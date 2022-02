Bật mí cách đơn giản chống lão hoá cho phụ nữ tuổi 30

Trẻ mãi, đẹp mãi là mong ước của phụ nữ từ ngàn đời xưa. Để hiện thực mong muốn ấy, nhiều chị em đã dày công tìm hiểu các phương pháp làm đẹp để gìn giữ thanh xuân của mình.

Tuy nhiên, ít ai biết được yếu tố tác động chính đến tuổi xuân của người phụ nữ là gì và làm thế nào để kéo dài tuổi xuân đúng cách.

Theo ThS.BSCKII Diêm Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa khám Sản Tự nguyện, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, ở cơ thể người phụ nữ có một loại nội tiết tố được sản sinh từ khi tuổi dậy thì, gọi là estrogen với các chức năng:

Quy định mặt sinh lý của người phụ nữ như kinh nguyệt, chu kỳ rụng trứng, khả năng sinh sản;

Quy định mặt tính sinh dục, giới tính của người phụ nữ, giúp da căng mịn, tóc dài mượt, cơ thể eo thon;

Quy định và kích thích ham muốn tình dục

BS. Thủy cũng bật mí, người phụ nữ nào nhiều estrogen nhìn có thể biết người đó rất điệu đà, tươi trẻ, rất tự tin, chan hòa… Còn người phụ nữ khi đến tuổi tiền mãn kinh, estrogen giảm sút rất dễ cáu giận, thường xuyên bốc hỏa,… Estrogen quy định toàn thể người phụ nữ, từ ngoại hình đến tính cách, chức năng sinh dục và sinh nở của người phụ nữ.

Lão hóa là quy luật không thể chống lại nhưng con người có thể làm chậm quá trình lão hoá. Ảnh minh hoạ.

Thời điểm bé gái bắt đầu dậy thì đến khi hơn 20 tuổi là thời kỳ buồng trứng hoạt động mạnh mẽ nhất, để bé gái phát triển thành một người phụ nữ thực sự. Tuy nhiên, khoảng ngoài 30 tuổi thì số lượng estrogen chưa giảm nhiều nhưng chất lượng thì giảm. Phụ nữ ngày nay dù đã ngoài 30 tuổi nhìn vẫn rất trẻ trung nhưng đó chỉ là sự trẻ bên ngoài, còn bên trong cơ thể đang bắt đầu có sự đi xuống.

Đây là quy luật không thể cưỡng lại được, mặc dù vậy phụ nữ có thể làm chậm sự lão hóa bằng một cách rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả đó chính là dinh dưỡng.

1. Ăn nhiều rau củ quả mỗi ngày

Các chuyên gia về sức khỏe khuyên rằng, nên bổ sung nhiều rau xanh vào chế độ ăn hàng ngày. Trong các loại rau xanh chứa nhiều vitamin E, lycopene, flavonoid cùng nhiều chất chống oxy hóa khác. Đây là các dưỡng chất làm nhiệm vụ duy trì sự tươi trẻ cho làn da.

Bên cạnh đó, những chất dinh dưỡng nói trên cũng góp phần vào việc phòng chống ung thư và bệnh tim mạch.

Dinh dưỡng đúng cách giúp kéo dài tuổi xuân. Ảnh minh hoạ.

2. Hạn chế ăn vặt

Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm thiên nhiên lúc nào cũng tốt hơn so với các loại đã qua chiên, xào. Cố gắng hạn chế việc sử dụng đồ ăn vặt như: Bánh ngọt, nước ngọt, đồ ăn nhanh, chocolate.

Thay vào đó có thể chọn các món ăn nhẹ như trái cây, các loại hạt và sữa chua. Dù bận rộn cỡ nào, ít nhất bạn nên tự làm bữa sáng cho mình với nguyên liệu tươi ngon. Thói quen này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn tránh lão hóa sớm.

Hạn chế đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh. Ảnh minh hoạ.

3. Uống đủ nước

Nước luôn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe cơ thể và đặc biệt là làn da. Chị em cần phải uống đủ nước mỗi ngày vì đây là nhân tố quan trọng giúp da được căng bóng, cấp ẩm. Thiếu nước sẽ khiến cho cơ thể bị lão hóa da sớm hơn, đặc biệt da do thiếu nước dễ mất đi vẻ sáng bóng, mịn màng.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày là cách trẻ hóa da tự nhiên siêu đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện tại nhà. Đặc biệt nên uống 1 ly nước ấm vào buổi sáng và 1 ly vào buổi tối để đào thải độc tố, mang đến làn da mịn màng, tươi trẻ.

Nước là thành phần quan trọng giúp thanh lọc và cải thiện chức năng của các hệ cơ quan. Ảnh minh hoạ.

4. Bổ sung canxi và vitamin D

Canxi giúp cơ thể hình thành hệ xương và răng vững chắc, đảm bảo chức phận thần kinh và sự đông máu bình thường. Canxi cần thiết cho các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Cơ thể con người rất cần canxi, đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi. Thiếu canxi trong khẩu phần, hấp thu canxi kém và/hoặc mất quá nhiều canxi dẫn đến tình trạng rối loạn khoáng hóa tại xương.

Vitamin D là một trong những dưỡng chất cần thiết đối với xương khớp. Vì thế, việc thiết hụt vitamin D sẽ dẫn đến tình trạng xương giòn, thậm chí là loãng xương gây ra những bất tiện trong cuộc sống.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y Dược Anh (New England Journal of Medicine) việc bổ sung vitamin D hàng ngày có thể giảm thiểu nguy cơ gãy xương ở phụ nữ trung niên lên tới 30%. Do vậy, chị em có thể bổ sung lượng vitamin D cần thiết qua việc ăn uống, hấp thụ ánh nắng, và uống bổ sung vitamin D và canxi.

5. Ăn các thực phẩm từ đậu nành

Các thực phẩm đến từ đậu nành cũng là một trong những loại thực phẩm mà chị em nên bổ sung khi thiếu hụt nội tiết.

Theo PGS.TS Lê Bạch Mai - Nguyên phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia: "Hàm lượng isoflavon trong đậu nành lên tới 151mg/150g đậu. Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng estrogen sẽ được hấp thu bằng cách gắn vào các estrogen receptor (các thụ thể estrogen) trên tế bào. Isoflavon có cấu trúc phân tử gần giống với estrogen nội sinh của cơ thể, nên có thể dễ dàng được hấp thu qua các estrogen receptor để tạo các hiệu quả gần tương tự như estrogen nội sinh”.

