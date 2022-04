9 mẹo giúp bạn trẻ trung và tươi tắn như Kim Yoo Jung

Bạn có thể trông trẻ mãi không già, hoặc ít nhất là giấu đi những năm tháng trên khuôn mặt của mình bằng một số mẹo làm đẹp tuyệt vời này của nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Yoo Jung.

Kể từ khi tham gia diễn xuất vào năm 2003 với tư cách là một diễn viên nhí, Kim Yoo Jung đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người với các vai diễn trong các bộ phim như Moon Embracing the Sun (2012), Thread of Lies (2014) và Love in the Moonlight (2016).

Kim Yoo Jung đóng cùng tài tử Ji Chang Wook trong phim truyền hình Backstreet Rookie (2020), phim kinh dị bí ẩn Đêm thứ 8 (2021), đóng vai chính trong Lovers of the Red Sky (2021) cùng Ahn Hyo-seop.

Kim Yoo Jung mới bước sang tuổi 23.

Kim Yoo Jung cũng là một nhà hoạt động từ thiện đầy nhiệt huyết. Cô cống hiến thời gian và tiền bạc cho nhiều hoạt động từ thiện khác nhau bao gồm nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú và hỗ trợ trẻ em có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hiện tại, Kim Yoo Jung mới bước sang tuổi 23. Vẻ ngoài tươi trẻ của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo phân tích của giới chuyên gia làm đẹp tại Hàn Quốc, bắt chước phong cách của Kim Yoo Jung là điều khá đơn giản.

Kim Yoo Jung thích trộn một chút kem dưỡng ẩm vào kem nền.

1. Để có 'làn da thủy tinh' như Kim Yoo Jung

Một cách để tạo trang điểm tươi tắn như phủ sương là trộn một chút kem dưỡng ẩm vào kem nền của bạn. Bí quyết này sẽ hiệu quả với mọi loại da vì kem dưỡng ẩm bổ sung độ ẩm và dưỡng ẩm. Những người thuộc loại da nhờn có thể tiến thêm một bước nữa bằng cách đánh phấn phủ vùng chữ T.

2. Tạo tóc mái để che một phần khuôn mặt

‎Để làm mềm vẻ ngoài của bạn, tóc mái là một lựa chọn hoàn hảo. Kim Yoo Jung thường quấn lô hoặc máy là tóc để làm xoăn phần mái trước khi tạo kiểu bằng keo xịt. Bạn có thể tùy ý làm xoăn phần còn lại của tóc.

Để tóc mái giúp khuôn mặt mềm mại hơn.

3. Giảm tone cho lông mày

Chọn kẻ mày nhạt hơn sẽ làm giảm sự tương phản rõ nét trong lớp trang điểm của bạn, tạo vẻ ngoài mềm mại, trẻ trung hơn. Vì vậy, thay vì chọn màu lông mày có cùng tông màu với tóc, hãy thử những tone màu nhạt hơn.

‎4. Tạo ảo giác về mái tóc dày‎

Đối với những người thường xuyên buộc tóc, bạn có thể thấy chân tóc của mình bị rút lại hoặc trông kém dày hơn do chứng rụng tóc Kim Yoo Jung có một mẹo khá hay để khắc phục điều này: cô dùng cọ tán phấn mắt để

tô lên những chỗ tóc thưa thớt.

5. Tô điểm cho đôi môi

‎Trừ khi bạn thích trang điểm màu nude cho môi, giới chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng một lớp lót môi để xác định đôi môi của mình trước. Một lớp lót môi giúp bạn dễ dàng thoa bất kỳ sắc thái đậm nào trong đường viền của môi.

6. ‎Giữ ẩm cho làn da

‎Cổ là một khu vực chúng ta thường bỏ qua, và nó có thể nhanh chóng tiết lộ tuổi tác của bạn. Giải pháp của Kim Yoo Jung là mang theo bất kỳ loại serum và kem dưỡng nào mà bạn có thể thoa từ trên mặt xuống cổ và xương quai xanh để giữ cho khu vực này được ngậm nước và giữ ẩm tốt. Tất nhiên, đối với kem chống nắng cũng vậy.

‎7. Chọn tông màu ấm

‎Đối với trang điểm, bạn nên tránh tông màu lạnh và chọn tông màu ấm. Tông màu lạnh có thể khiến bạn trông xám xịt và thiếu sức sống, trong khi màu ấm lại một sắc thái khỏe mạnh. Cho dù đó là phấn mắt, má hồng hay son môi, hãy chọn những loại thiên về sắc cam và vàng.

Đối với trang điểm, bạn nên chọn tông màu ấm.

8. Trang điểm mắt bằng màu nude ấm

Một đôi mắt màu khói đậm có thể làlựa chọntuyệt vời cho một buổi tối đi chơi, nhưng nó không phù hợp nếu bạn đang cố gắng trông thật trẻ trung. Kim Yoo Jung thường chọn màu nude ấm để trang điểm vùng mắt.

‎9. Phủ son bóng

‎Son bóng sẽ làm cho đôi môi của bạn trông căng mọng và đầy đặn, đồng thời làm giảm khả năng hiển thị của các nếp nhăn trên môi. Bạn nên chọn son bóng hoặc son dưỡng có màu, tránh những loại son có ánh kim loại vì chúng sẽ làm nổi bật các đường nhăn.

