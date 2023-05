Bí quyết dùng bột tắm sáng da từ thảo dược, giúp da trắng bền khỏe dưới nắng hè

Bột tắm theo công thức từ nghệ thuật y học cổ truyền Ấn Độ Ayurvedic hay còn gọi là bột tắm thảo dược. Nó là một giải pháp thay thế tuyệt vời để thay thế xà phòng chứa hóa chất của bạn và mang lại cho bạn những lợi ích tương tự và hơn thế nữa, nhưng với các sản phẩm hoàn toàn tự nhiên.

1. Có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng da:

các thành phần của bột tắm có đặc tính chống nấm và kháng khuẩn, đồng thời có thể giúp giảm hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng da.

2. Hoạt động như chất tẩy tế bào chết tự nhiên:

Chúng hoạt động như chất tẩy tế bào chết tự nhiên, có thể giúp loại bỏ da chết, thúc đẩy trẻ hóa làn da và mang lại kết cấu dẻo dai và vẻ ngoài sáng đẹp.

3. Có thể thúc đẩy tuần hoàn máu:

Sử dụng bột tắm thảo mộc và xoa lên da theo chuyển động tròn, tốt nhất là dùng xơ mướp, có thể cải thiện lưu thông máu trên da và cũng giữ cho các đầu dây thần kinh của bạn nguyên vẹn.

4. Đối với người bị dị ứng xà phòng:

Có rất nhiều người bị dị ứng với các sản phẩm làm từ xà phòng và yêu cầu sử dụng các phương pháp làm sạch cơ thể thay thế. Bột tắm Ayurvedic có thể là giải pháp hoàn toàn tự nhiên để làm sạch cơ thể không gây dị ứng.

5. Có thể giúp làm mờ các vết sẹo sắc tố:

Các thành phần như bột nghệ, bột cam thảo, v.v., được sử dụng trong bột tắm có thể giúp làm mờ sẹo, vết thâm và vết thâm. Bột tắm phải được sử dụng thường xuyên để xem kết quả.

6. Triệt hoặc giảm lông trên mặt và cơ thể ở phụ nữ:

Rất nhiều phụ nữ gặp phải vấn đề mọc lông mặt và lông mọc bất thường trên cơ thể. Lông mọc quá mức này có thể là do một tình trạng gọi là rậm lông và có thể do nồng độ androgen (một loại hormone sinh dục nam) cao, thay đổi nội tiết tố, v.v. Sử dụng bột tắm thảo dược có thể giúp làm giảm sự phát triển của lông bằng cách làm yếu lông nếu sử dụng thường xuyên. Kết quả sẽ khác nhau từ người này sang người khác, tùy thuộc vào sự phát triển và mức độ nghiêm trọng.

7. Có thể giúp thông thoáng lỗ chân lông:

Da có hàng triệu lỗ chân lông mà hầu hết không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những lỗ chân lông này đều mở và cho phép da thở. Theo thời gian và do nhiều lý do như sản xuất quá nhiều bã nhờn (chất sáp nhờn do tuyến bã nhờn sản xuất), tắc nghẽn tế bào da chết, tuổi già, tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời, v.v., lỗ chân lông ngày càng lớn và có thể bị tắc do tích tụ trong lỗ chân lông, gây ra mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn trứng cá… Sử dụng bột tắm thảo dược có thể giúp làm thông thoáng các lỗ chân lông này và loại bỏ các độc tố tích tụ trên da.

8. Có thể giúp giữ lại lớp dầu tự nhiên:

Sử dụng bột tắm thảo dược có thể giúp giữ lại các loại dầu tự nhiên của da và giữ cho da ngậm nước và giữ ẩm. Nó cũng có thể cải thiện độ đàn hồi của da, giúp loại bỏ nếp nhăn và nếp nhăn.

Có nhiều công thức khác nhau để làm loại bột tắm thảo dược này.

Cách làm bột tắm sáng da:

Thành phần:

3 muỗng canh bột đậu xanh hoặc bột gram xanh

1 muỗng canh nghệ trắng hoặc nghệ rừng

1 muỗng canh bột cam thảo hoặc bột vỏ cam

Bột làm trắng da:

Thành phần:

3 muỗng canh bột gạo

1 muỗng canh đất sét bentonite hoặc bột hoa hồng

1 muỗng canh bột neem hoặc bột cỏ cà ri

Phương pháp:

Trong một bát trộn, kết hợp tất cả các thành phần này và trộn đều. Chuyển bột kết hợp vào một thùng chứa kín khí. Sau đó, lấy một lượng vừa đủ trong khi tắm và kết hợp với nước, nước hoa hồng hoặc thậm chí là sữa chua để trộn thành hỗn hợp sệt. Bạn có thể tạo hỗn hợp này bằng một bát trộn nhỏ, trước khi sử dụng hoặc thậm chí tạo hỗn hợp trong lòng bàn tay. Thoa đều khắp cơ thể và chà xát theo chuyển động tròn trong vài phút. Sau đó để yên trên cơ thể trong vài phút và sau đó bạn có thể rửa sạch bằng nước.

Lời khuyên:

Đối với những bạn không có bột cánh hoa hồng, hãy phơi khô cánh hoa hồng cho đến khi khô hoàn toàn và không còn hơi ẩm rồi xay trong máy xay sinh tố cho đến khi thu được bột mịn. Bạn cũng có thể mua nó trực tiếp từ cửa hàng, nếu bạn không muốn làm nó ở nhà.

Nếu bạn lo lắng về việc nghệ làm sạm da thì hãy sử dụng nghệ trắng hoặc nghệ dại để không làm sạm da và giúp điều trị sắc tố.

Thận trọng: Nếu bạn muốn kiểm tra xem nó có phù hợp với loại da của mình hay không, hãy thử trên một vùng da trước khi thoa lên toàn bộ cơ thể.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/bi-quyet-dung-bot-tam-sang-da-tu-thao-duoc-giup-da-trang-ben-khoe-duoi-nang-he-174261.html