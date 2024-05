Bí quyết để 2 cô gái xinh đẹp như búp bê, da trắng sứ, vóc dáng nuột nà gây "sốt" MXH

Yoona nhóm SNSD và Han So Hee chung một khung hình tại sự kiện.

Mới đây, Yoona nhóm SNSD, Han So Hee,... cùng nhiều ngôi sao châu Á khác dự LHP Cannes lần thứ 77. Loạt hình ảnh của hai người đẹp xứ Hàn này được chia sẻ nhiều trên truyền thông, sắc vóc cùng thời trang của cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Yoona (SNSD) được khen xinh như búp bê, công chúa ngủ trong rừng khi khoác lên mình thiết kế váy hồng, phom dáng bồng bềnh từ bộ sưu tập mùa xuân 2023 của Monique Lhuillier. Cô trông thanh lịch, sang trọng hơn với kiểu tóc búi cao, tông trang điểm ngọt ngào, kết hợp cùng trang sức Qeelin thuộc tập đoàn Kering. Vào buổi tối dự tiệc, Yoona chọn cho mình thiết kế váy quây có màu trắng. Cả hai tạo hình lần này của nữ diễn viên "Mật danh K2" đều được khen ngợi.

Nhan sắc lung linh của Yoona.

Vài năm trở lại đây, Yoona đều đặn đóng phim, tham gia các show truyền hình... Cô được yêu mến vì hình ảnh đẹp, không scandal. Nhan sắc tuổi 34 của thành viên SNSD cũng ngày càng thăng hạng, không hề có dấu hiệu già đi mà ngày càng trẻ trung. Làn da trắng mịn, vóc dáng thon thả giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu mốt thời trang khác nhau.

Được mệnh danh là "nữ thần", "quốc bảo nhan sắc" Yoona chú trọng chăm sóc nhan sắc lẫn sức khỏe của mình trong nhiều năm qua. Cô duy trì lối sống khoa học lành mạnh bằng việc đi ngủ sớm, uống khaonrg 2-3 lít nước/ngày, ăn uống healthy, và tập thể thao thường xuyên. Về làn da, ngoài việc bổ sung các dưỡng chất, collagen, vitamin,... cần thiết, mỹ nhân này còn chú trọng làm sạch và dưỡng ẩm cho da. Người đẹp cũng khuyến cáo mọi người không nên sờ tay lên mặt, vì tay thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn.

Theo Allkpop, nữ thần tượng này thường làm sạch da mặt bằng dầu, nước tẩy trang kết hợp cùng sữa rửa mặt. Sau đó, vì da khô, nên cô có thói quen đắp mặt nạ, dùng kem dưỡng ẩm là điều không thể thiếu mỗi ngày.

Sau loạt lùm xùm đời tư, chủ đề về sắc vóc của Han So Hee tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Han So Hee đi thảm đỏ với tư cách là đại sứ thương hiệu trang sức cao cấp của Pháp Boucheron. Cô khoác lên mình mẫu váy trắng bồng bềnh, kết hợp cùng kiểu tóc tết đuôi sam, được khen đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa thiên thần. Bộ cánh thứ hai của Han So Hee trong sự kiện là một chiếc váy hai dây màu xanh lá.

Han So Hee đẹp ngọt ngào.

Vài tháng trở lại đây, sau ồn ào yêu đương, cô không nhận thêm bất kỳ dự án phim nào, song vẫn đắt show dự sự kiện, đại sứ chó nhiều thương hiệu thời trang, trang sức và mỹ phẩm. Những hình ảnh của sao nữ "Thế giới hôn nhân" khi tham gia các sự kiện cũng luôn nhận về nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Bên cạnh gu thời trang bắt mắt thì tỷ lệ gương mặt chuẩn đẹp cùng làn da trắng mịn cũng giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Sao nữ từng nổi tiếng với câu chuyện ăn một thìa thức ăn, đặc biệt là cơm sẽ mất tới gần 5 phút và nhai ít nhất 50 lần với tốc độ chậm. Ăn chậm giúp cô giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa ăn do sự gia tăng hóc môn gây no, từ đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Đây cũng là cách để tập thể dục cho cơ hàm, giúp khuôn mặt thon gọn hơn. Thế nên, người đẹp duy trì mức cân nặng giao động khoảng 45kg trong suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, cô cũng duy trì thói quen ăn 4 bữa trong ngày và uống đủ 2 lít nước. Han So Hee chọn các loại ngũ cốc, rau củ, thịt, cá được chế biến đơn giản, hạn chế tối đa dầu mỡ.

Cô cho biết mỗi ngày đều dành ít nhất 30 phút để tập luyện. Các bài tập yêu thích của cô là yoga, pilates, thể dục nhịp điệu... Hai buổi mỗi tuần, cô tới phòng gym, tập cùng huấn luyện viên riêng với những bài tập được xây dựng phù hợp thể trạng. Ngoài ra, sao nữ còn đạp xe ngoài trời.

