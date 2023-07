Bí quyết trả lại màu đen cho mái tóc bạc

Nếu bạn phát hiện những sợi tóc bạc xuất hiện trên da đầu hoặc đỉnh đầu ở độ tuổi hai mươi và ba mươi, thì bạn không đơn độc. Mặc dù tóc bạc là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, nhưng bạn có thể không hài lòng khi phát hiện ra những sợi tóc bạc vì chúng gây cảm giác già nua.

Khi bước sang tuổi 50, hầu hết phụ nữ sẽ nhận thấy mái tóc của họ bạc đi rất nhiều. Ở độ tuổi bốn mươi và ba mươi, người ta cũng thường nhận thấy tóc bạc.

Bạc tóc sớm có thể xảy ra ở một số phụ nữ vì nhiều lý do. Đó là một quá trình tự nhiên xảy ra khi các tế bào sản xuất sắc tố (melanocytes) trong nang lông bắt đầu chết hoặc trở nên kém hoạt động hơn. Khi các tế bào hắc tố ngừng sản xuất melanin, sắc tố tạo màu cho tóc. Điều này có thể là do yếu tố di truyền, thiếu hụt B12, dinh dưỡng kém hoặc một số tình trạng bệnh lý nhất định.

Chuyên gia làm đẹp lưu ý rằng: "Màu xám sớm thường không phải là một cảnh báo về sức khỏe và phổ biến hơn mọi người nghĩ. Mặc dù đôi khi nó có thể liên quan đến một số tình trạng sức khỏe nhất định, nhưng nó "thường liên quan đến yếu tố di truyền. Nếu bạn có tiền sử gia đình bị bạc tóc sớm, bạn có nhiều khả năng sẽ tự mình trải nghiệm điều đó."

Một lý do khác khiến tóc bạc sớm là do căng thẳng. Nguyên nhân sâu xa khiến tóc bạc sớm là do căng thẳng. Căng thẳng có thể gây ra những thay đổi hóa học trong cơ thể và nang tóc loại bỏ hắc tố ra khỏi tóc. Điều này dẫn đến tóc bạc.

Cô tiếp tục, sự hiện diện của hydrogen peroxide trong các nang tóc cũng khiến tóc mất đi sắc tố. Điều này cũng có thể trở nên trầm trọng hơn do việc sử dụng phổ biến thuốc nhuộm tóc có chứa peroxide.

Nếu bạn thấy tóc bạc trước tuổi 30 và muốn nhuộm tóc, có hai loại bạn nên tránh vì sức khỏe của mình: thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn và thuốc tẩy. Cả hai thứ này đều chứa peroxide, thứ sẽ chỉ khiến bạn bạc đi nhanh hơn.

Bất kỳ phương pháp xử lý tóc bằng hóa chất nào cần chất trung hòa, chẳng hạn như uốn và duỗi tóc, cũng sử dụng hydro peroxide như một phần của quy trình đó để ngăn chặn tác dụng hóa học của sản phẩm. Chúng được biết là khô hơn các loại tóc khác và cũng có thể khác về kết cấu, vì vậy điều quan trọng là sử dụng các sản phẩm như mặt nạ tóc để giúp giữ ẩm cho tóc và ngăn tóc trở nên khô và dễ gãy.

Bạn nên chọn thuốc nhuộm tóc tự nhiên như quế, hoa cúc và cây lá móng để giúp che đi màu xám. Nếu thích màu này , bạn luôn có thể sử dụng dầu gội màu tím để giúp tóc loại bỏ các vệt vàng và bóng trắng.

Điều cần thiết là sử dụng dầu gội và dầu xả dưỡng ẩm để giữ cho tóc khỏe và ngậm nước. Cần tránh các hóa chất mạnh và dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt có thể làm hỏng tóc của bạn.

Nhìn chung, duy trì lối sống lành mạnh cũng có thể giúp làm chậm quá trình bạc tóc. Điều này bao gồm ăn một chế độ ăn uống cân bằng giàu vitamin và khoáng chất, tập thể dục thường xuyên, giảm căng thẳng và tránh hút thuốc.

