9X xứ Huế "không cao nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn" vì tỷ lệ body hoàn hảo

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 11:34 AM (GMT+7)

Nguyễn Trà My là hot girl xứ Huế gây chú ý trên mạng xã hội vì xinh như búp bê cùng tỷ lệ body chuẩn: 90 - 59 - 91 (cm).

Nguyễn Trà My sinh năm 1998, được cộng đồng mạng ưu ái gọi với biệt danh "hot girl xứ Huế" nhờ nhan sắc xinh như búp bê, gương mặt thanh tú cùng thành tích học tập đáng nể. Hot girl đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Huế. Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng Trà My vẫn gây ấn tượng bởi tỷ lệ body hoàn hảo: 90 - 59 - 91 (cm). Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện váy áo gợi cảm, tôn dáng tối đa. Cô đặc biệt yêu thích những thiết kế ôm sát cơ thể, khoe khéo đường cong nữ tính.

Nguyễn Trà My là hot girl xứ Huế được nhiều người biết đến nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng thành tích học tập đáng nể.

Theo đuổi hình ảnh gợi cảm, Trà My cực kì chú trọng đến vấn đề làm đẹp, giữ dáng. Hot girl cho biết, sở hữu một thân hình hoàn hảo với tỷ lệ chuẩn là mơ ước của nhiều cô gái. Tuy nhiên, nếu chỉ thực hiện những bài tập giảm cân thông thường thì rất khó để đánh tan mỡ ở những vùng khó loại trừ như: Bắp tay, bắp chân,... Chính vì thế, Trà My kết thân với những bài tập cardio đơn giản giúp siết eo và tập tạ để làm cho vòng 1 trở nên săn chắc. Ngoài ra, cô thường xuyên tập squat kết hợp các bài có cường độ tương đối cao để tăng cơ ở những vùng cần thiết như mông, đùi.

Dù không cao, nhưng hot girl lại gây ấn tượng với số đo 3 vòng hoàn hảo: 90 - 59 - 91 (cm).

Cô chuộng những thiết kế nữ tính, khoe khéo body đẹp.

Hiện tại, Trà My còn tập dance, yoga để giúp cơ thể mềm mại và linh hoạt hơn. Cô tiết lộ, giảm cân cần nhất là sự kiên trì vì quá trình đốt mỡ sẽ mất khá nhiều thời gian, có thể là từ 3 - 6 tháng hoặc dài hơn. Các bạn nữ có thể tự tìm tài liệu để nghiên cứu vì mỗi người có một cơ địa khác nhau. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối đa, vẫn nên tập cùng HLV để tránh những chấn thương không mong muốn và đảm bảo động tác đúng chuẩn.

Để giữ dáng hiệu quả thì ngoài tập luyện, chế độ ăn uống cũng chiếm đến 30%. Trà My áp dụng chế độ: Sáng ăn no, trưa ăn no, tối ăn ít với thực đơn đa dạng, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng hạn chế chất béo, đường và tinh bột vào buổi tối.

Vóc dáng quyến rũ là một trong những lợi thế giúp cô nàng tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm, nữ tính.

Để có body chuẩn, cô kết hợp chế độ ăn uống và tập cardio mỗi ngày. Ngoài ra, Trà My còn kết thân với yoga, dance để cơ thể linh hoạt và mềm mại hơn.

