưu tập, “Buổi tối mùa hè thanh lịch” có áo khoác hai dây, quần ống loe, váy cột dài, giày đế bằng da lộn,…

Bộ sưu tập capsule America's Cup Barcelona lần thứ 37 của Louis Vuitton sẽ ra mắt trực tuyến và tại các cửa hàng vào ngày 18 tháng 7. Hãy xem các sản phẩm trong bộ sưu tập ở dưới đây.

