Ba thói quen giúp Seo Hyun Jin giữ da không nếp nhăn ở tuổi 39

Tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim tâm lý bí ẩn The Trunk, Seo Hyun Jin không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất tài tình mà còn bởi nhan sắc lão hóa ngược. Nữ diễn viên 39 tuổi vẫn giữ được làn da căng mịn, tràn đầy sức sống nhờ tuân thủ ba nguyên tắc chăm sóc hàng ngày.

Seo Hyun Jin gây ấn tượng với nhan sắc không tuổi. Ảnh: Instagram justseohyunjin

1. Làm sạch và dưỡng ẩm đều đặn

Seo Hyun Jin tuân thủ nguyên tắc làm sạch kép với mắt, môi, tẩy trang bằng dầu và dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Để loại bỏ lớp trang điểm, cô dùng sản phẩm chuyên dụng cho mắt và môi. Sau đó, nữ diễn viên 39 tuổi sử dụng dầu tẩy trang để làm sạch lớp dưỡng da, chống nắng, bụi bẩn và dầu thừa trên da. Cuối cùng, cô dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch da toàn diện, giảm nguy cơ nổi mụn và các vấn đề da liễu khác.

Sau bước làm sạch, nữ diễn viên 39 tuổi dưỡng ẩm cho da bằng các sản phẩm chứa axit hyaluronic và ceramide. Những thành phần này có thể khôi phục hàng rào bảo vệ da, cấp ẩm sâu, giúp tăng quá trình phục hồi và tái tạo. Ngoài ra, cô còn dùng mặt nạ để dưỡng ẩm, bổ sung dưỡng chất cho da trong những ngày thời tiết hanh khô hoặc khi phải trang điểm nhiều.

Seo Hyun Jin trong phim The Trunk, đóng cặp cùng Goong Joo. Ảnh: Netlix

2. Không bao giờ quên chống nắng

Bất kể thời tiết ra sao, Seo Hyun Jin luôn thoa kem chống nắng. Cô duy trì thói quen này từ lúc bắt đầu biết skincare. Nhờ vậy, làn da của nữ diễn viên The Trunk luôn căng bóng, mịn màng. Kem chống nắng không chỉ bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV mà còn giảm nguy cơ xuất hiện nám, tàn nhang và các dấu hiệu lão hóa. Cô thường dùng sản phẩm chống nắng dạng lotion có kết cấu mỏng, nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây bít tắc lỗ chân lông.

3. Massage làm thon gọn mặt

Sau bước skincare buổi tối, Seo Hyun Jin luôn dành thời gian để massage da mặt, tăng cường lưu thông máu, nâng cơ, giảm tình trạng da chảy xệ. Massage da mặt thường xuyên còn giúp tăng cường hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc đã dùng trước đó, giúp da tươi tắn, mịn màng hơn, làm chậm tốc độ lão hóa.

Với khả năng diễn xuất đa dạng, Seo Hyun Jin chinh phục khán giả và ngày càng được yêu mến.

Seo Hyun Jin sinh năm 1985, xuất thân là idol trong nhóm nhạc M.I.L.K của SM Entertainment nhưng không thành công như mong đợi. Sau khi nhóm tan rã, Seo Hyun Jin theo học khoa Âm nhạc học Đại học Nữ Dongguk và tích cực hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo. Năm 2006, Seo Hyun Jin bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất khi tham gia các vở nhạc kịch và đóng phim truyền hình. Một số bộ phim nổi tiếng của Seo Hyun Jin là The King's Daughter, Soo Baek Hyang, Lại Là Em Oh Hae Young (Another Miss Oh), Dr. Romantic, Temperature of Love... Mới đây, cô tham gia bộ phim tâm lý bí ẩn The Trunk. Seo Hyun Jin được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hàn nhờ nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi tác.