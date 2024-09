Ba loại serum thiết yếu để chống già

1. Serum vitamin C

Dùng seurm chứa vitamin C vào buổi sáng để tăng hiệu quả chống nắng.

Serum chứa vitamin C được khuyên dùng vào buổi sáng. Vitamin C có khả năng làm sáng da, cải thiện tông màu da, bảo vệ da trước tác động từ môi trường, tăng cường hiệu quả chống nắng. Dùng serum chứa vitamin C vào buổi sáng trước khi thoa kem chống nắng giúp da sáng mịn, tràn đầy sức sống.

2. Serum retinol

Serum chứa retinol giúp giảm nếp nhăn, làm chậm tốc độ lão hóa.

Retinol là dẫn xuất của vitamin A, có tác dụng cải thiện tình trạng lão hóa da, tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn da. Sử dụng serum chứa retinol vào buổi tối có thể tăng tốc độ phục hồi và tái tạo da, giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn, cải thiện tình trạng da dầu, mụn đáng kể.

3. Serum HA

Dùng serum HA trước khi sử dụng serum vitamin C và retinol giúp tăng hiệu quả của hai sản phẩm này.

Serum chứa HA (axit hyaluronic) được dùng để bổ sung độ ẩm hàng ngày cho da, tránh khô da. HA có khả năng giữ nước gấp 1.000 lần trọng lượng của nó, chính vì vậy nó được ví như một "thỏi nam châm" hút ẩm cho làn da. Sử dụng seurm HA giúp cung cấp độ ẩm dồi dào cho da, làm mềm da, hạn chế tình trạng da khô, xuất hiện nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm. Có thể dùng serum HA vào cả buổi sáng lẫn buổi tối, trước khi dùng serum vitamin C và serum retinol để tăng cường hiệu quả chống nắng, chống lão hóa.

