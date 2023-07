Bạn cần "detox kỹ thuật số" để làm đẹp thân, tâm?

Trong thời đại ngày nay, công nghệ thâm nhập vào gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Bạn có thể dành phần lớn thời gian trong ngày trên máy tính để làm việc và khi hết giờ, bạn có thể dành cả buổi tối để thư giãn bằng cách cuộn trên thiết bị di động hoặc xem TV. Thực tế là không có hồi kết – đó là lý do tại sao ngày nay chứng nghiện công nghệ lại phổ biến như vậy. Trên thực tế, theo WebMD, nghiên cứu cho thấy khoảng 61% người thừa nhận họ nghiện internet. Nếu bạn thuộc trường hợp này, có lẽ đã đến lúc bạn nên hạn chế sử dụng công nghệ bằng cách cai nghiện kỹ thuật số.

Dưới đây là các mẹo, thủ thuật và lý do tốt nhất để cắt giảm thời gian sử dụng thiết bị và hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Giải độc kỹ thuật số là gì?

Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói đến một số loại detox cho cơ thể trước đây. Ví dụ, có thể bạn biết ai đó đã thử dùng nước trái cây giải độc để làm sạch cơ thể khỏi chất độc. Tuy nhiên, cai nghiện kỹ thuật số không liên quan gì đến những gì bạn ăn, mà liên quan đến nội dung mà bộ não của bạn tiêu thụ.

Khi bạn tham gia cai nghiện kỹ thuật số, bạn sẽ kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của mình bằng cách đặt ranh giới với các thiết bị và màn hình của mình để cải thiện sức khỏe tinh thần, năng suất và thậm chí cả các mối quan hệ cá nhân. Cai nghiện kỹ thuật số là cơ hội để rút phích cắm, thiết lập lại và trở nên hiện diện hơn trong thế giới xung quanh bạn.

Lợi ích của việc cai nghiện kỹ thuật số là rất nhiều – dưới đây chỉ là một số.

Bình tĩnh và bớt căng thẳng

Nếu thấy mình thường xuyên bị căng thẳng và lo lắng quá tải, bạn có thể nghĩ rằng dành thời gian lướt mạng xã hội hoặc xem TV có thể giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, hóa ra, quá nhiều công nghệ thực sự có thể làm tăng mức độ căng thẳng.

Chúng ta càng có nhiều hiện tại trong cuộc sống của mình thì càng ít lo lắng và trầm cảm có thể chi phối cuộc sống của chúng ta. Có thể cần một số thực hành để học cách có mặt, đặc biệt là khi chấn thương, lo lắng, trầm cảm và các loại đau khổ về tinh thần/cảm xúc/tinh thần khác chiếm vị trí trung tâm.

Dành thời gian rời xa mạng xã hội và các thiết bị để làm những việc khác mà bạn thích là một cách tuyệt vời để tăng cường sự hiện diện. Vận động cơ thể là một cách tuyệt vời để trở nên hiện diện hơn và bước vào không gian ở đây và bây giờ, cũng như tham gia vào những hoạt động sáng tạo như chơi hoặc sáng tác nhạc hoặc nghe nhạc hoặc vẽ nguệch ngoạc hoặc tô màu hoặc đi chơi với động vật hoặc viết lách, v.v.

Tương tác xã hội tốt hơn

Mặc dù công nghệ nhằm mục đích nuôi dưỡng các kết nối xa và rộng, nhưng nó thực sự có thể có tác dụng ngược nếu bạn dành quá nhiều thời gian trực tuyến và không tương tác với những người thân yêu xung quanh mình. Kết nối trực tuyến liên tục đó chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không kết nối với thời điểm hiện tại. Tạm dừng công nghệ tạo không gian để chúng ta gắn bó với hiện tại và hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta. Các mối quan hệ là nhịp đập của cuộc sống và sức khỏe tinh thần của chúng ta: điều này bao gồm mối quan hệ của chúng ta với chính mình, những người xung quanh và mối quan hệ của chúng ta với Trái đất cũng như tất cả những sinh vật khác mà chúng ta cùng chia sẻ.

Về cơ bản, khi bạn cắt giảm thời gian sử dụng thiết bị của mình, bạn có thể tận dụng “thời gian đối mặt” trong cuộc sống thực hơn rất nhiều.

Làm việc hiệu quả hơn

Hãy tưởng tượng bạn có thể làm được bao nhiêu việc mỗi ngày nếu bạn không dành 5 giờ để xem ảnh trên Instagram.

Khi chúng ta nghỉ giải lao để có mặt và lưu tâm đến những gì chúng ta đang làm, chúng ta cũng làm việc hiệu quả hơn về tổng thể. Khi bạn nỗ lực cắt giảm thời gian sử dụng thiết bị, đặt điện thoại sang một bên và thực sự bắt tay vào công việc, bạn sẽ có thể tập trung hơn vào công việc hoặc bất kỳ nhiệm vụ nào khác mà bạn muốn hoàn thành–bao gồm cả sở thích của bạn' đã trì hoãn vì Twitter quá hấp dẫn.

Cảm thấy tốt hơn về bản thân

Internet đã khiến việc so sánh bản thân với người khác trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết – và điều đó có nghĩa là chúng ta thường cảm thấy không mấy tốt đẹp về cuộc sống và ngoại hình của chính mình. Tiến sĩ Hong lưu ý rằng việc sử dụng quá nhiều công nghệ có thể gây ra cảm giác ghen tị, sau đó có thể dẫn đến các triệu chứng trầm cảm. Điều này thật mỉa mai vì không phải mọi thứ chúng ta thấy trên mạng xã hội đều là sự thật. Và trong hầu hết các trường hợp, mọi người chỉ đăng những phần tốt đẹp trong cuộc sống của họ - đây là những gì chúng ta có xu hướng so sánh cuộc sống của mình với. May mắn thay, bạn có thể loại bỏ bất kỳ sự tiếp xúc nào có thể dẫn đến ghen tuông thái quá bằng cách dành thời gian không sử dụng điện thoại và tận hưởng những phần tốt đẹp trong cuộc sống của chính mình.

Ngủ tốt hơn

Nếu bạn đang vật lộn để đi vào giấc ngủ và nghỉ ngơi suốt đêm, thì có thể là do bạn dành quá nhiều thời gian trước màn hình quá muộn vào buổi tối.

Một giấc ngủ ngon rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Nó giúp chúng ta nạp lại năng lượng và cảm thấy sảng khoái cho ngày hôm sau. Nhưng nhìn chằm chằm vào màn hình trước khi đi ngủ có thể khiến bạn khó ngủ hơn. Vì vậy, hãy đảm bảo cất tất cả các thiết bị điện tử ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp bạn có được giấc ngủ ngon mà bạn cần để cảm thấy tốt nhất.

Khỏe mạnh hơn

Khi tất cả các khía cạnh này–như tương tác xã hội, thói quen ngủ và sức khỏe tinh thần của bạn–được cải thiện nhờ thời gian sử dụng thiết bị ít hơn, bạn sẽ thấy sức khỏe tổng thể của mình được cải thiện. Dành thời gian tránh xa công nghệ sẽ cho phép bạn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, nấu những bữa ăn lành mạnh, ra ngoài trời để tập thể dục và chỉ cảm thấy tốt hơn xung quanh. Cơ thể và bộ não của bạn có thể sẽ tốt lên rất nhiều.

