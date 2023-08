Biểu tượng gợi cảm từng chi 6 tỷ mua bảo hiểm vòng 1 giờ nặng 40kg, xuống sắc trầm trọng

Cô từng được xem là biểu tượng gợi cảm hàng đầu ở Hong Kong. Ảnh: Diệp Tử My trong vai người tình bốc lửa của Châu Tinh Trì phim "Thánh tình" 1991.

Diệp Tử My (sinh năm 1966) ghi dấu ấn khi góp mặt diễn xuất trong các bộ phim như: Nhục bồ đoàn, Phú quý sinh tâm tà, Lừa đảo gặp lừa đảo (đóng cùng Châu Tinh Trì)... Sở hữu nhan sắc, thân hình nóng bỏng, cô được xem là biểu tượng gợi cảm của Hong Kong (Trung Quốc) ở thập niên 1980-1990. Hiểu rõ vẻ ngoài là lợi thế giúp mình "hái ra tiền", sao nữ này từng chi đến 2 triệu HKD (tương đương 6 tỷ VND) để mua bảo hiểm vòng 1.

Hiện tại, ở tuổi 57, Diệp Tử My hạn chế tham gia đóng phim, thỉnh thoảng xuất hiện trước truyền thông. Nữ diễn viên cũng không sử dụng mạng xã hội, chính vì thế những thông tin của sao nữ này rất ít ỏi. Mới đây, tờ Sohu đăng tải hình ảnh Diệp Tử My tham gia sự kiện kỷ niệm 44 năm của Hiệp hội Sản xuất và Phát hành phim Hong Kong. Rất nhanh sau đó, hình ảnh gầy gò, xuống sắc của sao nữ 6X trở thành đề tài được truyền thông, người hâm mộ quan tâm.

Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy Diệp Tử My.

Tại sự kiện, cô mặc một chiếc áo hai dây trễ vai màu trắng, phối cùng quần âu đen. Diệp Tử My lộ rõ vóc dáng gầy gò, làn da sạm đi và gương mặt lộ rõ nhiều dấu hiệu lão hóa. "Trông cô ấy mỏng như tờ giấy vậy", "Lâu không thấy Diệp Tử My sao nay khác quá, nhan sắc tàn phai theo thời gian luôn đó", "Sao gầy dữ quá vậy", "Vài năm trước thấy đỡ gầy hơn mà", "Cô ấy chăm sóc cơ thể như thế nào mà vóc dáng xuống cấp quá?",... là những bình luận của người hâm mộ.

Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã giảm cân quá mức cho lần xuất hiện này. Theo Sohu, tại sự kiện, khi được báo chí hỏi về lý do đột ngột gầy đi quá mức, Diệp Tử My chia sẻ rằng thời gian gần đây cô đặc biệt thích tập thể dục, tập luyện với cường độ cao mỗi ngày. "Đó có thể là lý do khiến tôi gầy đi quá mức", nữ diễn viên chia sẻ. Hiện tại, cô nặng 40kg, vòng eo 50cm.

Diệp Tử My lọt thỏm khi chụp cùng bạn bè, đồng nghiệp vì quá gầy.

Theo đó, sau khi chồng qua đời, cô sống độc thân, dành phần lớn thời gian để nấu ăn, chăm sóc thú cưng và tập luyện. Mỹ nhân này tập yoga, chạy bộ. Việc tập luyện tiêu tốn nhiều calo hơn so với lượng nạp vào, trong một thời gian dài đã khiến Diệp Tử My xuống cân trầm trọng. Người hâm mộ khuyên cô nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống, tập luyện sao cho cân bằng để "có da có thịt" hơn.

Tại sự kiện, Diệp Tử My cũng cho hay cô đang còn đam mê đóng phim truyền hình nên sẵn sàng trở lại với diễn xuất ngay khi có vai diễn phù hợp. Tuy nhiên, cô sẽ không nhận lời đóng phim 18+ hay chụp hình gợi cảm. "Tôi muốn sống đơn giản, không áp lực. Cuộc sống càng đơn giản càng vui vẻ. Tôi không muốn giống trước đây cũng không quen với cuộc sống như thế nữa", cô nói.

