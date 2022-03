"Bé gái đẹp nhất thế giới" dậy thì thành công

Ngay từ khi còn nhỏ cô gái này đã được ca ngợi là "bé gái đẹp nhất thế giới" bởi vậy khi lớn lên cô vẫn thu hút sự quan tâm.

Thylane Blondeau là người mẫu nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ.

Thylane Blondeau sinh năm 2001 tại Pháp. Cha của cô là Patrick Blondeau - cựu cầu thủ bóng đá người Pháp từng chơi ở Ligue 1 và Premier League, ra sân cho đội tuyển quốc gia Pháp. Còn mẹ của cô là Véronika Loubry - người dẫn chương trình truyền hình kiêm phát thanh viên.

Thylane Blondeau bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ 4 tuổi. Khi đó, cô đã bước trên sàn diễn của thương hiệu Jean Paul Gaultier.

Ngay từ khi 4 tuổi cô đã có phần trình diễn cho thương hiệu Jean Paul Gaultier.

Năm 7 tuổi cô đã có buổi chụp hình thời trang đầu tiên. Sau quãng thời gian làm người mẫu nhí, năm 2015, Thylane Blondeau ký hợp đồng với IMG Models và sải bước trên đường băng của nhiều thương hiệu đình đám. Năm 2018, cô còn thành lập nhãn hàng của riêng mình.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, người ta cũng chú ý đến khía cạnh ngoại hình của Thylane Blondeau. Nhất khi cô từng được đánh giá cao về diện mạo.

Shoot hình cô chụp năm 10 tuổi gây tranh cãi vì có người cho rằng nó quá gợi cảm.

Ngoại hình nổi bật ngay từ khi còn nhỏ của Thylane Blondeau khiến cô được gọi bằng biệt danh "bé gái xinh đẹp nhất thế giới".

Trong một buổi phỏng vấn, Thylane Blondeau chia sẻ mình không chắc chắn về danh hiệu này. Đây là điều giới truyền thông phong tặng cho cô. Tuy nhiên đi cùng với nó là sự áp lực, thậm chí nó có liên tục làm sai lệch sai suy nghĩ về ngoại hình của cô ấy.

Cô bé người Pháp có mái tóc vàng và đôi mắt xanh tự nhiên.

Khi trưởng thành cô từng đứng thứ 1 danh sách Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces of 2018 và xuất hiện trong một số bảng xếp hạng nhan sắc khác.

Mặc dù có chiều cao khiêm tốn so với các người mẫu khác là 1m67 nhưng Thylane Blondeau vẫn nổi bật với vóc dáng đẹp nhất là vòng 1 đầy đặn. Ở tuổi 21, cô ngày càng hoàn thiện về sắc vóc.

Hiện tại, Thylane Blondeau ngày một hoàn thiện về sắc vóc.

Theo dõi trang cá nhân của cô, có thể thấy Thylane Blondeau không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh mặt mộc của bản thân. Thylane Blondeau từng nói về bí quyết chăm sóc da của mình rằng quan trọng là các bước tẩy trang, cấp nước và ngủ đủ giấc.

Mặc dù không cao nhưng cô nổi bật với dáng người thon gọn.

Quan điểm của cô là "lấy ít làm nhiều", không nhất thiết phải dưỡng da cầu kỳ mà quan trọng là chăm sóc đúng. Bên cạnh đó, cô còn đặc biệt yêu thích việc rèn luyện. Không chỉ tập gym Thylane Blondeau cho thấy niềm đam mê thể thao khi tham gia nhiều bộ môn thể thao như lướt sóng, bơi lội,...

Điều này có được là nhờ nỗ lực rèn luyện vóc dáng của cô.

