Khánh My: 'Tôi chọn sống không chồng không con'

Sau thời gian vắng mặt trong các sự kiện của làng giải trí, Khánh My gây bất ngờ khi tái xuất trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025, hôm 7/6.

Bên lề show diễn, "Mỹ nhân Sài thành" trò chuyện về cuộc sống, công việc của cô. Khánh My cho biết cô vẫn độc thân sau gần 4 năm chia tay bạn trai cũ. Người đẹp hiện sống bình lặng ở TP HCM, duy trì việc kinh doanh bất động sản và đang tập ăn chay trường.

Diễn viên, người mẫu Khánh My.

"Thời gian ở ẩn, ngưng hoạt động nghệ thuật tôi chiêm nghiệm về cuộc đời, giác ngộ được nhiều điều. Ở tuổi này tôi không còn sống vội vã, bon chen, sân si nữa mà tùy duyên, không cưỡng cầu, cứ để mọi thứ tự nhiên, điều gì phải đến sẽ đến. Tôi hiểu rằng con người ai cũng sinh ra rồi chết đi với hai bàn tay trắng, không đem theo được gì cả. Quan trọng là mình sống thế nào, có ích cho xã hội hay không thôi", Khánh My nói với Ngôi Sao.

Theo diễn viên, ba năm qua ngoài thời gian dành cho công việc, cô tập trung trau dồi thêm các kỹ năng, kiến thức mới để làm phong phú cuộc sống của bản thân. "Nhiều người hỏi thăm chuyện chồng con nhưng tôi hài lòng với hiện tại, quyết định sẽ không kết hôn hay sinh con", Khánh My cho hay.

Diễn viên thổ lộ từ lúc còn tuổi teen cô đã có ý định lớn lên không kết hôn và chia sẻ điều đó với gia đình. Những năm qua, kể cả khi đang có bạn trai, mối quan hệ rất mặn nồng, hạnh phúc, Khánh My vẫn không thay đổi quyết định được cho là "khác người" của mình.

"Mẹ tôi hiểu con gái chọn sống độc thân nên bà không hối thúc tôi chuyện chồng con. Nhờ vậy tôi thoải mái tâm lý, không bị áp lực như bạn bè cùng độ tuổi ngoài 30. Giờ tôi chỉ lo duy trì lối sống lành mạnh, chăm tập thể dục, thể thao hàng ngày để giữ sức khỏe thật tốt, chăm sóc cho mẹ, người thân và tập trung vào các mục tiêu cá nhân, những dự án nghệ thuật, thiện nguyện ý nghĩa", Khánh My nói.

Khánh My diễn áo dài của NTK Đặng Trọng Minh Châu ở Vietnam International Fashion Week 2025, hôm 7/6.

Diễn viên quan niệm mỗi người sinh ra trên đời đều có một sứ mệnh riêng, không ai giống ai. Vì thế, cô không sống theo một khuôn mẫu, quy định nào. "Tôi nghĩ mình không phù hợp với hôn nhân. Có thể kiếp này tôi không mắc nợ, mang nghiệp chồng con. Hiện tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý dành thời gian chăm sóc mẹ và làm gì đó có ích cho xã hội, cộng đồng. May mắn các anh chị tôi đều con cái đề huề. Mẹ tôi có gần 10 đứa cháu nên tôi khỏi kết hôn, sinh con cũng được", Khánh My cho biết.

Về việc ăn chay trường, diễn viên tâm sự lúc 25 tuổi cô từng có ý định ăn chay nhưng thời điểm đó bận bịu nhiều công việc chưa thực hiện được. Khánh My phát nguyện thầm trong lòng rằng sau 30 tuổi sẽ ăn chay trường và đang cố gắng thực hiện mục tiêu này.

"Tôi nhận ra ăn chay rất tốt cho sức khỏe và cuộc sống của mình. Ban đầu việc ăn chay có thể khó khăn nhưng tôi tin mình sẽ làm được. Tôi hy vọng có thể khuyến khích, cổ vũ thêm nhiều người theo đuổi lối sống xanh, biết thanh lọc thân tâm, tạo sức đề kháng để khỏe mạnh, vững chãi vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, nhất là về mặt tâm lý", Khánh My nói.

Trở lại sàn diễn sau thời gian vắng bóng, chân dài 9X cảm nhận cô vẫn đam mê nghệ thuật, thấy hạnh phúc khi bước trên sàn runway. Sắp tới người đẹp dự định hoạt động tích cực hơn ở cả lĩnh vực phim ảnh và thời trang, âm nhạc.

"Nhờ thời gian ở ẩn trau dồi kiến thức, chiêm nghiệm về cuộc sống tôi hiểu rõ bản thân muốn gì, cần làm gì. Tôi không còn tìm kiếm hào quang, sự nổi tiếng mà đi diễn lại với tâm thế nhẹ nhàng, tùy duyên. Tôi nghĩ bản thân chỉ cần nỗ lực hết sức, làm gì cũng bằng cả trái tim là đủ rồi", Khánh My nói.

Khánh My vừa hoàn thành khóa học diễn xuất tại trung tâm do Kathy Uyên (bìa phải) thành lập, đầu tháng 6.

Gần đây, diễn viên tham gia khóa học diễn xuất tại trung tâm do nhà sản xuất Kathy Uyên thành lập để trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn. Khi rảnh rỗi, Khánh My chăm chỉ ngồi thiền, đọc sách, tập thể dục, duy trì trạng thái cân bằng, thư thái.

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm như Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba, Tình xuyên biên giới... Năm 2016, Khánh My thi Bước nhảy Hoàn vũ và giành ngôi á quân. Diễn viên từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc, phát hành MV Be Strong.