8 loại thực phẩm giúp tóc mọc nhanh và dày hơn mỗi ngày

Thứ Bảy, ngày 01/01/2022 09:05 AM (GMT+7)

Chế độ ăn dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình mọc tóc nhằm đem lại mái tóc dày và dài hơn.

1. Bơ

Bơ vốn là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, có ích với nhiều bộ phận cơ thể trong đó có tóc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bơ có chứa lượng lớn vitamin E. Đây là chất rất hữu ích đối với sự phát triển của tóc.

Tương tự như vitamin C, vitamin E cũng là một chất chống oxy hóa mạnh và có tác dụng giúp tóc chống lại sự tấn công của gốc tự do gây hại bằng cách trung hòa gốc tự do có trong không khí. Dùng nhiều bơ giúp bảo vệ nang tóc và tóc khỏe mạnh, qua đó hạn chế tình trạng gãy rụng.

2. Trứng

Thực phẩm tốt cho tóc và giúp kích thích mọc tóc không thể không kể đến trứng gà. Trứng gà không chỉ bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho tóc.

Sở hữu một lượng lớn protein, sắt và kẽm, trứng gà giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào tóc mới, trứng gà giúp phục hồi các nang tóc đã hư hỏng. Các dưỡng chất từ trứng gà giúp tóc phát triển và dày mượt hơn. Bên cạnh đó, những thành phần khác của trứng cũng giúp cân bằng tuyến tiết dầu dưới da đầu, giảm khả năng rụng tóc.

3. Rau lá xanh

Những loại rau xanh thẫm đặc trưng có điểm chung là hàm chứa tương đối nhiều vitamin A, C, nhờ vậy nên giúp mang tới cho cơ thể mức độ ẩm vô cùng đáng chú ý, tóc phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, chúng có thể thúc đẩy hoạt động sản xuất chất keratin, một loại protein giúp tăng cường sức khỏe cho các nang tóc.

Do đó, những bữa ăn hàng ngày cần đảm bảo có những loại rau giàu dưỡng chất như bắp cải, súp lơ,… sẽ giúp cơ thể, mái tóc được cung cấp dưỡng chất quan trọng, cần thiết.

4. Quả mọng

Quả mọng chứa nhiều hợp chất và vitamin có lợi có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc.Trong đó phải kể đó thành phần vitamin C có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ các nang tóc chống lại tổn thương từ các phân tử có hại là gốc tự do.

Một trong những vai trò của vitamin C chính là để sản xuất collagen. Đây là một loại protein giúp tóc chắc khỏe hơn để ngăn tóc trở nên gãy rụng. Hơn nữa, vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống. Mức độ sắt thấp có thể gây ra thiếu máu gây rụng tóc.

5. Quả sung

Sung chứa nhiều dưỡng chất như sắt, kali, magie, vitamin A, D giúp phục hồi và nuôi dưỡng mái tóc từ bên trong. Quả sung nuôi dưỡng nang tóc làm chậm quá trình lão hóa gây rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh hơn.

6. Khoai lang

Khoai lang là nguồn cung cấp beta – carotene tuyệt vời. Cơ thể sẽ chuyển đổi các chất này thành vitamin A, điều này tốt cho sức khỏe của tóc. Một củ khoai lang vừa khoảng 100 gram, có thể chứ đủ lượng beta – carotene cần cho cả ngày của bạn.

Nhiều nghiên cứu cho rằng vitamin A có thể thúc đẩy sản sinh bã nhờn, giúp cho mái tóc chắc khỏe. Hơn nữa vitamin A cũng có thể tăng tốc độ tăng trưởng của tóc khiến nó trở nên dày hơn. Ngoài ra, vitamin A còn ngăn ngừa các nang tóc cũ thoái hóa và mất đi.

7. Xoài

Bản thân xoài là loại hoa quả giàu vitamin C, vitamin A và silica nên khi nhắc đến các thực phẩm giúp mọc tóc nhanh dài và dày không thể bỏ qua xoài chín.

Bạn có thể ăn một quả xoài chín hoặc uống nước ép xoài mỗi ngày nhằm dưỡng bóng tóc, chắc khỏe và nhanh dài. Đây cũng là một cách chăm sóc làn da mịn màng tự nhiên.

8. Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ hay cá trích cung cấp protein, vitamin D và omega-3 giúp nuôi dưỡng và làm dày lớp chất béo xung quanh các nang tóc, giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn. Dưỡng chất này giúp tóc luôn suôn mượt và nang tóc khỏe mạnh. Nhờ đó mà giúp bạn nhanh chóng có được mái tóc dày và chắc khỏe, mượt mà rạng ngời.

Vậy nên thường xuyên ăn cá hồi sẽ kích thích phát triển của tóc, giúp tóc bóng mượt và khỏe mạnh hơn. Chỉ cần sử dụng cá hồi 1-2 lần 1 tuần sẽ cung cấp đẩy đủ lượng dinh dưỡng cần thiết cho tóc.

Nguồn: http://danviet.vn/8-loai-thuc-pham-giup-toc-moc-nhanh-va-day-hon-moi-ngay-5020221194529.htmNguồn: http://danviet.vn/8-loai-thuc-pham-giup-toc-moc-nhanh-va-day-hon-moi-ngay-5020221194529.htm